Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220301/ldina-1775738248.html
Льдину с 40 рыбаками уносит в море на юге Сахалина
Льдину с 40 рыбаками уносит в море на юге Сахалина - РИА Новости, 01.03.2022
Льдину с 40 рыбаками уносит в море на юге Сахалина
Льдину с десятками рыбаков оторвало от берегового припая в заливе Мордвинова в Корсаковском районе на юге Сахалина, сообщает пресс-служба регионального главка... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T09:46
2022-03-01T10:12
происшествия
южно-сахалинск
россия
сахалин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775743524_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d93d88a92452e836afe880b757965fe1.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 мар – РИА Новости. Льдину с десятками рыбаков оторвало от берегового припая в заливе Мордвинова в Корсаковском районе на юге Сахалина, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России."Днем 1 марта в районе села Охотское Корсаковского района произошел отрыв прибрежного льда, на котором, по предварительной информации, находятся около 40 человек", - говорится в пресс-релизе ведомства.На место происшествия из Южно-Сахалинска выехали шесть спасателей со снегоходами и лодками, а также сотрудники ГИМС и другие оперативные службы Корсаковского района.По информации пресс-службы, рыбаков предупреждали о возможном образовании под воздействием отжимного ветра новых трещин в припае и отрыве его неустойчивой части и просили любителей подледного лова не выходить на лед.
https://ria.ru/20220115/rybaki-1767953743.html
южно-сахалинск
россия
сахалин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775743524_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_57eeb01530118f5aa0753ef3713c476f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, южно-сахалинск, россия, сахалин
09:46 01.03.2022 (обновлено: 10:12 01.03.2022)
 
Льдину с 40 рыбаками уносит в море на юге Сахалина

Льдину с 40 рыбаками уносит в море в районе села Охотское на юге Сахалина

© Фото : ГУМЧС России по Сахалинской областиПервые шесть рыбаков-любителей с отколовшейся льдины доставлены в безопасное место
Первые шесть рыбаков-любителей с отколовшейся льдины доставлены в безопасное место - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© Фото : ГУМЧС России по Сахалинской области
Первые шесть рыбаков-любителей с отколовшейся льдины доставлены в безопасное место
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 мар – РИА Новости. Льдину с десятками рыбаков оторвало от берегового припая в заливе Мордвинова в Корсаковском районе на юге Сахалина, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
"Днем 1 марта в районе села Охотское Корсаковского района произошел отрыв прибрежного льда, на котором, по предварительной информации, находятся около 40 человек", - говорится в пресс-релизе ведомства.
На место происшествия из Южно-Сахалинска выехали шесть спасателей со снегоходами и лодками, а также сотрудники ГИМС и другие оперативные службы Корсаковского района.
По информации пресс-службы, рыбаков предупреждали о возможном образовании под воздействием отжимного ветра новых трещин в припае и отрыве его неустойчивой части и просили любителей подледного лова не выходить на лед.
Рыбаки во время зимней рыбалки - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
15 января, 08:17Хорошие новости
На Колыме спасли восемь рыбаков, дрейфовавших на льдине
 
ПроисшествияЮжно-СахалинскРоссияСахалин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала