Лукашенко рассказал о сложном пути, которым добиралась украинская делегация
Президент Белоруссии Лукашенко назвал путь украинской делегации на переговоры сложным
Переговоры России и Украины в Гомельской области
МИНСК, 1 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что логистика украинской делегации на переговоры с российской стороной в Гомельскую область была сложной, хотя белорусская сторона договорилась о "коридоре" напрямую от Киева к месту встречи.
"К сожалению, ехали более суток. Мы гарантировали полную безопасность. Я вышел на президента России. Договорился с министром обороны Российской Федерации, наши военные были подключены. Обеспечили коридор с Киева на Гомель. И там я должен был их забрать вертолетами", - приводит слова Лукашенко сайт президента Белоруссии.
Вместе с тем, по его словам, украинская делегация решила добираться большим кругом.
"Ничего подобного. Поехали "через Америку, через Германию" в Беларусь. Через Львов - в Польшу. Звонок: Александр Григорьевич, не поедут, если вы не пропустите натовский вертолет в Брест, на котором они летят. Ну что ж, пришлось разрешить полякам пересечь государственную границу и привезти их в аэропорт Бреста, а оттуда забрать уже нашими вертолетами и доставить на "базу отдыха", где, как говорят, белорусского президента резиденция", - продолжил Лукашенко.
По его словам, там действительно находится деревянный дом, где он обычно останавливается. Лукашенко сказал, что там же находится здание, где проходили переговоры. "Я и не знал, что это называется "дом рыбака". Слишком он комфортабельным оказался - там прошли эти переговоры", - подчеркнул он.
Накануне прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис президента Украины заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Сам Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.