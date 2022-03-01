https://ria.ru/20220301/lnr-1775858656.html

Войска ЛНР продвинулись на 61 километр с начала операции

Войска ЛНР продвинулись на 61 километр с начала операции - РИА Новости, 01.03.2022

Войска ЛНР продвинулись на 61 километр с начала операции

Вооруженные силы Луганской народной республики продвинулись на 61 километр, заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T16:03

2022-03-01T16:03

2022-03-01T16:03

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/136978/71/1369787130_0:313:6000:3688_1920x0_80_0_0_4fc6f42bdcdcb3c23aa45aa4d46c5f1f.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Вооруженные силы Луганской народной республики продвинулись на 61 километр, заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации продвинулась с начала проведения операции на глубину до 61 километра и блокировала населенный пункт Сватово. Под контроль взяты населенные пункты Новоборовое, Барыкино, Климовка, Булгаковка, Голубовка", - сказал он.В свою очередь войска ДНР за сегодня смогли продвинутся на 19 километров.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".Минобороны РФ подчеркивало, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html

https://ria.ru/20220301/rossiya-1775677680.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр