https://ria.ru/20220301/muzey-1775871649.html
Музей Мунка в Осло прекратил сотрудничество с Россией
Музей Мунка в Осло прекратил сотрудничество с Россией - РИА Новости, 01.03.2022
Музей Мунка в Осло прекратил сотрудничество с Россией
Музей Мунка в норвежской столице прекращает сотрудничество с организациями и частными лицами из России, сообщила телекомпания NRK. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T16:43
2022-03-01T16:43
2022-03-01T16:43
культура
владимир путин
эдвард мунк
донецкая народная республика
осло
вооруженные силы рф
третьяковская галерея
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/24470/91/244709158_0:145:2784:1711_1920x0_80_0_0_f4eb2c529f50d427e7684ee3ee8b09e9.jpg
МУРМАНСК, 1 мар – РИА Новости. Музей Мунка в норвежской столице прекращает сотрудничество с организациями и частными лицами из России, сообщила телекомпания NRK."Музей Мунка в Осло останавливает все сотрудничество с российскими организациями и частными лицами. Это делается в знак солидарности с Украиной", - говорится в сообщении телекомпании.Музей Эдварда Мунка – один из самых знаменитых музеев норвежской столицы, посвященный творчеству известного художника. Картины Мунка не раз экспонировались в России, в частности, в 2019 году в Третьяковской галерее прошла масштабная выставка из коллекции музея.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220228/finlyandiya-1775566988.html
https://ria.ru/20220301/rzhd-1775869953.html
донецкая народная республика
осло
россия
норвегия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/24470/91/244709158_155:0:2630:1856_1920x0_80_0_0_06733c6cc7086a10022d1e41b7c850d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, эдвард мунк, донецкая народная республика, осло, вооруженные силы рф, третьяковская галерея, россия, в мире, норвегия, культура, новости культуры
Музей Мунка в Осло прекратил сотрудничество с Россией
Музей Мунка в Осло прекратил сотрудничество с организациями и частными лицами из России