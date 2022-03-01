https://ria.ru/20220301/maduro-1775908165.html

Мадуро поддержал российскую спецоперацию в разговоре с Путиным

Мадуро поддержал российскую спецоперацию в разговоре с Путиным - РИА Новости, 01.03.2022

Мадуро поддержал российскую спецоперацию в разговоре с Путиным

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил твердую поддержку решительных действий РФ на Украине и осудил... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T18:54

2022-03-01T18:54

2022-03-01T18:57

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

николас мадуро

владимир путин

россия

нато

сша

венесуэла

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил твердую поддержку решительных действий РФ на Украине и осудил дестабилизирующую активность США и НАТО, сообщает пресс-служба Кремля.Телефонный разговор глав государств состоялся по инициативе венесуэльской стороны."Николас Мадуро выразил твердую поддержку решительных действий России, осудил дестабилизирующую активность США и НАТО, акцентировал важность противодействия развернутой западными странами кампании лжи и дезинформации", - говорится в сообщении.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/reaktsiya-1775652028.html

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Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, николас мадуро, владимир путин, россия, нато, сша, венесуэла, украина