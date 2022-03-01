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В Волгограде несколько школ эвакуировали из-за "минирования"
В Волгограде несколько школ эвакуировали из-за "минирования" - РИА Новости, 01.03.2022
В Волгограде несколько школ эвакуировали из-за "минирования"
Ряд школ Волгограда получили угрозы о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T15:16
2022-03-01T15:16
происшествия
россия
волгоград
ложные сообщения о минировании зданий
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ВОЛГОГРАД, 1 мар - РИА Новости. Ряд школ Волгограда получили угрозы о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.Ранее местное издание v1.ru передавало, что во вторник несколько школ из трёх районов Волгограда получили угрозы о "минировании", ученики были эвакуированы."Подтверждаем, что сообщения о "минировании" были. Все необходимые мероприятия в учреждениях были проведены в соответствии с существующими алгоритмами действий. Никто не пострадал", - сказали в мэрии, не уточнив, сколько именно школ получили письма с угрозами.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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происшествия, россия, волгоград, ложные сообщения о минировании зданий
15:16 01.03.2022
 
В Волгограде несколько школ эвакуировали из-за "минирования"

В несколько школ Волгограда поступили ложные угрозы о минировании зданий

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции у здания школы
Автомобиль полиции у здания школы - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Автомобиль полиции у здания школы
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 1 мар - РИА Новости. Ряд школ Волгограда получили угрозы о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.
Ранее местное издание v1.ru передавало, что во вторник несколько школ из трёх районов Волгограда получили угрозы о "минировании", ученики были эвакуированы.
"Подтверждаем, что сообщения о "минировании" были. Все необходимые мероприятия в учреждениях были проведены в соответствии с существующими алгоритмами действий. Никто не пострадал", - сказали в мэрии, не уточнив, сколько именно школ получили письма с угрозами.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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ПроисшествияРоссияВолгоградЛожные сообщения о минировании зданий
 
 
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