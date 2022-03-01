https://ria.ru/20220301/lukashenko-1775834397.html

Лукашенко заявил об угрозе диверсии со стороны украинских военных

Лукашенко заявил об угрозе диверсии со стороны украинских военных - РИА Новости, 01.03.2022

Лукашенко заявил об угрозе диверсии со стороны украинских военных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о наличии данных, что со стороны Украины могут быть попытки проникновения в республику диверсионных групп. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T14:33

2022-03-01T14:33

2022-03-01T14:33

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

белоруссия

ситуация в днр и лнр

александр лукашенко

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МИНСК, 1 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о наличии данных, что со стороны Украины могут быть попытки проникновения в республику диверсионных групп."Они очень сильно сейчас развернули диверсионные группы. И мы имеем информацию, что они нацелены на проникновение диверсионных групп на нашу территорию. Предупрежден Гулевич (начальник Генштаба вооруженных сил Виктор Гулевич), министр обороны и генерал Лаппо (руководитель госпогранкомитета). Он на передовой", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.Отмечается, что Лукашенко поставил задачи силовым структурам Белоруссии пресекать подобные попытки проникновения, если они будут.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/ukraina-1775767233.html

белоруссия

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, белоруссия, ситуация в днр и лнр, александр лукашенко