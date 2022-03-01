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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/mariupol-1775776362.html
Пушилин назвал окружение Мариуполя главной текущей задачей
Пушилин назвал окружение Мариуполя главной текущей задачей - РИА Новости, 01.03.2022
Пушилин назвал окружение Мариуполя главной текущей задачей
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что задачей на сегодняшний день является взятие в кольцо Мариуполя. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T11:56
2022-03-01T12:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что задачей на сегодняшний день является взятие в кольцо Мариуполя."Задача на сегодняшний день - взять в кольцо непосредственно Мариуполь", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/mariupol-1775494031.html
украина
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика
11:56 01.03.2022 (обновлено: 12:05 01.03.2022)
 
Пушилин назвал окружение Мариуполя главной текущей задачей

Глава ДНР Пушилин назвал взятие в кольцо Мариуполя задачей на сегодняшний день

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкПодбитый БТР украинской армии под Мариуполем
Подбитый БТР украинской армии под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
Подбитый БТР украинской армии под Мариуполем
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что задачей на сегодняшний день является взятие в кольцо Мариуполя.
"Задача на сегодняшний день - взять в кольцо непосредственно Мариуполь", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 10:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска держат жителей Мариуполя в заложниках, заявил Басурин
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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