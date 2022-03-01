https://ria.ru/20220301/lukashenko-1775836153.html

Лукашенко назвал разговор с Зеленским тяжелым

Лукашенко назвал разговор с Зеленским тяжелым - РИА Новости, 01.03.2022

Лукашенко назвал разговор с Зеленским тяжелым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его разговор с Владимиром Зеленским перед встречей делегаций России и Украины в Гомельской области был... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T14:36

2022-03-01T14:36

2022-03-01T14:51

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МИНСК, 1 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его разговор с Владимиром Зеленским перед встречей делегаций России и Украины в Гомельской области был сложным, но в конце концов удалось договориться."Тяжелый был разговор. Он нас считал агрессором. Но в конце концов мы договорились. И я ему сказал: "В Гомеле российская делегация тебя ждет. Приезжай. Война идет у тебя. Прекрати выступать против, ибо всех собак спустят на тебя", - приводит слова Лукашенко сайт президента Белоруссии.Накануне прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис президента Украины заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Сам Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.

https://ria.ru/20220228/slutskiy-1775661233.html

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Севастиан Котов

в мире, белоруссия, россия, украина, александр лукашенко, владимир зеленский