https://ria.ru/20220301/ldina-1775738248.html
Льдину с 40 рыбаками уносит в море на юге Сахалина
Льдину с 40 рыбаками уносит в море на юге Сахалина - РИА Новости, 01.03.2022
Льдину с 40 рыбаками уносит в море на юге Сахалина
Льдину с десятками рыбаков оторвало от берегового припая в заливе Мордвинова в Корсаковском районе на юге Сахалина, сообщает пресс-служба регионального главка... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T09:46
2022-03-01T09:46
2022-03-01T10:12
происшествия
южно-сахалинск
россия
сахалин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 мар – РИА Новости. Льдину с десятками рыбаков оторвало от берегового припая в заливе Мордвинова в Корсаковском районе на юге Сахалина, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России."Днем 1 марта в районе села Охотское Корсаковского района произошел отрыв прибрежного льда, на котором, по предварительной информации, находятся около 40 человек", - говорится в пресс-релизе ведомства.На место происшествия из Южно-Сахалинска выехали шесть спасателей со снегоходами и лодками, а также сотрудники ГИМС и другие оперативные службы Корсаковского района.По информации пресс-службы, рыбаков предупреждали о возможном образовании под воздействием отжимного ветра новых трещин в припае и отрыве его неустойчивой части и просили любителей подледного лова не выходить на лед.
https://ria.ru/20220115/rybaki-1767953743.html
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РИА Новости
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происшествия, южно-сахалинск, россия, сахалин
09:46 01.03.2022 (обновлено: 10:12 01.03.2022)
Льдину с 40 рыбаками уносит в море на юге Сахалина
Льдину с 40 рыбаками уносит в море в районе села Охотское на юге Сахалина
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 мар – РИА Новости. Льдину с десятками рыбаков оторвало от берегового припая в заливе Мордвинова в Корсаковском районе на юге Сахалина, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
"Днем 1 марта в районе села Охотское Корсаковского района произошел отрыв прибрежного льда, на котором, по предварительной информации, находятся около 40 человек", - говорится в пресс-релизе ведомства.
На место происшествия из Южно-Сахалинска
выехали шесть спасателей со снегоходами и лодками, а также сотрудники ГИМС и другие оперативные службы Корсаковского района.
По информации пресс-службы, рыбаков предупреждали о возможном образовании под воздействием отжимного ветра новых трещин в припае и отрыве его неустойчивой части и просили любителей подледного лова не выходить на лед.