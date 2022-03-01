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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/lnr-1775858656.html
Войска ЛНР продвинулись на 61 километр с начала операции
Войска ЛНР продвинулись на 61 километр с начала операции - РИА Новости, 01.03.2022
Войска ЛНР продвинулись на 61 километр с начала операции
Вооруженные силы Луганской народной республики продвинулись на 61 километр, заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T16:03
2022-03-01T16:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Вооруженные силы Луганской народной республики продвинулись на 61 километр, заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации продвинулась с начала проведения операции на глубину до 61 километра и блокировала населенный пункт Сватово. Под контроль взяты населенные пункты Новоборовое, Барыкино, Климовка, Булгаковка, Голубовка", - сказал он.В свою очередь войска ДНР за сегодня смогли продвинутся на 19 километров.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".Минобороны РФ подчеркивало, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html
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в мире, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
16:03 01.03.2022
 
Войска ЛНР продвинулись на 61 километр с начала операции

Минобороны России: войска ЛНР продвинулись на 61 километр с начала операции

© РИА Новости / Олеся ПотаповаТактические военные учения в ЛНР
Тактические военные учения в ЛНР - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Олеся Потапова
Тактические военные учения в ЛНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Вооруженные силы Луганской народной республики продвинулись на 61 километр, заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации продвинулась с начала проведения операции на глубину до 61 километра и блокировала населенный пункт Сватово. Под контроль взяты населенные пункты Новоборовое, Барыкино, Климовка, Булгаковка, Голубовка", - сказал он.
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 14:23
Спецоперация на Украине: Россия ответила на смертельную угрозу
В свою очередь войска ДНР за сегодня смогли продвинутся на 19 километров.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
Минобороны РФ подчеркивало, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие Народной милиции ДНР и ВС Российской Федерации водружают флаги России и Донецкой народной республики на здании администрации села Николаевка - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 08:00
Ни шагу назад — на всех трех фронтах
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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