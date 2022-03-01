https://ria.ru/20220301/maduro-1775908165.html
Мадуро поддержал российскую спецоперацию в разговоре с Путиным
Мадуро поддержал российскую спецоперацию в разговоре с Путиным - РИА Новости, 01.03.2022
Мадуро поддержал российскую спецоперацию в разговоре с Путиным
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил твердую поддержку решительных действий РФ на Украине и осудил... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T18:54
2022-03-01T18:54
2022-03-01T18:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
николас мадуро
владимир путин
россия
нато
сша
венесуэла
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил твердую поддержку решительных действий РФ на Украине и осудил дестабилизирующую активность США и НАТО, сообщает пресс-служба Кремля.Телефонный разговор глав государств состоялся по инициативе венесуэльской стороны."Николас Мадуро выразил твердую поддержку решительных действий России, осудил дестабилизирующую активность США и НАТО, акцентировал важность противодействия развернутой западными странами кампании лжи и дезинформации", - говорится в сообщении.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николас мадуро, владимир путин, россия, нато, сша, венесуэла, украина
18:54 01.03.2022 (обновлено: 18:57 01.03.2022)
Мадуро поддержал российскую спецоперацию в разговоре с Путиным
Мадуро в разговоре с Путиным поддержал спецоперацию России и осудил активность НАТО