https://ria.ru/20220301/nalichnye-1775894931.html
В АТОР посоветовали россиянам брать наличные в заграничные поездки
В АТОР посоветовали россиянам брать наличные в заграничные поездки - РИА Новости, 01.03.2022
В АТОР посоветовали россиянам брать наличные в заграничные поездки
Россиянам, которые в ближайшие дни собираются отдыхать за границу, желательно иметь при себе запас наличных, рекомендовали в Ассоциации туроператоров России... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T18:14
2022-03-01T18:14
2022-03-01T18:14
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
пхукет (остров)
таиланд
деньги
наличные деньги
новости - туризм
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803119_0:151:3107:1899_1920x0_80_0_0_80d9f8ca868ac7229c05921533d8bf6c.jpg
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Россиянам, которые в ближайшие дни собираются отдыхать за границу, желательно иметь при себе запас наличных, рекомендовали в Ассоциации туроператоров России (АТОР)."Как показывают последние события, такая предусмотрительность в случае форс-мажора поможет заплатить за билет, ночевку в отеле или визит к врачу", — сообщили в АТОР.Эксперты туротрасли напоминают, что "наличные денежные средства подлежат таможенному декларированию, если их общая сумма при единовременном ввозе превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США". Уточняется, что при расчете учитывается как иностранная валюта, так и российские рубли. "Особенно это актуально теперь для Таиланда. Напомним, на Пхукете ведущие клиники с 28 февраля приостановили прием российских и украинских медицинских страховых полисов, заявив, что заболевшие туристы из этих стран будут проходить лечение только за наличный расчет", — добавили в ассоциации.Клиенты банков, попавших под "блокирующие" санкции Запада, теперь не могут расплачиваться картами Visa или Mastercard за границей.
https://ria.ru/20220301/vizy-1775743796.html
пхукет (остров)
таиланд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803119_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_64cd003e5fcabca3856e405da1795951.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ассоциация туроператоров россии (атор), пхукет (остров), таиланд, деньги, наличные деньги, новости - туризм, туризм, туристы
В АТОР посоветовали россиянам брать наличные в заграничные поездки
АТОР: стоит брать наличные за границу и декларировать сумму больше 10 тысяч долларов
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Россиянам, которые в ближайшие дни собираются отдыхать за границу, желательно иметь при себе запас наличных, рекомендовали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Как показывают последние события, такая предусмотрительность в случае форс-мажора поможет заплатить за билет, ночевку в отеле или визит к врачу", — сообщили в АТОР.
Эксперты туротрасли напоминают, что "наличные денежные средства подлежат таможенному декларированию, если их общая сумма при единовременном ввозе превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США".
Уточняется, что при расчете учитывается как иностранная валюта, так и российские рубли.
"Особенно это актуально теперь для Таиланда. Напомним, на Пхукете ведущие клиники с 28 февраля приостановили прием российских и украинских медицинских страховых полисов, заявив, что заболевшие туристы из этих стран будут проходить лечение только за наличный расчет", — добавили в ассоциации.
Клиенты банков, попавших под "блокирующие" санкции Запада, теперь не могут расплачиваться картами Visa или Mastercard за границей.