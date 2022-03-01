https://ria.ru/20220301/mid-1775795079.html

Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия, заявил Лавров

Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия, заявил Лавров - РИА Новости, 01.03.2022

Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия, заявил Лавров

Россия предпринимает все меры, чтобы не допустить появления ядерного оружия на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T12:51

2022-03-01T12:51

2022-03-01T13:02

обострение ситуации в днр и лнр

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

признание днр и лнр в россии

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия предпринимает все меры, чтобы не допустить появления ядерного оружия на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.По его словам, безответственные заявления Киева о ядерном оружии – не пустая бравада, Украина располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия."Мы не можем не реагировать на эту реальную опасность", - подчеркнул Лавров на конференции по разоружению."Могу вас заверить: Россия как ответственный член международного сообщества, приверженный своим обязательствам по нераспространению оружия массового уничтожения, предпринимает все необходимые меры для недопущения появления ядерного оружия и соответствующих технологий на Украине. Рассчитываем, что все отдают себе отчет в необходимости решения этой проблемы", - сказал министр.

https://ria.ru/20220301/oborona-1775793264.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр