https://ria.ru/20220301/lozung-1775806355.html

Вице-премьер Канады опубликовала фото с лозунгом украинских националистов

Вице-премьер Канады опубликовала фото с лозунгом украинских националистов - РИА Новости, 01.03.2022

Вице-премьер Канады опубликовала фото с лозунгом украинских националистов

Заместитель премьер-министра Канады Христя Фриланд опубликовала в своем Twitter-аккаунте фотографию, на которой она держит черно-красный шарф с лозунгом... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T13:26

2022-03-01T13:26

2022-03-01T13:26

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россия

роман шухевич

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Заместитель премьер-министра Канады Христя Фриланд опубликовала в своем Twitter-аккаунте фотографию, на которой она держит черно-красный шарф с лозунгом украинских националистов "Слава Украине", а потом заменила ее на другую, без лозунга.Фотография была удалена примерно через 12 часов после того, как пользователи социальных сетей начали активно комментировать пост. Офис Фриланд от комментариев ситуации пока воздерживается."Слава Украине" - это лозунг признанной экстремистской и запрещенной в России "Украинской повстанческой армии"* (УПА). Героизация УПА и ее лидеров - Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.*Запрещенная в России экстремистская организация

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Екатерина Зайцева

в мире, канада, россия, роман шухевич, степан бандера, украинская повстанческая армия