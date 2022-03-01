Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220301/mkad-1775887898.html
Дублер МКАД в районе Волоколамского шоссе полностью перекрыт
Дублер МКАД в районе Волоколамского шоссе полностью перекрыт - РИА Новости, 01.03.2022
Дублер МКАД в районе Волоколамского шоссе полностью перекрыт
Движение на съезде и дублере МКАД в районе Волоколамского шоссе полностью перекрыто из-за горящего грузовика, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T17:38
2022-03-01T20:25
происшествия
москва
мкад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766227967_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e745ff857d314a16d4f6c8126e907378.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Движение на съезде и дублере МКАД в районе Волоколамского шоссе полностью перекрыто из-за горящего грузовика, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта."Движение на съезде и дублере полностью перекрыто", - рассказали в пресс-службе, комментируя информацию о горящем автомобиле на дублере МКАД рядом с Волоколамским шоссе.В департаменте уточнили, что, по их информации, произошло возгорание грузовика.В Telegram-канале столичного дептранса уточняется, что грузовой автомобиль загорелся на внутренней стороне 68 км МКАД на съезде с Трикотажного проезда."На месте работают оперативные службы. Движение затруднено по одной полосе на дублере. По возможности объезжайте данный участок", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20220204/prava-1770994911.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Покровская
Александра Покровская
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766227967_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f0d32cf52ba304313f517ef5d5ca49de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, мкад
17:38 01.03.2022 (обновлено: 20:25 01.03.2022)
 
Дублер МКАД в районе Волоколамского шоссе полностью перекрыт

Дублер МКАД в районе Волоколамского шоссе полностью перекрыт из-за горящего грузовика

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Движение на съезде и дублере МКАД в районе Волоколамского шоссе полностью перекрыто из-за горящего грузовика, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.
"Движение на съезде и дублере полностью перекрыто", - рассказали в пресс-службе, комментируя информацию о горящем автомобиле на дублере МКАД рядом с Волоколамским шоссе.
© Фото : Дептранс МосквыНа внутренней стороне 68 км МКАД загорелся грузовой автомобиль на съезде с Трикотажного проезда
На внутренней стороне 68 км МКАД загорелся грузовой автомобиль на съезде с Трикотажного проезда - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© Фото : Дептранс Москвы
На внутренней стороне 68 км МКАД загорелся грузовой автомобиль на съезде с Трикотажного проезда
В департаменте уточнили, что, по их информации, произошло возгорание грузовика.
В Telegram-канале столичного дептранса уточняется, что грузовой автомобиль загорелся на внутренней стороне 68 км МКАД на съезде с Трикотажного проезда.
"На месте работают оперативные службы. Движение затруднено по одной полосе на дублере. По возможности объезжайте данный участок", - отмечается в сообщении.
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 07:22
В России предложили новое основание для лишения водительских прав
 
ПроисшествияМоскваМКАД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала