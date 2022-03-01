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https://ria.ru/20220301/lifty-1775775961.html
Более 130 лифтов планирую заменить в жилых домах центра Москвы в 2022 году
Более 130 лифтов планирую заменить в жилых домах центра Москвы в 2022 году - РИА Новости, 01.03.2022
Более 130 лифтов планирую заменить в жилых домах центра Москвы в 2022 году
Более 130 лифтов планирую заменить в жилых домах в центре Москвы в текущем году в рамках программы капремонта, говорится на официальном сайте мэра и... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T11:54
2022-03-01T12:21
москва сегодня: мегаполис для жизни
новый арбат
жилье
москва
правительство г. москвы
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Более 130 лифтов планирую заменить в жилых домах в центре Москвы в текущем году в рамках программы капремонта, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы.Отмечается, что больше всего лифтов заменят в доме 52 на улице Бутырский Вал в Тверском районе - там их восемь штук.
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новый арбат, жилье, москва, правительство г. москвы
11:54 01.03.2022 (обновлено: 12:21 01.03.2022)
 

Более 130 лифтов планирую заменить в жилых домах центра Москвы в 2022 году

© РИА Новости / Владимир ПесняЛифт в подъезде жилого дома
Лифт в подъезде жилого дома - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Более 130 лифтов планирую заменить в жилых домах в центре Москвы в текущем году в рамках программы капремонта, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"В жилых домах в центре столицы обновят 135 лифтов в 2022 году. Работы проведут в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что больше всего лифтов заменят в доме 52 на улице Бутырский Вал в Тверском районе - там их восемь штук.
"Самое высокое здание округа, в котором заменят лифты, находится на Новом Арбате (дом 10). Это 24-этажный сдвоенный каркасно-панельный дом-башня с одним подъездом, построенный по типовому проекту в 1967 году. Здание считается одним из образцов архитектурного облика Нового Арбата", - добавляется в сообщении.
Индустриальный центр АО Мослифт - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
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