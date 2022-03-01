https://ria.ru/20220301/lukashenko-1775857278.html
Лукашенко рассказал о роли своего сына Николая в переговорах с Зеленским
Лукашенко рассказал о роли своего сына Николая в переговорах с Зеленским - РИА Новости, 01.03.2022
Лукашенко рассказал о роли своего сына Николая в переговорах с Зеленским
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко просил его поговорить с Владимиром Зеленским, даже для... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T15:57
2022-03-01T15:57
2022-03-01T15:57
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МИНСК, 1 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко просил его поговорить с Владимиром Зеленским, даже для этого звонил младшему сыну белорусского президента Николаю."Огромную роль в установлении контактов с Зеленским, а, к моему удивлению, нам пришлось для начала связываться по мобильной связи, сыграл известный всем нам Евгений Шевченко. Он целую ночь торпедировал всех моих помощников, Службу безопасности. Когда ему сказали: "Ну сколько можно, хватит, президент с тобой пять раз разговаривал", - он вышел на моего меньшего сына (Николая Лукашенко – ред.) по телефону. Оказывается, когда-то они - на Припяти мы были, запускали калийный комбинат - обменялись телефонами. Он и его нашел ночью", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.Он подчеркнул, что если бы не инициатива Шевченко от имени украинских депутатов, "было бы сложнее". "Именно его звонок. Ни по линии МИД, ни по линии военных, а именно эта линия сработала. И мы около 40-45 минут с Володей Зеленским обсуждали ситуацию", - рассказал глава белорусского государства.В воскресенье состоялись разговоры Лукашенко с Зеленским и с президентом России Владимиром Путиным, после чего, в понедельник, была организована встреча украинской и российской делегаций в Гомельской области Белоруссии. Стороны согласились провести второй раунд переговоров в Белоруссии после консультаций по озвученным на встречах позициям.
https://ria.ru/20220301/lukashenko-1775836153.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, гомельская область, александр лукашенко, николай лукашенко, владимир путин
Лукашенко рассказал о роли своего сына Николая в переговорах с Зеленским
Лукашенко рассказал, как депутат Рады через сына Николая просил его поговорить с Зеленским
МИНСК, 1 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко просил его поговорить с Владимиром Зеленским, даже для этого звонил младшему сыну белорусского президента Николаю.
"Огромную роль в установлении контактов с Зеленским, а, к моему удивлению, нам пришлось для начала связываться по мобильной связи, сыграл известный всем нам Евгений Шевченко. Он целую ночь торпедировал всех моих помощников, Службу безопасности. Когда ему сказали: "Ну сколько можно, хватит, президент с тобой пять раз разговаривал", - он вышел на моего меньшего сына (Николая Лукашенко – ред.) по телефону. Оказывается, когда-то они - на Припяти мы были, запускали калийный комбинат - обменялись телефонами. Он и его нашел ночью", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.
Он подчеркнул, что если бы не инициатива Шевченко от имени украинских депутатов, "было бы сложнее". "Именно его звонок. Ни по линии МИД, ни по линии военных, а именно эта линия сработала. И мы около 40-45 минут с Володей Зеленским обсуждали ситуацию", - рассказал глава белорусского государства.
В воскресенье состоялись разговоры Лукашенко с Зеленским и с президентом России Владимиром Путиным
, после чего, в понедельник, была организована встреча украинской и российской делегаций в Гомельской области Белоруссии
. Стороны согласились провести второй раунд переговоров в Белоруссии после консультаций по озвученным на встречах позициям.