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МВД: работа частных экспертов-лингвистов нуждается в регулировании
МВД: работа частных экспертов-лингвистов нуждается в регулировании - РИА Новости, 01.03.2022
МВД: работа частных экспертов-лингвистов нуждается в регулировании
Деятельность негосударственных экспертов-лингвистов, проводящих криминалистические исследования текстов, нуждается в регулировании, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T12:56
2022-03-01T12:56
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Деятельность негосударственных экспертов-лингвистов, проводящих криминалистические исследования текстов, нуждается в регулировании, заявил в интервью РИА Новости начальник Экспертно-криминалистического центра МВД РФ Вадим Казьмин.По его словам, есть случаи, когда исследования проводят негосударственные эксперты - юристы, психологи, математики по образованию.Не обладая специальными знаниями, они "берут на себя смелость устанавливать смысловое значение текста и направленность высказывания", отметил собеседник агентства.В системе МВД РФ лингвистические экспертизы проводят специалисты, имеющие высшее филологическое образование и прошедшие дополнительное обучение, подчеркнул начальник центра.
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7 495 645-6601
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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
12:56 01.03.2022
 
МВД: работа частных экспертов-лингвистов нуждается в регулировании

МВД: работа негосударственных экспертов-лингвистов нуждается в регулировании

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание МВД РФ
Здание МВД РФ - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Здание МВД РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Деятельность негосударственных экспертов-лингвистов, проводящих криминалистические исследования текстов, нуждается в регулировании, заявил в интервью РИА Новости начальник Экспертно-криминалистического центра МВД РФ Вадим Казьмин.
По его словам, есть случаи, когда исследования проводят негосударственные эксперты - юристы, психологи, математики по образованию.
Не обладая специальными знаниями, они "берут на себя смелость устанавливать смысловое значение текста и направленность высказывания", отметил собеседник агентства.
"Представляется очевидным, что наличие таких фактов указывает на необходимость урегулирования их деятельности", - сказал Казьмин.
В системе МВД РФ лингвистические экспертизы проводят специалисты, имеющие высшее филологическое образование и прошедшие дополнительное обучение, подчеркнул начальник центра.
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ОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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