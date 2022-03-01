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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220301/muzey-1775871649.html
Музей Мунка в Осло прекратил сотрудничество с Россией
Музей Мунка в Осло прекратил сотрудничество с Россией - РИА Новости, 01.03.2022
Музей Мунка в Осло прекратил сотрудничество с Россией
Музей Мунка в норвежской столице прекращает сотрудничество с организациями и частными лицами из России, сообщила телекомпания NRK. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T16:43
2022-03-01T16:43
культура
владимир путин
эдвард мунк
донецкая народная республика
осло
вооруженные силы рф
третьяковская галерея
россия
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МУРМАНСК, 1 мар – РИА Новости. Музей Мунка в норвежской столице прекращает сотрудничество с организациями и частными лицами из России, сообщила телекомпания NRK."Музей Мунка в Осло останавливает все сотрудничество с российскими организациями и частными лицами. Это делается в знак солидарности с Украиной", - говорится в сообщении телекомпании.Музей Эдварда Мунка – один из самых знаменитых музеев норвежской столицы, посвященный творчеству известного художника. Картины Мунка не раз экспонировались в России, в частности, в 2019 году в Третьяковской галерее прошла масштабная выставка из коллекции музея.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220228/finlyandiya-1775566988.html
https://ria.ru/20220301/rzhd-1775869953.html
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владимир путин, эдвард мунк, донецкая народная республика, осло, вооруженные силы рф, третьяковская галерея, россия, в мире, норвегия, культура, новости культуры
16:43 01.03.2022
 
Музей Мунка в Осло прекратил сотрудничество с Россией

Музей Мунка в Осло прекратил сотрудничество с организациями и частными лицами из России

© РИА Новости / Ирина ГордонМузей Эдварда Мунка в Осло
Музей Эдварда Мунка в Осло - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Ирина Гордон
Музей Эдварда Мунка в Осло
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 1 мар – РИА Новости. Музей Мунка в норвежской столице прекращает сотрудничество с организациями и частными лицами из России, сообщила телекомпания NRK.
"Музей Мунка в Осло останавливает все сотрудничество с российскими организациями и частными лицами. Это делается в знак солидарности с Украиной", - говорится в сообщении телекомпании.
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28 февраля, 14:14
Вторая крупная торговая сеть Финляндии отказалась от российских продуктов
Музей Эдварда Мунка – один из самых знаменитых музеев норвежской столицы, посвященный творчеству известного художника. Картины Мунка не раз экспонировались в России, в частности, в 2019 году в Третьяковской галерее прошла масштабная выставка из коллекции музея.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Вчера, 16:38
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КультураВладимир ПутинЭдвард МункДонецкая Народная РеспубликаОслоВооруженные силы РФТретьяковская галереяРоссияВ миреНорвегияКультураНовости культуры
 
 
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