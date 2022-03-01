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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/mastercard-1775718146.html
Mastercard отключила от своей сети несколько финансовых институтов
Mastercard отключила от своей сети несколько финансовых институтов - РИА Новости, 01.03.2022
Mastercard отключила от своей сети несколько финансовых институтов
Mastercard из-за санкций против Москвы заблокировала нескольким российским финансовым институтам доступ к платежной сети. Об этом говорится в заявлении главы... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T05:43
2022-03-01T08:38
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
mastercard, inc.
россия
дмитрий песков
владимир путин
великобритания
луганская народная республика
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Mastercard из-за санкций против Москвы заблокировала нескольким российским финансовым институтам доступ к платежной сети. Об этом говорится в заявлении главы компании Майкла Майбаха.Ограничительные мерыПосле начала спецоперации на Украине западные страны объявили о введении новых органичительных мерах против Москвы. Так, Евросоюз принял решение о запрете операций, связанных с управлением резервами и активами Банка России. Помимо этого, целями мер ЕС стали несколько крупнейших финорганизаций, среди которых — Сбербанк и ВТБ. Для некоторых государственных компаний затруднены возможности привлечения капитала из-за рубежа. ФРГ остановила процесс сертификации газопровода "Северный поток — 2".Также ЕС запретил любым российским самолетам приземляться, взлетать или пролетать над территорией государств союза, а свои компаниям — поставлять в Россию летательные аппараты или используемые в них детали.В Москве сообщили, что заранее составили план действий на случай новой волны санкционных решений. Власти подчеркнули, что будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/ukaz-1775643033.html
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экономика, mastercard, inc., россия, дмитрий песков, владимир путин, великобритания, луганская народная республика, днр
05:43 01.03.2022 (обновлено: 08:38 01.03.2022)
 
Mastercard отключила от своей сети несколько финансовых институтов

Глава Mastercard Майбах сообщил о блокировке части банкам России доступа к платежной сети

© Flickr / Håkan Dahlström Платежная карта MasterCard
Платежная карта MasterCard - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© Flickr / Håkan Dahlström
Платежная карта MasterCard. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Mastercard из-за санкций против Москвы заблокировала нескольким российским финансовым институтам доступ к платежной сети. Об этом говорится в заявлении главы компании Майкла Майбаха.

"Мы продолжим работать с регуляторами... чтобы полностью соблюдать наши обязательства по исполнению требований по мере их развития", — отмечается в публикации.

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Путин подписал указ о специальных мерах для борьбы с санкциями

Ограничительные меры

После начала спецоперации на Украине западные страны объявили о введении новых органичительных мерах против Москвы. Так, Евросоюз принял решение о запрете операций, связанных с управлением резервами и активами Банка России. Помимо этого, целями мер ЕС стали несколько крупнейших финорганизаций, среди которых — Сбербанк и ВТБ. Для некоторых государственных компаний затруднены возможности привлечения капитала из-за рубежа. ФРГ остановила процесс сертификации газопровода "Северный поток — 2".
Также ЕС запретил любым российским самолетам приземляться, взлетать или пролетать над территорией государств союза, а свои компаниям — поставлять в Россию летательные аппараты или используемые в них детали.
В Москве сообщили, что заранее составили план действий на случай новой волны санкционных решений. Власти подчеркнули, что будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Опубликовано: Н. Брыкин
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаMasterCard, Inc.РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинВеликобританияЛуганская Народная РеспубликаДНР
 
 
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