https://ria.ru/20220301/nebenzya-1775703936.html

Небензя заявил об отсутствии данных о потерях среди населения на Украине

Небензя заявил об отсутствии данных о потерях среди населения на Украине - РИА Новости, 01.03.2022

Небензя заявил об отсутствии данных о потерях среди населения на Украине

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил об отсутствии достоверных данных о потерях среди гражданского населения на Украине. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T00:35

2022-03-01T00:35

2022-03-01T00:35

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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василий небензя

украина

оон

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ООН, 1 мар – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил об отсутствии достоверных данных о потерях среди гражданского населения на Украине.По его словам, назвать имеющиеся сообщения заслуживающими доверия сложно."Мы сталкиваемся с массивной кампанией пропаганды", — добавил он.Небензя отметил, что российские военные наносят удары только по военным объектам. По его словам, сообщения о якобы бомбардировке Харькова и взрывах в Киеве должны быть проверены.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/nebenzya-1775699607.html

харьков

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

в мире, харьков, киев, василий небензя, украина, оон