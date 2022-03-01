https://ria.ru/20220301/minirovanie-1775795591.html
Силовики проверяют сообщения о минировании нескольких больниц в Саратове
Силовики проверяют сообщения о минировании нескольких больниц в Саратове - РИА Новости, 01.03.2022
Силовики проверяют сообщения о минировании нескольких больниц в Саратове
Силовики проверяют информацию о "минировании" нескольких больниц Саратова, сообщения поступили с серверов на Украине, сообщила пресс-служба губернатора в... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T12:53
2022-03-01T12:53
2022-03-01T12:53
происшествия
москва
россия
саратов
саратовская область
ложные сообщения о минировании зданий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767462608_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_5a931dffdf05f9c4de7622fec2baeb48.jpg
САРАТОВ, 1 мар - РИА Новости. Силовики проверяют информацию о "минировании" нескольких больниц Саратова, сообщения поступили с серверов на Украине, сообщила пресс-служба губернатора в Telegram-канале."Сегодня несколько больниц Саратова получили сообщения о "минировании". Оперативными службами проводятся соответствующие действия. Звонки отрабатываются сотрудниками правоохранительных органов. Установлено, что сообщения об угрозах в медицинских учреждениях Саратова направлены с серверов, расположенных на территории Украины", - говорится в сообщении.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе главы региона, в больницах, куда поступили угрозы, проводится частичная эвакуация.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.Только за последние дни в одной Москве телефонные террористы "заминировали" 23 торговых центра, телецентр "Останкино", театр Терезы Дуровой и другие объекты – были эвакуированы тысячи человек.
https://ria.ru/20220228/rbk-1775616208.html
москва
россия
саратов
саратовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767462608_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_7c9bcaac007498d8ff6aa3d17bee5703.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, саратов, саратовская область, ложные сообщения о минировании зданий
Силовики проверяют сообщения о минировании нескольких больниц в Саратове
Власти: сообщения о минировании нескольких больниц Саратова поступили с территории Украины