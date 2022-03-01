Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/maduro-1775908165.html
Мадуро поддержал российскую спецоперацию в разговоре с Путиным
Мадуро поддержал российскую спецоперацию в разговоре с Путиным - РИА Новости, 01.03.2022
Мадуро поддержал российскую спецоперацию в разговоре с Путиным
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил твердую поддержку решительных действий РФ на Украине и осудил... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T18:54
2022-03-01T18:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
николас мадуро
владимир путин
россия
нато
сша
венесуэла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155910/54/1559105447_0:63:3419:1986_1920x0_80_0_0_08e716866f3c87c9616f5ca703c29f6d.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил твердую поддержку решительных действий РФ на Украине и осудил дестабилизирующую активность США и НАТО, сообщает пресс-служба Кремля.Телефонный разговор глав государств состоялся по инициативе венесуэльской стороны."Николас Мадуро выразил твердую поддержку решительных действий России, осудил дестабилизирующую активность США и НАТО, акцентировал важность противодействия развернутой западными странами кампании лжи и дезинформации", - говорится в сообщении.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/reaktsiya-1775652028.html
россия
сша
венесуэла
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Покровская
Александра Покровская
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155910/54/1559105447_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_e5a9c0c8d6518b8199ae6909eb276a50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, николас мадуро, владимир путин, россия, нато, сша, венесуэла, украина
18:54 01.03.2022 (обновлено: 18:57 01.03.2022)
 
Мадуро поддержал российскую спецоперацию в разговоре с Путиным

Мадуро в разговоре с Путиным поддержал спецоперацию России и осудил активность НАТО

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил твердую поддержку решительных действий РФ на Украине и осудил дестабилизирующую активность США и НАТО, сообщает пресс-служба Кремля.
Телефонный разговор глав государств состоялся по инициативе венесуэльской стороны.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 08:00
"Разрушали Байден и НАТО". Как в мире отреагировали на действия России
"Николас Мадуро выразил твердую поддержку решительных действий России, осудил дестабилизирующую активность США и НАТО, акцентировал важность противодействия развернутой западными странами кампании лжи и дезинформации", - говорится в сообщении.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреНиколас МадуроВладимир ПутинРоссияНАТОСШАВенесуэлаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала