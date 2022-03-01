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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Лукашенко заявил об угрозе диверсии со стороны украинских военных
Лукашенко заявил об угрозе диверсии со стороны украинских военных - РИА Новости, 01.03.2022
Лукашенко заявил об угрозе диверсии со стороны украинских военных
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о наличии данных, что со стороны Украины могут быть попытки проникновения в республику диверсионных групп. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T14:33
2022-03-01T14:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
белоруссия
ситуация в днр и лнр
александр лукашенко
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МИНСК, 1 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о наличии данных, что со стороны Украины могут быть попытки проникновения в республику диверсионных групп."Они очень сильно сейчас развернули диверсионные группы. И мы имеем информацию, что они нацелены на проникновение диверсионных групп на нашу территорию. Предупрежден Гулевич (начальник Генштаба вооруженных сил Виктор Гулевич), министр обороны и генерал Лаппо (руководитель госпогранкомитета). Он на передовой", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.Отмечается, что Лукашенко поставил задачи силовым структурам Белоруссии пресекать подобные попытки проникновения, если они будут.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, белоруссия, ситуация в днр и лнр, александр лукашенко
14:33 01.03.2022
 
Лукашенко заявил об угрозе диверсии со стороны украинских военных

Президент Белоруссии Лукашенко: украинские диверсанты могут пересечь белорусскую границу

© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
МИНСК, 1 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о наличии данных, что со стороны Украины могут быть попытки проникновения в республику диверсионных групп.
"Они очень сильно сейчас развернули диверсионные группы. И мы имеем информацию, что они нацелены на проникновение диверсионных групп на нашу территорию. Предупрежден Гулевич (начальник Генштаба вооруженных сил Виктор Гулевич), министр обороны и генерал Лаппо (руководитель госпогранкомитета). Он на передовой", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.
Отмечается, что Лукашенко поставил задачи силовым структурам Белоруссии пресекать подобные попытки проникновения, если они будут.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на полигоне Осиповичский во время совместных учений России и Белоруссии Союзная решимость-2022 - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 11:30Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лукашенко заверил, что не планирует участвовать в операции на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреБелоруссияСитуация в ДНР и ЛНРАлександр Лукашенко
 
 
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