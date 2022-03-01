Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220301/nalichnye-1775894931.html
В АТОР посоветовали россиянам брать наличные в заграничные поездки
В АТОР посоветовали россиянам брать наличные в заграничные поездки - РИА Новости, 01.03.2022
В АТОР посоветовали россиянам брать наличные в заграничные поездки
Россиянам, которые в ближайшие дни собираются отдыхать за границу, желательно иметь при себе запас наличных, рекомендовали в Ассоциации туроператоров России... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T18:14
2022-03-01T18:14
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
пхукет (остров)
таиланд
деньги
наличные деньги
новости - туризм
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803119_0:151:3107:1899_1920x0_80_0_0_80d9f8ca868ac7229c05921533d8bf6c.jpg
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Россиянам, которые в ближайшие дни собираются отдыхать за границу, желательно иметь при себе запас наличных, рекомендовали в Ассоциации туроператоров России (АТОР)."Как показывают последние события, такая предусмотрительность в случае форс-мажора поможет заплатить за билет, ночевку в отеле или визит к врачу", — сообщили в АТОР.Эксперты туротрасли напоминают, что "наличные денежные средства подлежат таможенному декларированию, если их общая сумма при единовременном ввозе превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США". Уточняется, что при расчете учитывается как иностранная валюта, так и российские рубли. "Особенно это актуально теперь для Таиланда. Напомним, на Пхукете ведущие клиники с 28 февраля приостановили прием российских и украинских медицинских страховых полисов, заявив, что заболевшие туристы из этих стран будут проходить лечение только за наличный расчет", — добавили в ассоциации.Клиенты банков, попавших под "блокирующие" санкции Запада, теперь не могут расплачиваться картами Visa или Mastercard за границей.
https://ria.ru/20220301/vizy-1775743796.html
пхукет (остров)
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803119_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_64cd003e5fcabca3856e405da1795951.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ассоциация туроператоров россии (атор), пхукет (остров), таиланд, деньги, наличные деньги, новости - туризм, туризм, туристы
18:14 01.03.2022
 
В АТОР посоветовали россиянам брать наличные в заграничные поездки

АТОР: стоит брать наличные за границу и декларировать сумму больше 10 тысяч долларов

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Россиянам, которые в ближайшие дни собираются отдыхать за границу, желательно иметь при себе запас наличных, рекомендовали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Как показывают последние события, такая предусмотрительность в случае форс-мажора поможет заплатить за билет, ночевку в отеле или визит к врачу", — сообщили в АТОР.
Эксперты туротрасли напоминают, что "наличные денежные средства подлежат таможенному декларированию, если их общая сумма при единовременном ввозе превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США".
Уточняется, что при расчете учитывается как иностранная валюта, так и российские рубли.
"Особенно это актуально теперь для Таиланда. Напомним, на Пхукете ведущие клиники с 28 февраля приостановили прием российских и украинских медицинских страховых полисов, заявив, что заболевшие туристы из этих стран будут проходить лечение только за наличный расчет", — добавили в ассоциации.
Клиенты банков, попавших под "блокирующие" санкции Запада, теперь не могут расплачиваться картами Visa или Mastercard за границей.
Денежные купюры США и американская виза - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 13:16Туризм
Заинтересованные в российских туристах страны ЕС не прекратили выдачу виз
 
ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Пхукет (остров)ТаиландДеньгиНаличные деньгиНовости - ТуризмТуризмтуристы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала