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Дублер МКАД в районе Волоколамского шоссе полностью перекрыт

Дублер МКАД в районе Волоколамского шоссе полностью перекрыт - РИА Новости, 01.03.2022

Дублер МКАД в районе Волоколамского шоссе полностью перекрыт

Движение на съезде и дублере МКАД в районе Волоколамского шоссе полностью перекрыто из-за горящего грузовика, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T17:38

2022-03-01T17:38

2022-03-01T20:25

происшествия

москва

мкад

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Движение на съезде и дублере МКАД в районе Волоколамского шоссе полностью перекрыто из-за горящего грузовика, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта."Движение на съезде и дублере полностью перекрыто", - рассказали в пресс-службе, комментируя информацию о горящем автомобиле на дублере МКАД рядом с Волоколамским шоссе.В департаменте уточнили, что, по их информации, произошло возгорание грузовика.В Telegram-канале столичного дептранса уточняется, что грузовой автомобиль загорелся на внутренней стороне 68 км МКАД на съезде с Трикотажного проезда."На месте работают оперативные службы. Движение затруднено по одной полосе на дублере. По возможности объезжайте данный участок", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220204/prava-1770994911.html

москва

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Александра Покровская

Александра Покровская

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

происшествия, москва, мкад