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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20220301/lenoblast-1775879607.html
В Ленобласти капитально отремонтируют 945 многоквартирных домов
В Ленобласти капитально отремонтируют 945 многоквартирных домов - РИА Новости, 01.03.2022
В Ленобласти капитально отремонтируют 945 многоквартирных домов
Власти Ленинградской области объявили аукционы на капитальный ремонт более 900 многоквартирных домов, которые предстоит привести в порядок в 2022 году, сообщил... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T17:10
2022-03-01T17:10
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар — РИА Новости. Власти Ленинградской области объявили аукционы на капитальный ремонт более 900 многоквартирных домов, которые предстоит привести в порядок в 2022 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поставил перед Фондом капремонта многоквартирных домов региона задачу ускорить проведение работ, чтобы все они завершались летом-осенью. Поэтому подготовка аукционной документации и проведение торгов по объектам 2022 года начались раньше."Все аукционы уже объявлены, заключена большая часть договоров на проведение работ. В начале строительного сезона подрядные организации, победившие на открытых аукционах, смогут выйти на объекты и незамедлительно приступить к работе", — уточнили в пресс-службе.В 2022 года в Ленинградской области планируется провести работы на 945 многоквартирных домах. Предусматривается, в частности, капремонт кровель, фасадов, фундаментов, внутренних систем отопления, газо-, водо-, электроснабжения, лифтов. Гарантия подрядчика на проведенные работы — пять лет."Еще одно важное решение — ускорять капитальный ремонт кровель и систем отопления, чтобы такие работы завершались до 15 августа и не отдаляли начало отопительного сезона в отремонтированных домах. Как отметили в ЦУР Ленинградской области после анализа обращений жителей в Фонд капремонта, ленинградцы позитивно оценили такое решение", — сказали в обладминистрации.
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александр дрозденко
17:10 01.03.2022
 

В Ленобласти капитально отремонтируют 945 многоквартирных домов

© РИА Новости / Алексей МальгавкоРабочие меняют электропроводку в подъезде жилого дома
Рабочие меняют электропроводку в подъезде жилого дома - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар — РИА Новости. Власти Ленинградской области объявили аукционы на капитальный ремонт более 900 многоквартирных домов, которые предстоит привести в порядок в 2022 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поставил перед Фондом капремонта многоквартирных домов региона задачу ускорить проведение работ, чтобы все они завершались летом-осенью. Поэтому подготовка аукционной документации и проведение торгов по объектам 2022 года начались раньше.
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"Все аукционы уже объявлены, заключена большая часть договоров на проведение работ. В начале строительного сезона подрядные организации, победившие на открытых аукционах, смогут выйти на объекты и незамедлительно приступить к работе", — уточнили в пресс-службе.
В 2022 года в Ленинградской области планируется провести работы на 945 многоквартирных домах. Предусматривается, в частности, капремонт кровель, фасадов, фундаментов, внутренних систем отопления, газо-, водо-, электроснабжения, лифтов. Гарантия подрядчика на проведенные работы — пять лет.
"Еще одно важное решение — ускорять капитальный ремонт кровель и систем отопления, чтобы такие работы завершались до 15 августа и не отдаляли начало отопительного сезона в отремонтированных домах. Как отметили в ЦУР Ленинградской области после анализа обращений жителей в Фонд капремонта, ленинградцы позитивно оценили такое решение", — сказали в обладминистрации.
 
Ленинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
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