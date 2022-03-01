Вице-премьер Канады опубликовала фото с лозунгом украинских националистов
Вице-премьер Канады Фриланд опубликовала фото с лозунгом украинских националистов
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский и Христя Фриланд во врем встречи в Торонто
Президент Украины Владимир Зеленский и Христя Фриланд во врем встречи в Торонто. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Заместитель премьер-министра Канады Христя Фриланд опубликовала в своем Twitter-аккаунте фотографию, на которой она держит черно-красный шарф с лозунгом украинских националистов "Слава Украине", а потом заменила ее на другую, без лозунга.
Фотография была удалена примерно через 12 часов после того, как пользователи социальных сетей начали активно комментировать пост. Офис Фриланд от комментариев ситуации пока воздерживается.
We stand united. We stand with Ukraine.— Chrystia Freeland (@cafreeland) February 28, 2022
Nous sommes unis. Nous sommes debout aux côtés de l'Ukraine.
Slava Ukraini! Слава Украіні! pic.twitter.com/5mFjesfOm8
"Слава Украине" - это лозунг признанной экстремистской и запрещенной в России "Украинской повстанческой армии"* (УПА). Героизация УПА и ее лидеров - Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
*Запрещенная в России экстремистская организация