https://ria.ru/20220301/nato-1775826047.html

НАТО вдвое увеличит численность войск в Эстонии, заявил министр обороны

НАТО вдвое увеличит численность войск в Эстонии, заявил министр обороны - РИА Новости, 01.03.2022

НАТО вдвое увеличит численность войск в Эстонии, заявил министр обороны

Союзники по НАТО вдвое увеличат численность своих войск в Эстонии, сообщил министр обороны балтийской республики Калле Лаанет. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T14:12

2022-03-01T14:12

2022-03-01T14:20

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ХЕЛЬСИНКИ, 1 мар - РИА Новости. Союзники по НАТО вдвое увеличат численность своих войск в Эстонии, сообщил министр обороны балтийской республики Калле Лаанет."В течение ближайших двух-трех месяцев союзники по НАТО вдвое увеличат свое присутствие в Эстонии для обеспечения сдерживания на восточном крыле альянса", - сказал Лаанет, выступая во вторник в парламенте с докладом о безопасности в связи событиями вокруг Украины.Министр отметил, что уже приняты решения об отправке в Эстонию дополнительного батальона военнослужащих Великобритании численностью около 900 человек и первые военные уже прибыли в Эстонию. "Также дополнительные контингенты пришлют Франция - 300 человек и Дания до 250 человек", - добавил Лаанет.На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Боевая батальонная группа НАТО в составе около 1,2 тысячи военнослужащих была дислоцирована в военном городке Тапа с апреля 2017 года. Международный батальон НАТО возглавляет Великобритания. В нем также, меняя друг друга в порядке ротации, проходят службу военные из Франции и Дании.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России

https://ria.ru/20220228/nato-1775689730.html

https://ria.ru/20220228/ukraina-1775649275.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, нато, россия, эстония