10:39 01.03.2022 (обновлено: 12:02 01.03.2022)
ДНР организует два гуманитарных коридора из Мариуполя
Народная милиция ДНР заявила об организации двух гуманитарных коридоров из Мариуполя
Украинские военнослужащие в Мариуполе
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Народная милиция ДНР совместно с российскими войсками организует два гуманитарных коридора из Мариуполя, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Город можно будет покинуть до 2 марта.
"Безопасность передвижения гарантируем на участках автотрассы Е58, по направлениям как в сторону Запорожской области, так и на территорию Российской Федерации", — отметили в Донецке.
Выехать можно будет по участкам трассы Мариуполь — Мангуш и Мариуполь — Безыменное.
"Вам ничего не угрожает, но в складывающейся обстановке, когда под руководством специальных служб Украины подразделениями ВСУ и НГУ готовятся теракты и провокации с целью дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации в глазах мировой общественности, многие из вас опасаются за свою жизнь", — обратились к жителям города власти ДНР.
Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что до конца дня Мариуполь будет полностью взят в кольцо. Он добавил, что Служба безопасности Украины и нацбатальон "Азов" готовят провокации — они планируют переодеться в форму российских солдат и военнослужащих ДНР и убивать мирных жителей.
В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. На этом фоне 19 февраля власти республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.