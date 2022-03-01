https://ria.ru/20220301/mariupol-1775776362.html
Пушилин назвал окружение Мариуполя главной текущей задачей
Пушилин назвал окружение Мариуполя главной текущей задачей - РИА Новости, 01.03.2022
Пушилин назвал окружение Мариуполя главной текущей задачей
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что задачей на сегодняшний день является взятие в кольцо Мариуполя. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T11:56
2022-03-01T11:56
2022-03-01T12:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что задачей на сегодняшний день является взятие в кольцо Мариуполя."Задача на сегодняшний день - взять в кольцо непосредственно Мариуполь", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220228/mariupol-1775494031.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика
11:56 01.03.2022 (обновлено: 12:05 01.03.2022)
Пушилин назвал окружение Мариуполя главной текущей задачей
Глава ДНР Пушилин назвал взятие в кольцо Мариуполя задачей на сегодняшний день