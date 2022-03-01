Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220301/nedvizhimost-1775942205.html
МИД Польши начал процесс изъятия российской недвижимости в Варшаве
МИД Польши начал процесс изъятия российской недвижимости в Варшаве - РИА Новости, 01.03.2022
МИД Польши начал процесс изъятия российской недвижимости в Варшаве
Власти Польши собираются изъять принадлежащую России недвижимость в Варшаве, сообщил МИД республики. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T22:41
2022-03-01T23:55
в мире
россия
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734736714_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_36a82e2267796dcb154e3f6b9fc3e1f6.jpg
ВАРШАВА, 1 мар — РИА Новости. Власти Польши собираются изъять принадлежащую России недвижимость в Варшаве, сообщил МИД республики.В здании по адресу Келецкая, 45, находится школа при посольстве России. По адресу Собеского, 100, ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта.Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, польские суды окончательно постановили вернуть оба объекта их "законному владельцу — Государственному казначейству".Кроме того, МИД рекомендовал "использовать все доступные процессуальные средства для обеспечения скорейшего проведения судебных разбирательств по другим делам, связанным с недвижимостью".В Варшаве указывают на "грубое несоответствие" количества недвижимости, которая находится в распоряжении Польши в России и России в Польше.В свою очередь, замминистра иностранных дел Марчин Пшидач заявил, что в изъятых у России зданиях планируется разместить беженцев из Украины."В Польше довольно много недвижимости, незаконно занимаемой Россией. Мы должны вернуть ее. Такое решение было принято на самом высоком уровне в Польше. В этих зданиях должны быть размещены люди, которые пострадали в результате войны", — написал он в твиттере.Как сообщил РИА Новости посол России в Варшаве Сергей Андреев, комментируя ситуацию, дипмиссия будет разбираться с правовыми аспектами этих требований. Он пояснил, что необходимо выяснить, "на основании чего, какие документы, какие процедуры они планируют проводить".Дипломат подтвердил, что здание по улице Собеского пустует, при этом ситуация со школой "совсем другая".Россия использует несколько объектов недвижимости в Польше, некоторые из них находятся в собственности, другие используются на основании соглашений. Однако несколько зданий в Варшаве и Гданьске Москва использует, по мнению польской стороны, без необходимых договоров.
https://ria.ru/20220301/ugol-1775924331.html
https://ria.ru/20220301/sotrudnichestvo-1775896192.html
https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775772099.html
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734736714_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_502c9b623e2b469fd9860dda42e99a74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, польша
22:41 01.03.2022 (обновлено: 23:55 01.03.2022)
 
МИД Польши начал процесс изъятия российской недвижимости в Варшаве

МИД Польши начал процесс изъятия российской недвижимости в Варшаве

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел Польши в Варшаве
Министерство иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Министерство иностранных дел Польши в Варшаве
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 1 мар — РИА Новости. Власти Польши собираются изъять принадлежащую России недвижимость в Варшаве, сообщил МИД республики.

"МИД обратился в компетентные органы государственного управления с представлением о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации, то есть объектов недвижимости, расположенных по адресу: Собеского, 100, и Келецкая, 45", — указали в ведомстве.

В здании по адресу Келецкая, 45, находится школа при посольстве России. По адресу Собеского, 100, ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта.
Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, польские суды окончательно постановили вернуть оба объекта их "законному владельцу — Государственному казначейству".
Шагающий экскаватор-драглайн во время добычи угля на Виноградовском разрезе в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 20:25
Польский премьер добивается введения эмбарго на российский уголь
Кроме того, МИД рекомендовал "использовать все доступные процессуальные средства для обеспечения скорейшего проведения судебных разбирательств по другим делам, связанным с недвижимостью".
В Варшаве указывают на "грубое несоответствие" количества недвижимости, которая находится в распоряжении Польши в России и России в Польше.
В свою очередь, замминистра иностранных дел Марчин Пшидач заявил, что в изъятых у России зданиях планируется разместить беженцев из Украины.
"В Польше довольно много недвижимости, незаконно занимаемой Россией. Мы должны вернуть ее. Такое решение было принято на самом высоком уровне в Польше. В этих зданиях должны быть размещены люди, которые пострадали в результате войны", — написал он в твиттере.
Флаги Польши и Евросоюза в Варшаве - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 18:10
Польша заявила о прекращении научно-технического сотрудничества с Россией
Как сообщил РИА Новости посол России в Варшаве Сергей Андреев, комментируя ситуацию, дипмиссия будет разбираться с правовыми аспектами этих требований. Он пояснил, что необходимо выяснить, "на основании чего, какие документы, какие процедуры они планируют проводить".
Дипломат подтвердил, что здание по улице Собеского пустует, при этом ситуация со школой "совсем другая".
Россия использует несколько объектов недвижимости в Польше, некоторые из них находятся в собственности, другие используются на основании соглашений. Однако несколько зданий в Варшаве и Гданьске Москва использует, по мнению польской стороны, без необходимых договоров.
Посол РФ в Польше Сергей Андреев - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 11:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Посол в Польше не исключил новых ограничений на въезд для россиян
 
В миреРоссияПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала