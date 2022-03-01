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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/mariupol-1775750100.html
ДНР организует два гуманитарных коридора из Мариуполя
ДНР организует два гуманитарных коридора из Мариуполя - РИА Новости, 01.03.2022
ДНР организует два гуманитарных коридора из Мариуполя
Народная милиция ДНР совместно с российскими войсками организует два гуманитарных коридора из Мариуполя, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T10:39
2022-03-01T12:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
мариуполь
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Народная милиция ДНР совместно с российскими войсками организует два гуманитарных коридора из Мариуполя, сообщается в Telegram-канале ведомства.Город можно будет покинуть до 2 марта."Безопасность передвижения гарантируем на участках автотрассы Е58, по направлениям как в сторону Запорожской области, так и на территорию Российской Федерации", — отметили в Донецке.Выехать можно будет по участкам трассы Мариуполь — Мангуш и Мариуполь — Безыменное. "Вам ничего не угрожает, но в складывающейся обстановке, когда под руководством специальных служб Украины подразделениями ВСУ и НГУ готовятся теракты и провокации с целью дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации в глазах мировой общественности, многие из вас опасаются за свою жизнь", — обратились к жителям города власти ДНР.Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что до конца дня Мариуполь будет полностью взят в кольцо. Он добавил, что Служба безопасности Украины и нацбатальон "Азов" готовят провокации — они планируют переодеться в форму российских солдат и военнослужащих ДНР и убивать мирных жителей.В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. На этом фоне 19 февраля власти республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/dnr-1775753922.html
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донецкая народная республика
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РИА Новости
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в мире, донецкая народная республика, мариуполь
10:39 01.03.2022 (обновлено: 12:02 01.03.2022)
 
ДНР организует два гуманитарных коридора из Мариуполя

Народная милиция ДНР заявила об организации двух гуманитарных коридоров из Мариуполя

© REUTERS / Carlos BarriaУкраинские военнослужащие в Мариуполе
Украинские военнослужащие в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© REUTERS / Carlos Barria
Украинские военнослужащие в Мариуполе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Народная милиция ДНР совместно с российскими войсками организует два гуманитарных коридора из Мариуполя, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Город можно будет покинуть до 2 марта.
"Безопасность передвижения гарантируем на участках автотрассы Е58, по направлениям как в сторону Запорожской области, так и на территорию Российской Федерации", — отметили в Донецке.
Выехать можно будет по участкам трассы Мариуполь — Мангуш и Мариуполь — Безыменное.
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"Вам ничего не угрожает, но в складывающейся обстановке, когда под руководством специальных служб Украины подразделениями ВСУ и НГУ готовятся теракты и провокации с целью дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации в глазах мировой общественности, многие из вас опасаются за свою жизнь", — обратились к жителям города власти ДНР.
Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что до конца дня Мариуполь будет полностью взят в кольцо. Он добавил, что Служба безопасности Украины и нацбатальон "Азов" готовят провокации — они планируют переодеться в форму российских солдат и военнослужащих ДНР и убивать мирных жителей.
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В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. На этом фоне 19 февраля власти республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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