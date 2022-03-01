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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/lnr-1775729980.html
В ЛНР заявили об освобождении 15 населенных пунктов
В ЛНР заявили об освобождении 15 населенных пунктов - РИА Новости, 01.03.2022
В ЛНР заявили об освобождении 15 населенных пунктов
Подразделениями ЛНР освобождены от украинских силовиков еще 15 населенных пунктов, сообщила Народная милиция. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T09:07
2022-03-01T09:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 1 мар - РИА Новости. Подразделениями ЛНР освобождены от украинских силовиков еще 15 населенных пунктов, сообщила Народная милиция."Народная милиция продолжает освобождать оккупированную Киевом территорию. Подразделениями оборонного ведомства от вооруженных формирований Украины освобождены населенные пункты Путилино, Артема, Широкий, Шульгинка, Теплое, Нижнетеплое, Верхнетеплое, Плотина, Петровка, Бахмутовка, Герасимовка, Малиновое, Нижняя Ольховая, Верхняя Ольховая, Камышное", - сообщила Народная милиция в своем Telegram-канале.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, луганская народная республика
09:07 01.03.2022 (обновлено: 09:11 01.03.2022)
 
В ЛНР заявили об освобождении 15 населенных пунктов

Народная милиция ЛНР заявила об освобождении 15 населенных пунктов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР
Боец Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Боец Народной милиции ЛНР
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 1 мар - РИА Новости. Подразделениями ЛНР освобождены от украинских силовиков еще 15 населенных пунктов, сообщила Народная милиция.
"Народная милиция продолжает освобождать оккупированную Киевом территорию. Подразделениями оборонного ведомства от вооруженных формирований Украины освобождены населенные пункты Путилино, Артема, Широкий, Шульгинка, Теплое, Нижнетеплое, Верхнетеплое, Плотина, Петровка, Бахмутовка, Герасимовка, Малиновое, Нижняя Ольховая, Верхняя Ольховая, Камышное", - сообщила Народная милиция в своем Telegram-канале.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: О. Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная Республика
 
 
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