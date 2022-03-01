https://ria.ru/20220301/mvd-1775796904.html

МВД: работа частных экспертов-лингвистов нуждается в регулировании

МВД: работа частных экспертов-лингвистов нуждается в регулировании - РИА Новости, 01.03.2022

МВД: работа частных экспертов-лингвистов нуждается в регулировании

Деятельность негосударственных экспертов-лингвистов, проводящих криминалистические исследования текстов, нуждается в регулировании, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T12:56

2022-03-01T12:56

2022-03-01T12:56

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Деятельность негосударственных экспертов-лингвистов, проводящих криминалистические исследования текстов, нуждается в регулировании, заявил в интервью РИА Новости начальник Экспертно-криминалистического центра МВД РФ Вадим Казьмин.По его словам, есть случаи, когда исследования проводят негосударственные эксперты - юристы, психологи, математики по образованию.Не обладая специальными знаниями, они "берут на себя смелость устанавливать смысловое значение текста и направленность высказывания", отметил собеседник агентства.В системе МВД РФ лингвистические экспертизы проводят специалисты, имеющие высшее филологическое образование и прошедшие дополнительное обучение, подчеркнул начальник центра.

https://ria.ru/20220301/gosizmena-1775743640.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)