ЛНР заявила о повреждении 14 домов в Луганске из-за обстрелов
Народная милиция ЛНР: ВСУ повредили 14 жилых домов в Луганске при обстрелах
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРазбитое окно в детском саду в станице Луганской, пострадавшем в результате обстрела
Разбитое окно в детском саду в станице Луганской, пострадавшем в результате обстрела
ЛУГАНСК, 1 мар - РИА Новости. Четырнадцать домов повреждены в Луганской народной республике с начала суток в результате обстрелов со стороны украинских войск, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила о девяти обстрелах за сутки со стороны украинских войск.
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