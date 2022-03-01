https://ria.ru/20220301/lifty-1775775961.html

Более 130 лифтов планирую заменить в жилых домах центра Москвы в 2022 году

Более 130 лифтов планирую заменить в жилых домах центра Москвы в 2022 году - РИА Новости, 01.03.2022

Более 130 лифтов планирую заменить в жилых домах центра Москвы в 2022 году

Более 130 лифтов планирую заменить в жилых домах в центре Москвы в текущем году в рамках программы капремонта, говорится на официальном сайте мэра и... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T11:54

2022-03-01T11:54

2022-03-01T12:21

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новый арбат

жилье

москва

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Более 130 лифтов планирую заменить в жилых домах в центре Москвы в текущем году в рамках программы капремонта, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы.Отмечается, что больше всего лифтов заменят в доме 52 на улице Бутырский Вал в Тверском районе - там их восемь штук.

https://realty.ria.ru/20220214/lift-1772298245.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

новый арбат, жилье, москва, правительство г. москвы