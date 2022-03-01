https://ria.ru/20220301/minirovanie-1775779919.html
В Екатеринбурге массово "заминировали" детские сады
В Екатеринбурге массово "заминировали" детские сады - РИА Новости, 01.03.2022
В Екатеринбурге массово "заминировали" детские сады
Детские сады массово "заминировали" в Екатеринбурге, сообщает во вторник городской департамент образования. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T12:04
2022-03-01T12:04
2022-03-01T12:04
происшествия
россия
екатеринбург
ложные сообщения о минировании зданий
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мар – РИА Новости. Детские сады массово "заминировали" в Екатеринбурге, сообщает во вторник городской департамент образования."Департамент образования Екатеринбурга подтверждает массовую рассылку сообщений о минировании по детским садам. В настоящее время оповещены все спецслужбы. Также осмотр помещений и территорий ведется силами сотрудников детских садов", - говорится в сообщении.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.Только за последние дни в одной Москве телефонные террористы "заминировали" 23 торговых центра, телецентр "Останкино", театр Терезы Дуровой и другие объекты – были эвакуированы тысячи человек.
https://ria.ru/20220228/evakuatsiya-1775504056.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, екатеринбург, ложные сообщения о минировании зданий
В Екатеринбурге массово "заминировали" детские сады
Власти Екатеринбурга заявили о массовых сообщениях о "минировании" детских садов