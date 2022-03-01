https://ria.ru/20220301/lnr-1775729980.html

В ЛНР заявили об освобождении 15 населенных пунктов

В ЛНР заявили об освобождении 15 населенных пунктов - РИА Новости, 01.03.2022

В ЛНР заявили об освобождении 15 населенных пунктов

Подразделениями ЛНР освобождены от украинских силовиков еще 15 населенных пунктов, сообщила Народная милиция. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T09:07

2022-03-01T09:07

2022-03-01T09:11

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 1 мар - РИА Новости. Подразделениями ЛНР освобождены от украинских силовиков еще 15 населенных пунктов, сообщила Народная милиция."Народная милиция продолжает освобождать оккупированную Киевом территорию. Подразделениями оборонного ведомства от вооруженных формирований Украины освобождены населенные пункты Путилино, Артема, Широкий, Шульгинка, Теплое, Нижнетеплое, Верхнетеплое, Плотина, Петровка, Бахмутовка, Герасимовка, Малиновое, Нижняя Ольховая, Верхняя Ольховая, Камышное", - сообщила Народная милиция в своем Telegram-канале.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

луганская народная республика

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, луганская народная республика