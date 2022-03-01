05:43 01.03.2022 (обновлено: 08:38 01.03.2022)
Mastercard отключила от своей сети несколько финансовых институтов
Глава Mastercard Майбах сообщил о блокировке части банкам России доступа к платежной сети
Платежная карта MasterCard. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Mastercard из-за санкций против Москвы заблокировала нескольким российским финансовым институтам доступ к платежной сети. Об этом говорится в заявлении главы компании Майкла Майбаха.
"Мы продолжим работать с регуляторами... чтобы полностью соблюдать наши обязательства по исполнению требований по мере их развития", — отмечается в публикации.
Ограничительные меры
После начала спецоперации на Украине западные страны объявили о введении новых органичительных мерах против Москвы. Так, Евросоюз принял решение о запрете операций, связанных с управлением резервами и активами Банка России. Помимо этого, целями мер ЕС стали несколько крупнейших финорганизаций, среди которых — Сбербанк и ВТБ. Для некоторых государственных компаний затруднены возможности привлечения капитала из-за рубежа. ФРГ остановила процесс сертификации газопровода "Северный поток — 2".
Также ЕС запретил любым российским самолетам приземляться, взлетать или пролетать над территорией государств союза, а свои компаниям — поставлять в Россию летательные аппараты или используемые в них детали.
В Москве сообщили, что заранее составили план действий на случай новой волны санкционных решений. Власти подчеркнули, что будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики.
Опубликовано: Н. Брыкин