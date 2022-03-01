https://ria.ru/20220301/muzey-1775871649.html

Музей Мунка в Осло прекратил сотрудничество с Россией

Музей Мунка в Осло прекратил сотрудничество с Россией - РИА Новости, 01.03.2022

Музей Мунка в Осло прекратил сотрудничество с Россией

Музей Мунка в норвежской столице прекращает сотрудничество с организациями и частными лицами из России, сообщила телекомпания NRK. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T16:43

2022-03-01T16:43

2022-03-01T16:43

культура

владимир путин

эдвард мунк

донецкая народная республика

осло

вооруженные силы рф

третьяковская галерея

россия

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МУРМАНСК, 1 мар – РИА Новости. Музей Мунка в норвежской столице прекращает сотрудничество с организациями и частными лицами из России, сообщила телекомпания NRK."Музей Мунка в Осло останавливает все сотрудничество с российскими организациями и частными лицами. Это делается в знак солидарности с Украиной", - говорится в сообщении телекомпании.Музей Эдварда Мунка – один из самых знаменитых музеев норвежской столицы, посвященный творчеству известного художника. Картины Мунка не раз экспонировались в России, в частности, в 2019 году в Третьяковской галерее прошла масштабная выставка из коллекции музея.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220228/finlyandiya-1775566988.html

https://ria.ru/20220301/rzhd-1775869953.html

донецкая народная республика

осло

россия

норвегия

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, эдвард мунк, донецкая народная республика, осло, вооруженные силы рф, третьяковская галерея, россия, в мире, норвегия, культура, новости культуры