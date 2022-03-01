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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220301/moskva-1775765968.html
Москва стала лауреатом премии Russian Travel Awards
Москва стала лауреатом премии Russian Travel Awards - РИА Новости, 01.03.2022
Москва стала лауреатом премии Russian Travel Awards
Москва стала лауреатом всероссийской премии Russian Travel Awards 2021 в категории "Лидер делового туризма", также жюри отметило наградой совместный проект... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T12:25
2022-03-01T12:25
туризм
санкт-петербург
москва
новости - туризм
проект
туристы
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Москва стала лауреатом всероссийской премии Russian Travel Awards 2021 в категории "Лидер делового туризма", также жюри отметило наградой совместный проект столицы и Санкт-Петербурга "Два города — миллион впечатлений", сообщили в пресс-службе Мостуризма."Деловой (или MICE) туризм — одна из самых востребованных в наши дни опций. Столица работает сразу в двух направлениях: объединяет бизнес-сообщество и рассказывает о своих возможностях для проведения и организации крупных мероприятий", — отметили в пресс-службе."Два города — миллион впечатлений" участники назвали лучшим межрегиональным проектом, запущенном в 2021 году. "Две столицы решили объединиться в единый туристический регион, привлекая больше путешественников", — пояснили в Мостуризме.Проект предлагает как поездки выходного дня, так и маршруты для самостоятельных туристов продолжительностью до шести дней. Акцент — на нестандартные локации и достопримечательности, а также на тематические путевки.Премия Russian Travel Awards направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства. Номинантов выдвигают организаторы профессиональных конкурсов и премий, составители рейтингов в этой сфере, профобъединения.
https://ria.ru/20220113/stolitsy-1767293009.html
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санкт-петербург, москва, новости - туризм, проект, туристы
12:25 01.03.2022
 
Москва стала лауреатом премии Russian Travel Awards

Москва стала лауреатом премии Russian Travel Awards в категории "Лидер делового туризма"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОткрытый после реконструкции Большой Каменный мост
Открытый после реконструкции Большой Каменный мост - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Москва стала лауреатом всероссийской премии Russian Travel Awards 2021 в категории "Лидер делового туризма", также жюри отметило наградой совместный проект столицы и Санкт-Петербурга "Два города — миллион впечатлений", сообщили в пресс-службе Мостуризма.
"Деловой (или MICE) туризм — одна из самых востребованных в наши дни опций. Столица работает сразу в двух направлениях: объединяет бизнес-сообщество и рассказывает о своих возможностях для проведения и организации крупных мероприятий", — отметили в пресс-службе.
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Два города, впечатлений — миллион: что увидеть за пару дней в столицах
"Два города — миллион впечатлений" участники назвали лучшим межрегиональным проектом, запущенном в 2021 году. "Две столицы решили объединиться в единый туристический регион, привлекая больше путешественников", — пояснили в Мостуризме.
Проект предлагает как поездки выходного дня, так и маршруты для самостоятельных туристов продолжительностью до шести дней. Акцент — на нестандартные локации и достопримечательности, а также на тематические путевки.
Премия Russian Travel Awards направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства. Номинантов выдвигают организаторы профессиональных конкурсов и премий, составители рейтингов в этой сфере, профобъединения.
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