https://ria.ru/20220301/lukashenko-1775834397.html
Лукашенко заявил об угрозе диверсии со стороны украинских военных
Лукашенко заявил об угрозе диверсии со стороны украинских военных - РИА Новости, 01.03.2022
Лукашенко заявил об угрозе диверсии со стороны украинских военных
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о наличии данных, что со стороны Украины могут быть попытки проникновения в республику диверсионных групп. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T14:33
2022-03-01T14:33
2022-03-01T14:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
белоруссия
ситуация в днр и лнр
александр лукашенко
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МИНСК, 1 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о наличии данных, что со стороны Украины могут быть попытки проникновения в республику диверсионных групп."Они очень сильно сейчас развернули диверсионные группы. И мы имеем информацию, что они нацелены на проникновение диверсионных групп на нашу территорию. Предупрежден Гулевич (начальник Генштаба вооруженных сил Виктор Гулевич), министр обороны и генерал Лаппо (руководитель госпогранкомитета). Он на передовой", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.Отмечается, что Лукашенко поставил задачи силовым структурам Белоруссии пресекать подобные попытки проникновения, если они будут.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, ситуация в днр и лнр, александр лукашенко
Лукашенко заявил об угрозе диверсии со стороны украинских военных
Президент Белоруссии Лукашенко: украинские диверсанты могут пересечь белорусскую границу