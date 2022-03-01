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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/lukashenko-1775907574.html
Лукашенко попросил Путина поставить дополнительно С-400
Лукашенко попросил Путина поставить дополнительно С-400 - РИА Новости, 01.03.2022
Лукашенко попросил Путина поставить дополнительно С-400
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что попросил российского лидера Владимира Путина поставить дополнительные комплекс С-400 для размещения... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T18:51
2022-03-01T18:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
минск
владимир путин
александр лукашенко
гомельская область
с-400 «триумф»
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МИНСК, 1 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что попросил российского лидера Владимира Путина поставить дополнительные комплекс С-400 для размещения западнее Минска для защиты территории страны."Нам оказалось недостаточно военной техники. Личного состава у нас будет достаточно, техники (нет - ред.). Я обратился к Путину, чтобы нам кроме С-400, который находится в Гомельской области, был поставлен С-400, который будет находиться чуть западнее Минска, для того, чтобы не только Минск прикрыть", - приводит слова Лукашенко сайт президента Белоруссии.По его словам, в настоящий момент Минск ждёт поставок.
https://ria.ru/20220301/lukashenko-1775836153.html
минск
гомельская область
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в мире, минск, владимир путин, александр лукашенко, гомельская область, с-400 «триумф»
18:51 01.03.2022
 
Лукашенко попросил Путина поставить дополнительно С-400

Лукашенко заявил, что попросил Путина поставить дополнительно С-400 для защиты территории

© РИА Новости / Алексей МальгавкоКомплекс ПВО С-400 "Триумф"
Комплекс ПВО С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Комплекс ПВО С-400 "Триумф"
Читать ria.ru в
МИНСК, 1 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что попросил российского лидера Владимира Путина поставить дополнительные комплекс С-400 для размещения западнее Минска для защиты территории страны.
"Нам оказалось недостаточно военной техники. Личного состава у нас будет достаточно, техники (нет - ред.). Я обратился к Путину, чтобы нам кроме С-400, который находится в Гомельской области, был поставлен С-400, который будет находиться чуть западнее Минска, для того, чтобы не только Минск прикрыть", - приводит слова Лукашенко сайт президента Белоруссии.
По его словам, в настоящий момент Минск ждёт поставок.
Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 14:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лукашенко назвал разговор с Зеленским тяжелым
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМинскВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоГомельская областьС-400 «Триумф»
 
 
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