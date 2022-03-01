https://ria.ru/20220301/lukashenko-1775768882.html

На Украине действуют центры по вербовке оппозиционеров, заявил Лукашенко

На Украине действуют центры по вербовке оппозиционеров, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.03.2022

На Украине действуют центры по вербовке оппозиционеров, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине действует более 15 политэмигрантских центров и структур, которые занимаются вербовкой и... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T11:34

2022-03-01T11:34

2022-03-01T11:46

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МИНСК, 1 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине действует более 15 политэмигрантских центров и структур, которые занимаются вербовкой и поддержкой белорусских оппозиционеров, передает агентство "Sputnik Беларусь"."Вдумайтесь, на территории Украины действует более 15 политэмигрантских центров и структур, которые занимаются вербовкой и поддержкой беглых из Беларуси", - сказал он на заседании белорусского совбеза.По его словам, "только в 2020-2021 годах белорусскими пограничниками и службами Украины выявлены четыре схрона с оружием и боеприпасами на белорусско-украинском пограничье"."Ручные противотанковые гранаты, взрывные устройства, взрывчатка в огромном количестве, патроны", - отметил белорусский президент.

https://ria.ru/20220301/ukraina-1775767233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, белоруссия, александр лукашенко, украина