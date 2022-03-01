https://ria.ru/20220301/minirovanie-1775779919.html

В Екатеринбурге массово "заминировали" детские сады

В Екатеринбурге массово "заминировали" детские сады - РИА Новости, 01.03.2022

В Екатеринбурге массово "заминировали" детские сады

Детские сады массово "заминировали" в Екатеринбурге, сообщает во вторник городской департамент образования. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T12:04

2022-03-01T12:04

2022-03-01T12:04

происшествия

россия

екатеринбург

ложные сообщения о минировании зданий

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мар – РИА Новости. Детские сады массово "заминировали" в Екатеринбурге, сообщает во вторник городской департамент образования."Департамент образования Екатеринбурга подтверждает массовую рассылку сообщений о минировании по детским садам. В настоящее время оповещены все спецслужбы. Также осмотр помещений и территорий ведется силами сотрудников детских садов", - говорится в сообщении.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.Только за последние дни в одной Москве телефонные террористы "заминировали" 23 торговых центра, телецентр "Останкино", театр Терезы Дуровой и другие объекты – были эвакуированы тысячи человек.

https://ria.ru/20220228/evakuatsiya-1775504056.html

россия

екатеринбург

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, екатеринбург, ложные сообщения о минировании зданий