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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/lukashenko-1775836153.html
Лукашенко назвал разговор с Зеленским тяжелым
Лукашенко назвал разговор с Зеленским тяжелым - РИА Новости, 01.03.2022
Лукашенко назвал разговор с Зеленским тяжелым
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его разговор с Владимиром Зеленским перед встречей делегаций России и Украины в Гомельской области был... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T14:36
2022-03-01T14:51
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
белоруссия
россия
украина
александр лукашенко
владимир зеленский
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МИНСК, 1 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его разговор с Владимиром Зеленским перед встречей делегаций России и Украины в Гомельской области был сложным, но в конце концов удалось договориться."Тяжелый был разговор. Он нас считал агрессором. Но в конце концов мы договорились. И я ему сказал: "В Гомеле российская делегация тебя ждет. Приезжай. Война идет у тебя. Прекрати выступать против, ибо всех собак спустят на тебя", - приводит слова Лукашенко сайт президента Белоруссии.Накануне прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис президента Украины заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Сам Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.
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в мире, белоруссия, россия, украина, александр лукашенко, владимир зеленский
14:36 01.03.2022 (обновлено: 14:51 01.03.2022)
 
Лукашенко назвал разговор с Зеленским тяжелым

Президент Белоруссии Лукашенко назвал разговор с Зеленским тяжелым

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Беларуси Александр Лукашенко и президент Украины Владимир Зеленский
Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МИНСК, 1 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его разговор с Владимиром Зеленским перед встречей делегаций России и Украины в Гомельской области был сложным, но в конце концов удалось договориться.
"Тяжелый был разговор. Он нас считал агрессором. Но в конце концов мы договорились. И я ему сказал: "В Гомеле российская делегация тебя ждет. Приезжай. Война идет у тебя. Прекрати выступать против, ибо всех собак спустят на тебя", - приводит слова Лукашенко сайт президента Белоруссии.
Накануне прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис президента Украины заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Сам Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.
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28 февраля, 19:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Слуцкий назвал главный итог переговоров с Украиной
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреБелоруссияРоссияУкраинаАлександр ЛукашенкоВладимир Зеленский
 
 
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