https://ria.ru/20220301/lukashenko-1775843086.html

Лукашенко рассказал о сложном пути, которым добиралась украинская делегация

Лукашенко рассказал о сложном пути, которым добиралась украинская делегация - РИА Новости, 01.03.2022

Лукашенко рассказал о сложном пути, которым добиралась украинская делегация

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что логистика украинской делегации на переговоры с российской стороной в Гомельскую область была сложной,... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T14:58

2022-03-01T14:58

2022-03-01T14:58

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МИНСК, 1 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что логистика украинской делегации на переговоры с российской стороной в Гомельскую область была сложной, хотя белорусская сторона договорилась о "коридоре" напрямую от Киева к месту встречи."К сожалению, ехали более суток. Мы гарантировали полную безопасность. Я вышел на президента России. Договорился с министром обороны Российской Федерации, наши военные были подключены. Обеспечили коридор с Киева на Гомель. И там я должен был их забрать вертолетами", - приводит слова Лукашенко сайт президента Белоруссии.Вместе с тем, по его словам, украинская делегация решила добираться большим кругом."Ничего подобного. Поехали "через Америку, через Германию" в Беларусь. Через Львов - в Польшу. Звонок: Александр Григорьевич, не поедут, если вы не пропустите натовский вертолет в Брест, на котором они летят. Ну что ж, пришлось разрешить полякам пересечь государственную границу и привезти их в аэропорт Бреста, а оттуда забрать уже нашими вертолетами и доставить на "базу отдыха", где, как говорят, белорусского президента резиденция", - продолжил Лукашенко.По его словам, там действительно находится деревянный дом, где он обычно останавливается. Лукашенко сказал, что там же находится здание, где проходили переговоры. "Я и не знал, что это называется "дом рыбака". Слишком он комфортабельным оказался - там прошли эти переговоры", - подчеркнул он.Накануне прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис президента Украины заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Сам Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.

https://ria.ru/20220228/slutskiy-1775661233.html

https://ria.ru/20220228/peregovory-1775657866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, белоруссия, россия, киев, украина