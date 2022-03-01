https://ria.ru/20220301/nedvizhimost-1775942205.html

МИД Польши начал процесс изъятия российской недвижимости в Варшаве

МИД Польши начал процесс изъятия российской недвижимости в Варшаве - РИА Новости, 01.03.2022

МИД Польши начал процесс изъятия российской недвижимости в Варшаве

Власти Польши собираются изъять принадлежащую России недвижимость в Варшаве, сообщил МИД республики. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T22:41

2022-03-01T22:41

2022-03-01T23:55

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ВАРШАВА, 1 мар — РИА Новости. Власти Польши собираются изъять принадлежащую России недвижимость в Варшаве, сообщил МИД республики.В здании по адресу Келецкая, 45, находится школа при посольстве России. По адресу Собеского, 100, ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта.Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, польские суды окончательно постановили вернуть оба объекта их "законному владельцу — Государственному казначейству".Кроме того, МИД рекомендовал "использовать все доступные процессуальные средства для обеспечения скорейшего проведения судебных разбирательств по другим делам, связанным с недвижимостью".В Варшаве указывают на "грубое несоответствие" количества недвижимости, которая находится в распоряжении Польши в России и России в Польше.В свою очередь, замминистра иностранных дел Марчин Пшидач заявил, что в изъятых у России зданиях планируется разместить беженцев из Украины."В Польше довольно много недвижимости, незаконно занимаемой Россией. Мы должны вернуть ее. Такое решение было принято на самом высоком уровне в Польше. В этих зданиях должны быть размещены люди, которые пострадали в результате войны", — написал он в твиттере.Как сообщил РИА Новости посол России в Варшаве Сергей Андреев, комментируя ситуацию, дипмиссия будет разбираться с правовыми аспектами этих требований. Он пояснил, что необходимо выяснить, "на основании чего, какие документы, какие процедуры они планируют проводить".Дипломат подтвердил, что здание по улице Собеского пустует, при этом ситуация со школой "совсем другая".Россия использует несколько объектов недвижимости в Польше, некоторые из них находятся в собственности, другие используются на основании соглашений. Однако несколько зданий в Варшаве и Гданьске Москва использует, по мнению польской стороны, без необходимых договоров.

https://ria.ru/20220301/ugol-1775924331.html

https://ria.ru/20220301/sotrudnichestvo-1775896192.html

https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775772099.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, польша