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Лукашенко рассказал о роли своего сына Николая в переговорах с Зеленским
Лукашенко рассказал о роли своего сына Николая в переговорах с Зеленским - РИА Новости, 01.03.2022
Лукашенко рассказал о роли своего сына Николая в переговорах с Зеленским
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко просил его поговорить с Владимиром Зеленским, даже для... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T15:57
2022-03-01T15:57
в мире
белоруссия
гомельская область
александр лукашенко
николай лукашенко
владимир путин
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МИНСК, 1 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко просил его поговорить с Владимиром Зеленским, даже для этого звонил младшему сыну белорусского президента Николаю."Огромную роль в установлении контактов с Зеленским, а, к моему удивлению, нам пришлось для начала связываться по мобильной связи, сыграл известный всем нам Евгений Шевченко. Он целую ночь торпедировал всех моих помощников, Службу безопасности. Когда ему сказали: "Ну сколько можно, хватит, президент с тобой пять раз разговаривал", - он вышел на моего меньшего сына (Николая Лукашенко – ред.) по телефону. Оказывается, когда-то они - на Припяти мы были, запускали калийный комбинат - обменялись телефонами. Он и его нашел ночью", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.Он подчеркнул, что если бы не инициатива Шевченко от имени украинских депутатов, "было бы сложнее". "Именно его звонок. Ни по линии МИД, ни по линии военных, а именно эта линия сработала. И мы около 40-45 минут с Володей Зеленским обсуждали ситуацию", - рассказал глава белорусского государства.В воскресенье состоялись разговоры Лукашенко с Зеленским и с президентом России Владимиром Путиным, после чего, в понедельник, была организована встреча украинской и российской делегаций в Гомельской области Белоруссии. Стороны согласились провести второй раунд переговоров в Белоруссии после консультаций по озвученным на встречах позициям.
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в мире, белоруссия, гомельская область, александр лукашенко, николай лукашенко, владимир путин
15:57 01.03.2022
 
Лукашенко рассказал о роли своего сына Николая в переговорах с Зеленским

Лукашенко рассказал, как депутат Рады через сына Николая просил его поговорить с Зеленским

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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МИНСК, 1 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко просил его поговорить с Владимиром Зеленским, даже для этого звонил младшему сыну белорусского президента Николаю.
"Огромную роль в установлении контактов с Зеленским, а, к моему удивлению, нам пришлось для начала связываться по мобильной связи, сыграл известный всем нам Евгений Шевченко. Он целую ночь торпедировал всех моих помощников, Службу безопасности. Когда ему сказали: "Ну сколько можно, хватит, президент с тобой пять раз разговаривал", - он вышел на моего меньшего сына (Николая Лукашенко – ред.) по телефону. Оказывается, когда-то они - на Припяти мы были, запускали калийный комбинат - обменялись телефонами. Он и его нашел ночью", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.
Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 14:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лукашенко назвал разговор с Зеленским тяжелым
Он подчеркнул, что если бы не инициатива Шевченко от имени украинских депутатов, "было бы сложнее". "Именно его звонок. Ни по линии МИД, ни по линии военных, а именно эта линия сработала. И мы около 40-45 минут с Володей Зеленским обсуждали ситуацию", - рассказал глава белорусского государства.
В воскресенье состоялись разговоры Лукашенко с Зеленским и с президентом России Владимиром Путиным, после чего, в понедельник, была организована встреча украинской и российской делегаций в Гомельской области Белоруссии. Стороны согласились провести второй раунд переговоров в Белоруссии после консультаций по озвученным на встречах позициям.
 
В миреБелоруссияГомельская областьАлександр ЛукашенкоНиколай ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
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