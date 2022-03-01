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На Украине действуют центры по вербовке оппозиционеров, заявил Лукашенко
На Украине действуют центры по вербовке оппозиционеров, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.03.2022
На Украине действуют центры по вербовке оппозиционеров, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине действует более 15 политэмигрантских центров и структур, которые занимаются вербовкой и... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T11:34
2022-03-01T11:46
в мире
белоруссия
александр лукашенко
украина
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МИНСК, 1 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине действует более 15 политэмигрантских центров и структур, которые занимаются вербовкой и поддержкой белорусских оппозиционеров, передает агентство "Sputnik Беларусь"."Вдумайтесь, на территории Украины действует более 15 политэмигрантских центров и структур, которые занимаются вербовкой и поддержкой беглых из Беларуси", - сказал он на заседании белорусского совбеза.По его словам, "только в 2020-2021 годах белорусскими пограничниками и службами Украины выявлены четыре схрона с оружием и боеприпасами на белорусско-украинском пограничье"."Ручные противотанковые гранаты, взрывные устройства, взрывчатка в огромном количестве, патроны", - отметил белорусский президент.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, украина
11:34 01.03.2022 (обновлено: 11:46 01.03.2022)
 
На Украине действуют центры по вербовке оппозиционеров, заявил Лукашенко

Лукашенко: на Украине действует более 15 центров по вербовке белорусских оппозиционеров

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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МИНСК, 1 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине действует более 15 политэмигрантских центров и структур, которые занимаются вербовкой и поддержкой белорусских оппозиционеров, передает агентство "Sputnik Беларусь".
"Вдумайтесь, на территории Украины действует более 15 политэмигрантских центров и структур, которые занимаются вербовкой и поддержкой беглых из Беларуси", - сказал он на заседании белорусского совбеза.
По его словам, "только в 2020-2021 годах белорусскими пограничниками и службами Украины выявлены четыре схрона с оружием и боеприпасами на белорусско-украинском пограничье".
"Ручные противотанковые гранаты, взрывные устройства, взрывчатка в огромном количестве, патроны", - отметил белорусский президент.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на полигоне Осиповичский во время совместных учений России и Белоруссии Союзная решимость-2022 - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
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