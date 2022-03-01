https://ria.ru/20220301/lnr-1775864676.html

В Луганске не исключили атак ВСУ после отъезда наблюдателей ОБСЕ

В Луганске не исключили атак ВСУ после отъезда наблюдателей ОБСЕ - РИА Новости, 01.03.2022

В Луганске не исключили атак ВСУ после отъезда наблюдателей ОБСЕ

Военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко не исключил серьезных ударов ВС Украины после выезда из республики... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T16:21

2022-03-01T16:21

2022-03-01T16:21

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

обсе

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 1 мар - РИА Новости. Военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко не исключил серьезных ударов ВС Украины после выезда из республики наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.Ранее представительство ДНР в СЦКК заявило, что представители ОБСЕ покинули республику, о том, что наблюдатели выезжают и из Луганска, сообщают очевидцы."Отъезд Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ из Луганской народной республики чреват тем, что сейчас на данный момент никто не сможет подтвердить те преступление Украины, которые она совершает. И в случае терактов, авиаударов, либо ударов "Точки-У", которые уже были у нас на территории республики, мировое сообщество об этом не узнает, поскольку они были единственной организацией, которая могла донести до всех то, что у нас происходит", - пояснил Марочко РИА Новости.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/obse-1775789989.html

https://ria.ru/20220225/bezopasnost-1775103984.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, обсе, ситуация в днр и лнр