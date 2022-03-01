https://ria.ru/20220301/moskva-1775765968.html

Москва стала лауреатом премии Russian Travel Awards

Москва стала лауреатом премии Russian Travel Awards - РИА Новости, 01.03.2022

Москва стала лауреатом премии Russian Travel Awards

Москва стала лауреатом всероссийской премии Russian Travel Awards 2021 в категории "Лидер делового туризма", также жюри отметило наградой совместный проект... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T12:25

2022-03-01T12:25

2022-03-01T12:25

туризм

санкт-петербург

москва

новости - туризм

проект

туристы

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Москва стала лауреатом всероссийской премии Russian Travel Awards 2021 в категории "Лидер делового туризма", также жюри отметило наградой совместный проект столицы и Санкт-Петербурга "Два города — миллион впечатлений", сообщили в пресс-службе Мостуризма."Деловой (или MICE) туризм — одна из самых востребованных в наши дни опций. Столица работает сразу в двух направлениях: объединяет бизнес-сообщество и рассказывает о своих возможностях для проведения и организации крупных мероприятий", — отметили в пресс-службе."Два города — миллион впечатлений" участники назвали лучшим межрегиональным проектом, запущенном в 2021 году. "Две столицы решили объединиться в единый туристический регион, привлекая больше путешественников", — пояснили в Мостуризме.Проект предлагает как поездки выходного дня, так и маршруты для самостоятельных туристов продолжительностью до шести дней. Акцент — на нестандартные локации и достопримечательности, а также на тематические путевки.Премия Russian Travel Awards направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства. Номинантов выдвигают организаторы профессиональных конкурсов и премий, составители рейтингов в этой сфере, профобъединения.

https://ria.ru/20220113/stolitsy-1767293009.html

https://ria.ru/20220221/marshruty-1773596146.html

санкт-петербург

москва

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

санкт-петербург, москва, новости - туризм, проект, туристы