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Дублер МКАД в районе Волоколамского шоссе полностью перекрыт
Дублер МКАД в районе Волоколамского шоссе полностью перекрыт - РИА Новости, 01.03.2022
Дублер МКАД в районе Волоколамского шоссе полностью перекрыт
Движение на съезде и дублере МКАД в районе Волоколамского шоссе полностью перекрыто из-за горящего грузовика, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T17:38
2022-03-01T17:38
2022-03-01T20:25
происшествия
москва
мкад
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Движение на съезде и дублере МКАД в районе Волоколамского шоссе полностью перекрыто из-за горящего грузовика, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта."Движение на съезде и дублере полностью перекрыто", - рассказали в пресс-службе, комментируя информацию о горящем автомобиле на дублере МКАД рядом с Волоколамским шоссе.В департаменте уточнили, что, по их информации, произошло возгорание грузовика.В Telegram-канале столичного дептранса уточняется, что грузовой автомобиль загорелся на внутренней стороне 68 км МКАД на съезде с Трикотажного проезда."На месте работают оперативные службы. Движение затруднено по одной полосе на дублере. По возможности объезжайте данный участок", - отмечается в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, мкад
17:38 01.03.2022 (обновлено: 20:25 01.03.2022)
Дублер МКАД в районе Волоколамского шоссе полностью перекрыт
Дублер МКАД в районе Волоколамского шоссе полностью перекрыт из-за горящего грузовика
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Движение на съезде и дублере МКАД в районе Волоколамского шоссе полностью перекрыто из-за горящего грузовика, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.
"Движение на съезде и дублере полностью перекрыто", - рассказали в пресс-службе, комментируя информацию о горящем автомобиле на дублере МКАД рядом с Волоколамским шоссе.
В департаменте уточнили, что, по их информации, произошло возгорание грузовика.
В Telegram-канале столичного дептранса уточняется, что грузовой автомобиль загорелся на внутренней стороне 68 км МКАД на съезде с Трикотажного проезда.
"На месте работают оперативные службы. Движение затруднено по одной полосе на дублере. По возможности объезжайте данный участок", - отмечается в сообщении.