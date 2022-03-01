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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/mid-1775795079.html
Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия, заявил Лавров
Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия, заявил Лавров - РИА Новости, 01.03.2022
Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия, заявил Лавров
Россия предпринимает все меры, чтобы не допустить появления ядерного оружия на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T12:51
2022-03-01T13:02
обострение ситуации в днр и лнр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия предпринимает все меры, чтобы не допустить появления ядерного оружия на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.По его словам, безответственные заявления Киева о ядерном оружии – не пустая бравада, Украина располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия."Мы не можем не реагировать на эту реальную опасность", - подчеркнул Лавров на конференции по разоружению."Могу вас заверить: Россия как ответственный член международного сообщества, приверженный своим обязательствам по нераспространению оружия массового уничтожения, предпринимает все необходимые меры для недопущения появления ядерного оружия и соответствующих технологий на Украине. Рассчитываем, что все отдают себе отчет в необходимости решения этой проблемы", - сказал министр.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
12:51 01.03.2022 (обновлено: 13:02 01.03.2022)
 
Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия не допустит появления ядерного оружия у Украины

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия предпринимает все меры, чтобы не допустить появления ядерного оружия на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, безответственные заявления Киева о ядерном оружии – не пустая бравада, Украина располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия.
"Мы не можем не реагировать на эту реальную опасность", - подчеркнул Лавров на конференции по разоружению.
"Могу вас заверить: Россия как ответственный член международного сообщества, приверженный своим обязательствам по нераспространению оружия массового уничтожения, предпринимает все необходимые меры для недопущения появления ядерного оружия и соответствующих технологий на Украине. Рассчитываем, что все отдают себе отчет в необходимости решения этой проблемы", - сказал министр.
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