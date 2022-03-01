https://ria.ru/20220301/minirovanie-1775795591.html

Силовики проверяют сообщения о минировании нескольких больниц в Саратове

Силовики проверяют сообщения о минировании нескольких больниц в Саратове - РИА Новости, 01.03.2022

Силовики проверяют сообщения о минировании нескольких больниц в Саратове

Силовики проверяют информацию о "минировании" нескольких больниц Саратова, сообщения поступили с серверов на Украине, сообщила пресс-служба губернатора в... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T12:53

2022-03-01T12:53

2022-03-01T12:53

происшествия

москва

россия

саратов

саратовская область

ложные сообщения о минировании зданий

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САРАТОВ, 1 мар - РИА Новости. Силовики проверяют информацию о "минировании" нескольких больниц Саратова, сообщения поступили с серверов на Украине, сообщила пресс-служба губернатора в Telegram-канале."Сегодня несколько больниц Саратова получили сообщения о "минировании". Оперативными службами проводятся соответствующие действия. Звонки отрабатываются сотрудниками правоохранительных органов. Установлено, что сообщения об угрозах в медицинских учреждениях Саратова направлены с серверов, расположенных на территории Украины", - говорится в сообщении.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе главы региона, в больницах, куда поступили угрозы, проводится частичная эвакуация.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.Только за последние дни в одной Москве телефонные террористы "заминировали" 23 торговых центра, телецентр "Останкино", театр Терезы Дуровой и другие объекты – были эвакуированы тысячи человек.

https://ria.ru/20220228/rbk-1775616208.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, москва, россия, саратов, саратовская область, ложные сообщения о минировании зданий