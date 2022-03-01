https://ria.ru/20220301/lenoblast-1775879607.html

В Ленобласти капитально отремонтируют 945 многоквартирных домов

В Ленобласти капитально отремонтируют 945 многоквартирных домов - РИА Новости, 01.03.2022

В Ленобласти капитально отремонтируют 945 многоквартирных домов

Власти Ленинградской области объявили аукционы на капитальный ремонт более 900 многоквартирных домов, которые предстоит привести в порядок в 2022 году, сообщил... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T17:10

2022-03-01T17:10

2022-03-01T17:10

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар — РИА Новости. Власти Ленинградской области объявили аукционы на капитальный ремонт более 900 многоквартирных домов, которые предстоит привести в порядок в 2022 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поставил перед Фондом капремонта многоквартирных домов региона задачу ускорить проведение работ, чтобы все они завершались летом-осенью. Поэтому подготовка аукционной документации и проведение торгов по объектам 2022 года начались раньше."Все аукционы уже объявлены, заключена большая часть договоров на проведение работ. В начале строительного сезона подрядные организации, победившие на открытых аукционах, смогут выйти на объекты и незамедлительно приступить к работе", — уточнили в пресс-службе.В 2022 года в Ленинградской области планируется провести работы на 945 многоквартирных домах. Предусматривается, в частности, капремонт кровель, фасадов, фундаментов, внутренних систем отопления, газо-, водо-, электроснабжения, лифтов. Гарантия подрядчика на проведенные работы — пять лет."Еще одно важное решение — ускорять капитальный ремонт кровель и систем отопления, чтобы такие работы завершались до 15 августа и не отдаляли начало отопительного сезона в отремонтированных домах. Как отметили в ЦУР Ленинградской области после анализа обращений жителей в Фонд капремонта, ленинградцы позитивно оценили такое решение", — сказали в обладминистрации.

https://ria.ru/20220301/konteynery-1775800367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко