https://ria.ru/20220301/minirovanie-1775847224.html

В Волгограде несколько школ эвакуировали из-за "минирования"

В Волгограде несколько школ эвакуировали из-за "минирования" - РИА Новости, 01.03.2022

В Волгограде несколько школ эвакуировали из-за "минирования"

Ряд школ Волгограда получили угрозы о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T15:16

2022-03-01T15:16

2022-03-01T15:16

происшествия

россия

волгоград

ложные сообщения о минировании зданий

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ВОЛГОГРАД, 1 мар - РИА Новости. Ряд школ Волгограда получили угрозы о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.Ранее местное издание v1.ru передавало, что во вторник несколько школ из трёх районов Волгограда получили угрозы о "минировании", ученики были эвакуированы."Подтверждаем, что сообщения о "минировании" были. Все необходимые мероприятия в учреждениях были проведены в соответствии с существующими алгоритмами действий. Никто не пострадал", - сказали в мэрии, не уточнив, сколько именно школ получили письма с угрозами.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220228/minirovanie-1775547884.html

россия

волгоград

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, россия, волгоград, ложные сообщения о минировании зданий