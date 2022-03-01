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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Небензя заявил об отсутствии данных о потерях среди населения на Украине
Небензя заявил об отсутствии данных о потерях среди населения на Украине - РИА Новости, 01.03.2022
Небензя заявил об отсутствии данных о потерях среди населения на Украине
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил об отсутствии достоверных данных о потерях среди гражданского населения на Украине. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T00:35
2022-03-01T00:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
харьков
киев
василий небензя
украина
оон
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ООН, 1 мар – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил об отсутствии достоверных данных о потерях среди гражданского населения на Украине.По его словам, назвать имеющиеся сообщения заслуживающими доверия сложно."Мы сталкиваемся с массивной кампанией пропаганды", — добавил он.Небензя отметил, что российские военные наносят удары только по военным объектам. По его словам, сообщения о якобы бомбардировке Харькова и взрывах в Киеве должны быть проверены.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, харьков, киев, василий небензя, украина, оон
00:35 01.03.2022
 
Небензя заявил об отсутствии данных о потерях среди населения на Украине

Небензя: достоверные данные о потерях среди гражданского населения на Украине отсутствуют

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 1 мар – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил об отсутствии достоверных данных о потерях среди гражданского населения на Украине.

"У нас нет заслуживающих доверия сообщений о числе потерь", — сказал Небензя на пресс-конференции.

По его словам, назвать имеющиеся сообщения заслуживающими доверия сложно.
"Мы сталкиваемся с массивной кампанией пропаганды", — добавил он.
Небензя отметил, что российские военные наносят удары только по военным объектам. По его словам, сообщения о якобы бомбардировке Харькова и взрывах в Киеве должны быть проверены.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 23:48Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Небензя назвал шаг Киева, который приблизит окончание спецоперации
Опубликовано: Н. Брыкин
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреХарьковКиевВасилий НебензяУкраинаООН
 
 
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