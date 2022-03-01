14:36 01.03.2022 (обновлено: 14:51 01.03.2022)
Лукашенко назвал разговор с Зеленским тяжелым
Президент Белоруссии Лукашенко назвал разговор с Зеленским тяжелым
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Беларуси Александр Лукашенко и президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Украины Владимир Зеленский
МИНСК, 1 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его разговор с Владимиром Зеленским перед встречей делегаций России и Украины в Гомельской области был сложным, но в конце концов удалось договориться.
"Тяжелый был разговор. Он нас считал агрессором. Но в конце концов мы договорились. И я ему сказал: "В Гомеле российская делегация тебя ждет. Приезжай. Война идет у тебя. Прекрати выступать против, ибо всех собак спустят на тебя", - приводит слова Лукашенко сайт президента Белоруссии.
Накануне прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис президента Украины заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Сам Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.