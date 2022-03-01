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Состояние богатейших россиян уменьшилось на 83 миллиарда долларов
Состояние богатейших россиян уменьшилось на 83 миллиарда долларов - РИА Новости, 01.03.2022
Состояние богатейших россиян уменьшилось на 83 миллиарда долларов
Совокупное состояние богатейших российских миллиардеров упало с начала года на 83 миллиарда долларов, а больше всех потерял совладелец "Лукойла" Вагит... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T15:44
2022-03-01T16:02
экономика
россия
виктор вексельберг
леонид михельсон
роман абрамович
владимир потанин
михаил прохоров
владимир лисин
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Совокупное состояние богатейших российских миллиардеров упало с начала года на 83 миллиарда долларов, а больше всех потерял совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, чье состояние уменьшилось на 14 миллиардов долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира.В настоящее время в список входит 21 гражданин РФ. Их общее состояние на 1 марта составляло 274,07 миллиарда долларов, по ним же и была рассчитана динамика с начала года.Самый богатый человек РФ сейчас - один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, с начала года он стал беднее на 6,2 миллиарда долларов, и его состояние насчитывает 24,7 миллиарда. Также заметно уменьшилось состояние основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова - на 6,94 миллиарда долларов, до 21,9 миллиарда. Он занимает второе место в рейтинге. Третье место в списке занимает совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, чье состояние упало на 10,9 миллиарда долларов, до 21,5 миллиарда.На четвертом месте в рейтинге находится бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние уменьшилось на 7,19 миллиарда, до 20,8 миллиарда долларов. Пятое место занимает Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), с начала года его состояние снизилось на 1,59 миллиарда долларов, сейчас оно на уровне 19,7 миллиарда. Шестой в списке - бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко, чье состояние выросло на 1,99 миллиарда долларов, до 19,5 миллиарда.Седьмым в списке стал основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, чье состояние уменьшилось с начала года на 1,58 миллиарда долларов и составило 16,9 миллиарда. На восьмом месте находится Роман Абрамович (Evraz), чье состояние с начала года уменьшилось на 4,29 миллиарда долларов и составило 13,7 миллиарда. Девятый - Михаил Прохоров (группа "Онэксим"), который потерял 448 миллионов долларов, до 13,5 миллиарда. Десятку лидеров замыкает Сулейман Керимов, чья семья контролирует компанию "Полюс" - его состояние уменьшилось на 3,93 миллиарда долларов и составило 11,3 миллиарда.
https://ria.ru/20220228/mordashev-1775688652.html
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экономика, россия, виктор вексельберг, леонид михельсон, роман абрамович, владимир потанин, михаил прохоров, владимир лисин, алишер усманов, вагит алекперов, алексей мордашов
15:44 01.03.2022 (обновлено: 16:02 01.03.2022)
 
Состояние богатейших россиян уменьшилось на 83 миллиарда долларов

BBI: состояние богатейших россиян с начала года уменьшилось на 83 миллиарда долларов

© Depositphotos / VadimVaseninАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© Depositphotos / VadimVasenin
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Совокупное состояние богатейших российских миллиардеров упало с начала года на 83 миллиарда долларов, а больше всех потерял совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, чье состояние уменьшилось на 14 миллиардов долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира.
В настоящее время в список входит 21 гражданин РФ. Их общее состояние на 1 марта составляло 274,07 миллиарда долларов, по ним же и была рассчитана динамика с начала года.
Самый богатый человек РФ сейчас - один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, с начала года он стал беднее на 6,2 миллиарда долларов, и его состояние насчитывает 24,7 миллиарда. Также заметно уменьшилось состояние основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова - на 6,94 миллиарда долларов, до 21,9 миллиарда. Он занимает второе место в рейтинге. Третье место в списке занимает совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, чье состояние упало на 10,9 миллиарда долларов, до 21,5 миллиарда.
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На четвертом месте в рейтинге находится бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние уменьшилось на 7,19 миллиарда, до 20,8 миллиарда долларов. Пятое место занимает Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), с начала года его состояние снизилось на 1,59 миллиарда долларов, сейчас оно на уровне 19,7 миллиарда. Шестой в списке - бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко, чье состояние выросло на 1,99 миллиарда долларов, до 19,5 миллиарда.
Седьмым в списке стал основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, чье состояние уменьшилось с начала года на 1,58 миллиарда долларов и составило 16,9 миллиарда. На восьмом месте находится Роман Абрамович (Evraz), чье состояние с начала года уменьшилось на 4,29 миллиарда долларов и составило 13,7 миллиарда. Девятый - Михаил Прохоров (группа "Онэксим"), который потерял 448 миллионов долларов, до 13,5 миллиарда. Десятку лидеров замыкает Сулейман Керимов, чья семья контролирует компанию "Полюс" - его состояние уменьшилось на 3,93 миллиарда долларов и составило 11,3 миллиарда.
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ЭкономикаРоссияВиктор ВексельбергЛеонид МихельсонРоман АбрамовичВладимир ПотанинМихаил ПрохоровВладимир ЛисинАлишер УсмановВагит АлекперовАлексей Мордашов
 
 
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