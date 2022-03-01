https://ria.ru/20220301/les-1775853109.html
Лес на 1300 га искусственно восстановят в Подмосковье в 2022 году
Лес на 1300 га искусственно восстановят в Подмосковье в 2022 году - РИА Новости, 01.03.2022
Лес на 1300 га искусственно восстановят в Подмосковье в 2022 году
Восстановить искусственно лес на площади 1300 гектаров планируется в Подмосковье в текущем году, готовится в пресс-релизе комитета лесного хозяйства региона. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T15:37
2022-03-01T15:37
2022-03-01T15:37
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
саженцы
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Восстановить искусственно лес на площади 1300 гектаров планируется в Подмосковье в текущем году, готовится в пресс-релизе комитета лесного хозяйства региона."В Московской области в 2022 году в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" запланировано проведение работ по искусственному восстановлению на площади 1300 га. Для этого будут использованы саженцы с открытой и закрытой корневой системой", - сказано в сообщении.Лес будут восстанавливать там, где ранее проводили сплошные санитарные рубки, добавили в пресс-релизе.
https://ria.ru/20220221/voda-1774050303.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), саженцы
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Восстановить искусственно лес на площади 1300 гектаров планируется в Подмосковье в текущем году, готовится в пресс-релизе комитета лесного хозяйства региона.
"В Московской области в 2022 году в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" запланировано проведение работ по искусственному восстановлению на площади 1300 га. Для этого будут использованы саженцы с открытой и закрытой корневой системой", - сказано в сообщении.
Лес будут восстанавливать там, где ранее проводили сплошные санитарные рубки, добавили в пресс-релизе.