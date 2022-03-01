https://ria.ru/20220301/mastercard-1775718146.html

Mastercard отключила от своей сети несколько финансовых институтов

Mastercard отключила от своей сети несколько финансовых институтов - РИА Новости, 01.03.2022

Mastercard отключила от своей сети несколько финансовых институтов

Mastercard из-за санкций против Москвы заблокировала нескольким российским финансовым институтам доступ к платежной сети. Об этом говорится в заявлении главы... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T05:43

2022-03-01T05:43

2022-03-01T08:38

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

mastercard, inc.

россия

дмитрий песков

владимир путин

великобритания

луганская народная республика

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Mastercard из-за санкций против Москвы заблокировала нескольким российским финансовым институтам доступ к платежной сети. Об этом говорится в заявлении главы компании Майкла Майбаха.Ограничительные мерыПосле начала спецоперации на Украине западные страны объявили о введении новых органичительных мерах против Москвы. Так, Евросоюз принял решение о запрете операций, связанных с управлением резервами и активами Банка России. Помимо этого, целями мер ЕС стали несколько крупнейших финорганизаций, среди которых — Сбербанк и ВТБ. Для некоторых государственных компаний затруднены возможности привлечения капитала из-за рубежа. ФРГ остановила процесс сертификации газопровода "Северный поток — 2".Также ЕС запретил любым российским самолетам приземляться, взлетать или пролетать над территорией государств союза, а свои компаниям — поставлять в Россию летательные аппараты или используемые в них детали.В Москве сообщили, что заранее составили план действий на случай новой волны санкционных решений. Власти подчеркнули, что будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/ukaz-1775643033.html

https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775602376.html

россия

великобритания

луганская народная республика

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Никита Брыкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

экономика, mastercard, inc., россия, дмитрий песков, владимир путин, великобритания, луганская народная республика, днр