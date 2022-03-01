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Войска ЛНР продвинулись на 61 километр с начала операции
Войска ЛНР продвинулись на 61 километр с начала операции - РИА Новости, 01.03.2022
Войска ЛНР продвинулись на 61 километр с начала операции
Вооруженные силы Луганской народной республики продвинулись на 61 километр, заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T16:03
2022-03-01T16:03
2022-03-01T16:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Вооруженные силы Луганской народной республики продвинулись на 61 километр, заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации продвинулась с начала проведения операции на глубину до 61 километра и блокировала населенный пункт Сватово. Под контроль взяты населенные пункты Новоборовое, Барыкино, Климовка, Булгаковка, Голубовка", - сказал он.В свою очередь войска ДНР за сегодня смогли продвинутся на 19 километров.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".Минобороны РФ подчеркивало, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
Войска ЛНР продвинулись на 61 километр с начала операции
Минобороны России: войска ЛНР продвинулись на 61 километр с начала операции