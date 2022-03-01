https://ria.ru/20220301/mishustin-1775827714.html
Мишустин уверен, что санкционное давление в итоге спадет
Мишустин уверен, что санкционное давление в итоге спадет - РИА Новости, 01.03.2022
Мишустин уверен, что санкционное давление в итоге спадет
Санкционное давление на Россию со стороны зарубежных стран в итоге спадет и в плюсе останутся компании, оставшиеся работать в РФ, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T14:16
2022-03-01T14:16
2022-03-01T14:18
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Санкционное давление на Россию со стороны зарубежных стран в итоге спадет и в плюсе останутся компании, оставшиеся работать в РФ, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по повышению устойчивости развития российской экономики."Рассчитываем, что те, кто вложился в нашу страну, смогут в ней работать и дальше. Уверен, что санкционное давление в конце концов спадёт и выиграют те, кто не станет сворачивать свои проекты в нашей стране, поддавшись лозунгам зарубежных политиков", - сообщил он.По словам Мишустина, как показывает практика, выйти с рынка легко, но вернуться на место, которое плотно занято конкурентами, гораздо сложнее.
https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
14:16 01.03.2022 (обновлено: 14:18 01.03.2022)
Мишустин уверен, что санкционное давление в итоге спадет
Премьер-министр России Мишустин: санкционное давление в итоге спадет
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Санкционное давление на Россию со стороны зарубежных стран в итоге спадет и в плюсе останутся компании, оставшиеся работать в РФ, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по повышению устойчивости развития российской экономики.
"Рассчитываем, что те, кто вложился в нашу страну, смогут в ней работать и дальше. Уверен, что санкционное давление в конце концов спадёт и выиграют те, кто не станет сворачивать свои проекты в нашей стране, поддавшись лозунгам зарубежных политиков", - сообщил он.
По словам Мишустина
, как показывает практика, выйти с рынка легко, но вернуться на место, которое плотно занято конкурентами, гораздо сложнее.