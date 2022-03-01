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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220301/les-1775853109.html
Лес на 1300 га искусственно восстановят в Подмосковье в 2022 году
Лес на 1300 га искусственно восстановят в Подмосковье в 2022 году - РИА Новости, 01.03.2022
Лес на 1300 га искусственно восстановят в Подмосковье в 2022 году
Восстановить искусственно лес на площади 1300 гектаров планируется в Подмосковье в текущем году, готовится в пресс-релизе комитета лесного хозяйства региона. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T15:37
2022-03-01T15:37
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
саженцы
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Восстановить искусственно лес на площади 1300 гектаров планируется в Подмосковье в текущем году, готовится в пресс-релизе комитета лесного хозяйства региона."В Московской области в 2022 году в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" запланировано проведение работ по искусственному восстановлению на площади 1300 га. Для этого будут использованы саженцы с открытой и закрытой корневой системой", - сказано в сообщении.Лес будут восстанавливать там, где ранее проводили сплошные санитарные рубки, добавили в пресс-релизе.
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московская область (подмосковье), саженцы
15:37 01.03.2022
 

Лес на 1300 га искусственно восстановят в Подмосковье в 2022 году

© РИА Новости / Виталий БелоусовСаженцы елей
Саженцы елей - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Саженцы елей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Восстановить искусственно лес на площади 1300 гектаров планируется в Подмосковье в текущем году, готовится в пресс-релизе комитета лесного хозяйства региона.
"В Московской области в 2022 году в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" запланировано проведение работ по искусственному восстановлению на площади 1300 га. Для этого будут использованы саженцы с открытой и закрытой корневой системой", - сказано в сообщении.
Вода из крана - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
21 февраля, 13:06Новости Подмосковья
Жалобы на обеспеченность чистой водой в Подмосковье снизилось на 45%
Лес будут восстанавливать там, где ранее проводили сплошные санитарные рубки, добавили в пресс-релизе.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)саженцы
 
 
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