Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220301/minirovanie-1775785667.html
В Новосибирске проверяют сообщения о минировании образовательных учреждений
В Новосибирске проверяют сообщения о минировании образовательных учреждений - РИА Новости, 01.03.2022
В Новосибирске проверяют сообщения о минировании образовательных учреждений
Правоохранительные органы во вторник проводят проверки в образовательных учреждениях Новосибирска в связи с поступившими сообщениями о "минировании", сообщило... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T12:22
2022-03-01T12:22
происшествия
новосибирская область
новосибирск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767462608_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_5a931dffdf05f9c4de7622fec2baeb48.jpg
НОВОСИБИРСК, 1 мар – РИА Новости. Правоохранительные органы во вторник проводят проверки в образовательных учреждениях Новосибирска в связи с поступившими сообщениями о "минировании", сообщило областное правительство со ссылкой на аппарат антитеррористической комиссии (АТК) региона."АТК Новосибирской области: по факту сообщений о минировании ряда образовательных организаций региона проводится проверка... В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений реализуются регламентированные мероприятия. Правоохранительные органы обследуют образовательные организации на предмет обнаружения взрывных устройств, проводят мероприятия по установлению отправителей сообщений", - говорится в сообщении.В аппарате антитеррористической комиссии региона призывают жителей региона сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений.
https://ria.ru/20220228/proisshestvie-1775615344.html
новосибирская область
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767462608_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_7c9bcaac007498d8ff6aa3d17bee5703.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирская область, новосибирск
12:22 01.03.2022
 
В Новосибирске проверяют сообщения о минировании образовательных учреждений

В Новосибирске образовательные учреждения проверяют из-за сообщений о минировании

© РИА Новости / Константин Морозов / Перейти в фотобанкСапер
Сапер - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Константин Морозов
Перейти в фотобанк
Сапер
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 1 мар – РИА Новости. Правоохранительные органы во вторник проводят проверки в образовательных учреждениях Новосибирска в связи с поступившими сообщениями о "минировании", сообщило областное правительство со ссылкой на аппарат антитеррористической комиссии (АТК) региона.
"АТК Новосибирской области: по факту сообщений о минировании ряда образовательных организаций региона проводится проверка... В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений реализуются регламентированные мероприятия. Правоохранительные органы обследуют образовательные организации на предмет обнаружения взрывных устройств, проводят мероприятия по установлению отправителей сообщений", - говорится в сообщении.
В аппарате антитеррористической комиссии региона призывают жителей региона сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений.
Мужчина выходит из здания министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 16:55
Министерство культуры эвакуировали из-за "минирования"
 
ПроисшествияНовосибирская областьНовосибирск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала