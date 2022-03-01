https://ria.ru/20220301/lukashenko-1775907574.html

Лукашенко попросил Путина поставить дополнительно С-400

Лукашенко попросил Путина поставить дополнительно С-400 - РИА Новости, 01.03.2022

Лукашенко попросил Путина поставить дополнительно С-400

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что попросил российского лидера Владимира Путина поставить дополнительные комплекс С-400 для размещения... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T18:51

2022-03-01T18:51

2022-03-01T18:51

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

минск

владимир путин

александр лукашенко

гомельская область

с-400 «триумф»

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МИНСК, 1 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что попросил российского лидера Владимира Путина поставить дополнительные комплекс С-400 для размещения западнее Минска для защиты территории страны."Нам оказалось недостаточно военной техники. Личного состава у нас будет достаточно, техники (нет - ред.). Я обратился к Путину, чтобы нам кроме С-400, который находится в Гомельской области, был поставлен С-400, который будет находиться чуть западнее Минска, для того, чтобы не только Минск прикрыть", - приводит слова Лукашенко сайт президента Белоруссии.По его словам, в настоящий момент Минск ждёт поставок.

https://ria.ru/20220301/lukashenko-1775836153.html

минск

гомельская область

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, минск, владимир путин, александр лукашенко, гомельская область, с-400 «триумф»