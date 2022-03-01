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Вице-премьер Канады опубликовала фото с лозунгом украинских националистов
Вице-премьер Канады опубликовала фото с лозунгом украинских националистов - РИА Новости, 01.03.2022
Вице-премьер Канады опубликовала фото с лозунгом украинских националистов
Заместитель премьер-министра Канады Христя Фриланд опубликовала в своем Twitter-аккаунте фотографию, на которой она держит черно-красный шарф с лозунгом... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T13:26
2022-03-01T13:26
в мире
канада
россия
роман шухевич
степан бандера
украинская повстанческая армия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Заместитель премьер-министра Канады Христя Фриланд опубликовала в своем Twitter-аккаунте фотографию, на которой она держит черно-красный шарф с лозунгом украинских националистов "Слава Украине", а потом заменила ее на другую, без лозунга.Фотография была удалена примерно через 12 часов после того, как пользователи социальных сетей начали активно комментировать пост. Офис Фриланд от комментариев ситуации пока воздерживается."Слава Украине" - это лозунг признанной экстремистской и запрещенной в России "Украинской повстанческой армии"* (УПА). Героизация УПА и ее лидеров - Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.*Запрещенная в России экстремистская организация
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в мире, канада, россия, роман шухевич, степан бандера, украинская повстанческая армия
13:26 01.03.2022
 
Вице-премьер Канады опубликовала фото с лозунгом украинских националистов

Вице-премьер Канады Фриланд опубликовала фото с лозунгом украинских националистов

CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский и Христя Фриланд во врем встречи в Торонто
Президент Украины Владимир Зеленский и Христя Фриланд во врем встречи в Торонто - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский и Христя Фриланд во врем встречи в Торонто. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Заместитель премьер-министра Канады Христя Фриланд опубликовала в своем Twitter-аккаунте фотографию, на которой она держит черно-красный шарф с лозунгом украинских националистов "Слава Украине", а потом заменила ее на другую, без лозунга.
Фотография была удалена примерно через 12 часов после того, как пользователи социальных сетей начали активно комментировать пост. Офис Фриланд от комментариев ситуации пока воздерживается.
"Слава Украине" - это лозунг признанной экстремистской и запрещенной в России "Украинской повстанческой армии"* (УПА). Героизация УПА и ее лидеров - Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
*Запрещенная в России экстремистская организация
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В миреКанадаРоссияРоман ШухевичСтепан БандераУкраинская повстанческая армия
 
 
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