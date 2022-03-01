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Мишустин уверен, что санкционное давление в итоге спадет
Мишустин уверен, что санкционное давление в итоге спадет - РИА Новости, 01.03.2022
Мишустин уверен, что санкционное давление в итоге спадет
Санкционное давление на Россию со стороны зарубежных стран в итоге спадет и в плюсе останутся компании, оставшиеся работать в РФ, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T14:16
2022-03-01T14:18
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Санкционное давление на Россию со стороны зарубежных стран в итоге спадет и в плюсе останутся компании, оставшиеся работать в РФ, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по повышению устойчивости развития российской экономики."Рассчитываем, что те, кто вложился в нашу страну, смогут в ней работать и дальше. Уверен, что санкционное давление в конце концов спадёт и выиграют те, кто не станет сворачивать свои проекты в нашей стране, поддавшись лозунгам зарубежных политиков", - сообщил он.По словам Мишустина, как показывает практика, выйти с рынка легко, но вернуться на место, которое плотно занято конкурентами, гораздо сложнее.
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экономика, россия, михаил мишустин
14:16 01.03.2022 (обновлено: 14:18 01.03.2022)
 
Мишустин уверен, что санкционное давление в итоге спадет

Премьер-министр России Мишустин: санкционное давление в итоге спадет

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание по повышению устойчивости экономики
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание по повышению устойчивости экономики - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание по повышению устойчивости экономики
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Санкционное давление на Россию со стороны зарубежных стран в итоге спадет и в плюсе останутся компании, оставшиеся работать в РФ, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по повышению устойчивости развития российской экономики.
"Рассчитываем, что те, кто вложился в нашу страну, смогут в ней работать и дальше. Уверен, что санкционное давление в конце концов спадёт и выиграют те, кто не станет сворачивать свои проекты в нашей стране, поддавшись лозунгам зарубежных политиков", - сообщил он.
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По словам Мишустина, как показывает практика, выйти с рынка легко, но вернуться на место, которое плотно занято конкурентами, гораздо сложнее.
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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