https://ria.ru/20220301/nebenzya-1775703936.html
Небензя заявил об отсутствии данных о потерях среди населения на Украине
Небензя заявил об отсутствии данных о потерях среди населения на Украине - РИА Новости, 01.03.2022
Небензя заявил об отсутствии данных о потерях среди населения на Украине
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил об отсутствии достоверных данных о потерях среди гражданского населения на Украине. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T00:35
2022-03-01T00:35
2022-03-01T00:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
харьков
киев
василий небензя
украина
оон
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ООН, 1 мар – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил об отсутствии достоверных данных о потерях среди гражданского населения на Украине.По его словам, назвать имеющиеся сообщения заслуживающими доверия сложно."Мы сталкиваемся с массивной кампанией пропаганды", — добавил он.Небензя отметил, что российские военные наносят удары только по военным объектам. По его словам, сообщения о якобы бомбардировке Харькова и взрывах в Киеве должны быть проверены.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, киев, василий небензя, украина, оон
Небензя заявил об отсутствии данных о потерях среди населения на Украине
Небензя: достоверные данные о потерях среди гражданского населения на Украине отсутствуют