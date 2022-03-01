https://ria.ru/20220301/naemniki-1775805988.html

В Мариуполе находятся более 200 иностранных наемников, заявили в ЛНР

В Мариуполе находятся более 200 иностранных наемников, заявили в ЛНР - РИА Новости, 01.03.2022

В Мариуполе находятся более 200 иностранных наемников, заявили в ЛНР

В Мариуполе находятся более 200 иностранных наёмников из Хорватии и других стран Евросоюза, сообщил советник главы ЛНР Виталий Киселев. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T13:25

2022-03-01T13:25

2022-03-01T13:25

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 1 мар - РИА Новости. В Мариуполе находятся более 200 иностранных наёмников из Хорватии и других стран Евросоюза, сообщил советник главы ЛНР Виталий Киселев."В Мариуполе находятся более 200 иностранных наёмников из Хорватии и других стран ЕС. Сейчас они держат оборону города вместе с ВСУ и нацбатами. Так двухсотыми (убитыми, - ред.) и останутся на землях Донбасса! Поедете прямиком к (Степану) Бандере", - написал Киселев в своём Telegram-канале.Он также опубликовал видео с предполагаемым хорватским наемником, который заявляет, что воюет против русских с 2014 года.Ранее британская газета Mirror сообщила, что команда отставных спецназовцев из Британии добровольно отправилась на Украину для "поддержки обороны страны".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, вооруженные силы украины