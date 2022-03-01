https://ria.ru/20220301/lukashenko-1775857278.html

Лукашенко рассказал о роли своего сына Николая в переговорах с Зеленским

Лукашенко рассказал о роли своего сына Николая в переговорах с Зеленским - РИА Новости, 01.03.2022

Лукашенко рассказал о роли своего сына Николая в переговорах с Зеленским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко просил его поговорить с Владимиром Зеленским, даже для... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T15:57

2022-03-01T15:57

2022-03-01T15:57

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МИНСК, 1 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко просил его поговорить с Владимиром Зеленским, даже для этого звонил младшему сыну белорусского президента Николаю."Огромную роль в установлении контактов с Зеленским, а, к моему удивлению, нам пришлось для начала связываться по мобильной связи, сыграл известный всем нам Евгений Шевченко. Он целую ночь торпедировал всех моих помощников, Службу безопасности. Когда ему сказали: "Ну сколько можно, хватит, президент с тобой пять раз разговаривал", - он вышел на моего меньшего сына (Николая Лукашенко – ред.) по телефону. Оказывается, когда-то они - на Припяти мы были, запускали калийный комбинат - обменялись телефонами. Он и его нашел ночью", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.Он подчеркнул, что если бы не инициатива Шевченко от имени украинских депутатов, "было бы сложнее". "Именно его звонок. Ни по линии МИД, ни по линии военных, а именно эта линия сработала. И мы около 40-45 минут с Володей Зеленским обсуждали ситуацию", - рассказал глава белорусского государства.В воскресенье состоялись разговоры Лукашенко с Зеленским и с президентом России Владимиром Путиным, после чего, в понедельник, была организована встреча украинской и российской делегаций в Гомельской области Белоруссии. Стороны согласились провести второй раунд переговоров в Белоруссии после консультаций по озвученным на встречах позициям.

https://ria.ru/20220301/lukashenko-1775836153.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, белоруссия, гомельская область, александр лукашенко, николай лукашенко, владимир путин