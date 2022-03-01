https://ria.ru/20220301/ldina-1775738248.html

Льдину с 40 рыбаками уносит в море на юге Сахалина

Льдину с 40 рыбаками уносит в море на юге Сахалина - РИА Новости, 01.03.2022

Льдину с 40 рыбаками уносит в море на юге Сахалина

Льдину с десятками рыбаков оторвало от берегового припая в заливе Мордвинова в Корсаковском районе на юге Сахалина, сообщает пресс-служба регионального главка... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T09:46

2022-03-01T09:46

2022-03-01T10:12

происшествия

южно-сахалинск

россия

сахалин

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 мар – РИА Новости. Льдину с десятками рыбаков оторвало от берегового припая в заливе Мордвинова в Корсаковском районе на юге Сахалина, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России."Днем 1 марта в районе села Охотское Корсаковского района произошел отрыв прибрежного льда, на котором, по предварительной информации, находятся около 40 человек", - говорится в пресс-релизе ведомства.На место происшествия из Южно-Сахалинска выехали шесть спасателей со снегоходами и лодками, а также сотрудники ГИМС и другие оперативные службы Корсаковского района.По информации пресс-службы, рыбаков предупреждали о возможном образовании под воздействием отжимного ветра новых трещин в припае и отрыве его неустойчивой части и просили любителей подледного лова не выходить на лед.

https://ria.ru/20220115/rybaki-1767953743.html

южно-сахалинск

россия

сахалин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

происшествия, южно-сахалинск, россия, сахалин