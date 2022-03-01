https://ria.ru/20220301/mishustin-1775827714.html

Мишустин уверен, что санкционное давление в итоге спадет

Мишустин уверен, что санкционное давление в итоге спадет - РИА Новости, 01.03.2022

Мишустин уверен, что санкционное давление в итоге спадет

Санкционное давление на Россию со стороны зарубежных стран в итоге спадет и в плюсе останутся компании, оставшиеся работать в РФ, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T14:16

2022-03-01T14:16

2022-03-01T14:18

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Санкционное давление на Россию со стороны зарубежных стран в итоге спадет и в плюсе останутся компании, оставшиеся работать в РФ, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по повышению устойчивости развития российской экономики."Рассчитываем, что те, кто вложился в нашу страну, смогут в ней работать и дальше. Уверен, что санкционное давление в конце концов спадёт и выиграют те, кто не станет сворачивать свои проекты в нашей стране, поддавшись лозунгам зарубежных политиков", - сообщил он.По словам Мишустина, как показывает практика, выйти с рынка легко, но вернуться на место, которое плотно занято конкурентами, гораздо сложнее.

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

россия

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

экономика, россия, михаил мишустин