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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/lnr-1775852985.html
Народная милиция ЛНР блокировала Сватово, заявили в Минобороны
Народная милиция ЛНР блокировала Сватово, заявили в Минобороны - РИА Новости, 01.03.2022
Народная милиция ЛНР блокировала Сватово, заявили в Минобороны
Вооруженные силы Луганской народной республики блокировали населенный пункт Сватово, заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T15:37
2022-03-01T16:25
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
сватово
луганская народная республика
россия
украина
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Вооруженные силы Луганской народной республики блокировали населенный пункт Сватово, заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации продвинулась с начала проведения операции на глубину до 61 километра и блокировала населенный пункт Сватово. Под контроль взяты населенные пункты Новоборовое, Барыкино, Климовка, Булгаковка, Голубовка", - сказал он.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".Минобороны РФ подчеркивало, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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ситуация в днр и лнр, в мире, сватово, луганская народная республика, россия, украина
15:37 01.03.2022 (обновлено: 16:25 01.03.2022)
 
Народная милиция ЛНР блокировала Сватово, заявили в Минобороны

Минобороны: Народная милиция ЛНР продвинулась на 61 километр и блокировала Сватово

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР на позиции
Боец Народной милиции ЛНР на позиции - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Боец Народной милиции ЛНР на позиции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Вооруженные силы Луганской народной республики блокировали населенный пункт Сватово, заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации продвинулась с начала проведения операции на глубину до 61 километра и блокировала населенный пункт Сватово. Под контроль взяты населенные пункты Новоборовое, Барыкино, Климовка, Булгаковка, Голубовка", - сказал он.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
Минобороны РФ подчеркивало, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреСватовоЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраина
 
 
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