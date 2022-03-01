https://ria.ru/20220301/minirovanie-1775785667.html

В Новосибирске проверяют сообщения о минировании образовательных учреждений

В Новосибирске проверяют сообщения о минировании образовательных учреждений - РИА Новости, 01.03.2022

В Новосибирске проверяют сообщения о минировании образовательных учреждений

Правоохранительные органы во вторник проводят проверки в образовательных учреждениях Новосибирска в связи с поступившими сообщениями о "минировании", сообщило... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T12:22

2022-03-01T12:22

2022-03-01T12:22

происшествия

новосибирская область

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 1 мар – РИА Новости. Правоохранительные органы во вторник проводят проверки в образовательных учреждениях Новосибирска в связи с поступившими сообщениями о "минировании", сообщило областное правительство со ссылкой на аппарат антитеррористической комиссии (АТК) региона."АТК Новосибирской области: по факту сообщений о минировании ряда образовательных организаций региона проводится проверка... В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений реализуются регламентированные мероприятия. Правоохранительные органы обследуют образовательные организации на предмет обнаружения взрывных устройств, проводят мероприятия по установлению отправителей сообщений", - говорится в сообщении.В аппарате антитеррористической комиссии региона призывают жителей региона сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений.

https://ria.ru/20220228/proisshestvie-1775615344.html

новосибирская область

новосибирск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, новосибирская область, новосибирск