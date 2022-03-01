11:54 01.03.2022 (обновлено: 12:21 01.03.2022)
Более 130 лифтов планирую заменить в жилых домах центра Москвы в 2022 году
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Более 130 лифтов планирую заменить в жилых домах в центре Москвы в текущем году в рамках программы капремонта, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"В жилых домах в центре столицы обновят 135 лифтов в 2022 году. Работы проведут в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что больше всего лифтов заменят в доме 52 на улице Бутырский Вал в Тверском районе - там их восемь штук.
"Самое высокое здание округа, в котором заменят лифты, находится на Новом Арбате (дом 10). Это 24-этажный сдвоенный каркасно-панельный дом-башня с одним подъездом, построенный по типовому проекту в 1967 году. Здание считается одним из образцов архитектурного облика Нового Арбата", - добавляется в сообщении.