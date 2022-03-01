https://ria.ru/20220301/moskva-1775765968.html
Москва стала лауреатом премии Russian Travel Awards
Москва стала лауреатом премии Russian Travel Awards - РИА Новости, 01.03.2022
Москва стала лауреатом премии Russian Travel Awards
Москва стала лауреатом всероссийской премии Russian Travel Awards 2021 в категории "Лидер делового туризма", также жюри отметило наградой совместный проект... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T12:25
2022-03-01T12:25
2022-03-01T12:25
туризм
санкт-петербург
москва
новости - туризм
проект
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775733189_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9b360728ca4d87b7b005c7faddd34b0c.jpg
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Москва стала лауреатом всероссийской премии Russian Travel Awards 2021 в категории "Лидер делового туризма", также жюри отметило наградой совместный проект столицы и Санкт-Петербурга "Два города — миллион впечатлений", сообщили в пресс-службе Мостуризма."Деловой (или MICE) туризм — одна из самых востребованных в наши дни опций. Столица работает сразу в двух направлениях: объединяет бизнес-сообщество и рассказывает о своих возможностях для проведения и организации крупных мероприятий", — отметили в пресс-службе."Два города — миллион впечатлений" участники назвали лучшим межрегиональным проектом, запущенном в 2021 году. "Две столицы решили объединиться в единый туристический регион, привлекая больше путешественников", — пояснили в Мостуризме.Проект предлагает как поездки выходного дня, так и маршруты для самостоятельных туристов продолжительностью до шести дней. Акцент — на нестандартные локации и достопримечательности, а также на тематические путевки.Премия Russian Travel Awards направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства. Номинантов выдвигают организаторы профессиональных конкурсов и премий, составители рейтингов в этой сфере, профобъединения.
https://ria.ru/20220113/stolitsy-1767293009.html
https://ria.ru/20220221/marshruty-1773596146.html
санкт-петербург
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775733189_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0c91583f9688cbdafb5244fe27cb755a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, москва, новости - туризм, проект, туристы
Москва стала лауреатом премии Russian Travel Awards
Москва стала лауреатом премии Russian Travel Awards в категории "Лидер делового туризма"
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Москва стала лауреатом всероссийской премии Russian Travel Awards 2021 в категории "Лидер делового туризма", также жюри отметило наградой совместный проект столицы и Санкт-Петербурга "Два города — миллион впечатлений", сообщили в пресс-службе Мостуризма.
"Деловой (или MICE) туризм — одна из самых востребованных в наши дни опций. Столица работает сразу в двух направлениях: объединяет бизнес-сообщество и рассказывает о своих возможностях для проведения и организации крупных мероприятий", — отметили в пресс-службе.
"Два города — миллион впечатлений" участники назвали лучшим межрегиональным проектом, запущенном в 2021 году. "Две столицы решили объединиться в единый туристический регион, привлекая больше путешественников", — пояснили в Мостуризме.
Проект предлагает как поездки выходного дня, так и маршруты для самостоятельных туристов продолжительностью до шести дней. Акцент — на нестандартные локации и достопримечательности, а также на тематические путевки.
Премия Russian Travel Awards направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства. Номинантов выдвигают организаторы профессиональных конкурсов и премий, составители рейтингов в этой сфере, профобъединения.