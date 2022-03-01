https://ria.ru/20220301/mvd-1775796904.html
МВД: работа частных экспертов-лингвистов нуждается в регулировании
МВД: работа частных экспертов-лингвистов нуждается в регулировании - РИА Новости, 01.03.2022
МВД: работа частных экспертов-лингвистов нуждается в регулировании
Деятельность негосударственных экспертов-лингвистов, проводящих криминалистические исследования текстов, нуждается в регулировании, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T12:56
2022-03-01T12:56
2022-03-01T12:56
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Деятельность негосударственных экспертов-лингвистов, проводящих криминалистические исследования текстов, нуждается в регулировании, заявил в интервью РИА Новости начальник Экспертно-криминалистического центра МВД РФ Вадим Казьмин.По его словам, есть случаи, когда исследования проводят негосударственные эксперты - юристы, психологи, математики по образованию.Не обладая специальными знаниями, они "берут на себя смелость устанавливать смысловое значение текста и направленность высказывания", отметил собеседник агентства.В системе МВД РФ лингвистические экспертизы проводят специалисты, имеющие высшее филологическое образование и прошедшие дополнительное обучение, подчеркнул начальник центра.
https://ria.ru/20220301/gosizmena-1775743640.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
МВД: работа частных экспертов-лингвистов нуждается в регулировании
МВД: работа негосударственных экспертов-лингвистов нуждается в регулировании
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Деятельность негосударственных экспертов-лингвистов, проводящих криминалистические исследования текстов, нуждается в регулировании, заявил в интервью РИА Новости начальник Экспертно-криминалистического центра МВД РФ Вадим Казьмин.
По его словам, есть случаи, когда исследования проводят негосударственные эксперты - юристы, психологи, математики по образованию.
Не обладая специальными знаниями, они "берут на себя смелость устанавливать смысловое значение текста и направленность высказывания", отметил собеседник агентства.
"Представляется очевидным, что наличие таких фактов указывает на необходимость урегулирования их деятельности", - сказал Казьмин.
В системе МВД РФ лингвистические экспертизы проводят специалисты, имеющие высшее филологическое образование и прошедшие дополнительное обучение, подчеркнул начальник центра.