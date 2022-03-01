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В Екатеринбурге массово "заминировали" детские сады
В Екатеринбурге массово "заминировали" детские сады - РИА Новости, 01.03.2022
В Екатеринбурге массово "заминировали" детские сады
Детские сады массово "заминировали" в Екатеринбурге, сообщает во вторник городской департамент образования. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T12:04
2022-03-01T12:04
происшествия
россия
екатеринбург
ложные сообщения о минировании зданий
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мар – РИА Новости. Детские сады массово "заминировали" в Екатеринбурге, сообщает во вторник городской департамент образования."Департамент образования Екатеринбурга подтверждает массовую рассылку сообщений о минировании по детским садам. В настоящее время оповещены все спецслужбы. Также осмотр помещений и территорий ведется силами сотрудников детских садов", - говорится в сообщении.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.Только за последние дни в одной Москве телефонные террористы "заминировали" 23 торговых центра, телецентр "Останкино", театр Терезы Дуровой и другие объекты – были эвакуированы тысячи человек.
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россия
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происшествия, россия, екатеринбург, ложные сообщения о минировании зданий
12:04 01.03.2022
 
В Екатеринбурге массово "заминировали" детские сады

Власти Екатеринбурга заявили о массовых сообщениях о "минировании" детских садов

© Фото : пресс-служба правительства Московской области Детский сад
 Детский сад - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Детский сад
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мар – РИА Новости. Детские сады массово "заминировали" в Екатеринбурге, сообщает во вторник городской департамент образования.
"Департамент образования Екатеринбурга подтверждает массовую рассылку сообщений о минировании по детским садам. В настоящее время оповещены все спецслужбы. Также осмотр помещений и территорий ведется силами сотрудников детских садов", - говорится в сообщении.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
Только за последние дни в одной Москве телефонные террористы "заминировали" 23 торговых центра, телецентр "Останкино", театр Терезы Дуровой и другие объекты – были эвакуированы тысячи человек.
Сапер - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
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ПроисшествияРоссияЕкатеринбургЛожные сообщения о минировании зданий
 
 
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