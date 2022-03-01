https://ria.ru/20220301/mariupol-1775776362.html

Пушилин назвал окружение Мариуполя главной текущей задачей

Пушилин назвал окружение Мариуполя главной текущей задачей - РИА Новости, 01.03.2022

Пушилин назвал окружение Мариуполя главной текущей задачей

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что задачей на сегодняшний день является взятие в кольцо Мариуполя. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T11:56

2022-03-01T11:56

2022-03-01T12:05

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луганская народная республика

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что задачей на сегодняшний день является взятие в кольцо Мариуполя."Задача на сегодняшний день - взять в кольцо непосредственно Мариуполь", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/mariupol-1775494031.html

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луганская народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика