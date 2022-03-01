https://ria.ru/20220301/nalichnye-1775894931.html

В АТОР посоветовали россиянам брать наличные в заграничные поездки

В АТОР посоветовали россиянам брать наличные в заграничные поездки - РИА Новости, 01.03.2022

В АТОР посоветовали россиянам брать наличные в заграничные поездки

Россиянам, которые в ближайшие дни собираются отдыхать за границу, желательно иметь при себе запас наличных, рекомендовали в Ассоциации туроператоров России... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T18:14

2022-03-01T18:14

2022-03-01T18:14

туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

пхукет (остров)

таиланд

деньги

наличные деньги

новости - туризм

туризм

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Россиянам, которые в ближайшие дни собираются отдыхать за границу, желательно иметь при себе запас наличных, рекомендовали в Ассоциации туроператоров России (АТОР)."Как показывают последние события, такая предусмотрительность в случае форс-мажора поможет заплатить за билет, ночевку в отеле или визит к врачу", — сообщили в АТОР.Эксперты туротрасли напоминают, что "наличные денежные средства подлежат таможенному декларированию, если их общая сумма при единовременном ввозе превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США". Уточняется, что при расчете учитывается как иностранная валюта, так и российские рубли. "Особенно это актуально теперь для Таиланда. Напомним, на Пхукете ведущие клиники с 28 февраля приостановили прием российских и украинских медицинских страховых полисов, заявив, что заболевшие туристы из этих стран будут проходить лечение только за наличный расчет", — добавили в ассоциации.Клиенты банков, попавших под "блокирующие" санкции Запада, теперь не могут расплачиваться картами Visa или Mastercard за границей.

https://ria.ru/20220301/vizy-1775743796.html

пхукет (остров)

таиланд

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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