https://ria.ru/20220301/lukashenko-1775907574.html
Лукашенко попросил Путина поставить дополнительно С-400
Лукашенко попросил Путина поставить дополнительно С-400 - РИА Новости, 01.03.2022
Лукашенко попросил Путина поставить дополнительно С-400
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что попросил российского лидера Владимира Путина поставить дополнительные комплекс С-400 для размещения... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T18:51
2022-03-01T18:51
2022-03-01T18:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
минск
владимир путин
александр лукашенко
гомельская область
с-400 «триумф»
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МИНСК, 1 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что попросил российского лидера Владимира Путина поставить дополнительные комплекс С-400 для размещения западнее Минска для защиты территории страны."Нам оказалось недостаточно военной техники. Личного состава у нас будет достаточно, техники (нет - ред.). Я обратился к Путину, чтобы нам кроме С-400, который находится в Гомельской области, был поставлен С-400, который будет находиться чуть западнее Минска, для того, чтобы не только Минск прикрыть", - приводит слова Лукашенко сайт президента Белоруссии.По его словам, в настоящий момент Минск ждёт поставок.
https://ria.ru/20220301/lukashenko-1775836153.html
минск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, минск, владимир путин, александр лукашенко, гомельская область, с-400 «триумф»
Лукашенко попросил Путина поставить дополнительно С-400
Лукашенко заявил, что попросил Путина поставить дополнительно С-400 для защиты территории