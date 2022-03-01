https://ria.ru/20220301/mid-1775795079.html
Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия, заявил Лавров
Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия, заявил Лавров - РИА Новости, 01.03.2022
Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия, заявил Лавров
Россия предпринимает все меры, чтобы не допустить появления ядерного оружия на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T12:51
2022-03-01T12:51
2022-03-01T13:02
обострение ситуации в днр и лнр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия предпринимает все меры, чтобы не допустить появления ядерного оружия на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.По его словам, безответственные заявления Киева о ядерном оружии – не пустая бравада, Украина располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия."Мы не можем не реагировать на эту реальную опасность", - подчеркнул Лавров на конференции по разоружению."Могу вас заверить: Россия как ответственный член международного сообщества, приверженный своим обязательствам по нераспространению оружия массового уничтожения, предпринимает все необходимые меры для недопущения появления ядерного оружия и соответствующих технологий на Украине. Рассчитываем, что все отдают себе отчет в необходимости решения этой проблемы", - сказал министр.
https://ria.ru/20220301/oborona-1775793264.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
12:51 01.03.2022 (обновлено: 13:02 01.03.2022)
Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия не допустит появления ядерного оружия у Украины