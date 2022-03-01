https://ria.ru/20220301/lavrov-1775824840.html

Лавров рассказал о многолетней принудительной дерусификации на Украине

Лавров рассказал о многолетней принудительной дерусификации на Украине - РИА Новости, 01.03.2022

Лавров рассказал о многолетней принудительной дерусификации на Украине

Киев на протяжении многих лет проводил курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T14:08

2022-03-01T14:08

2022-03-01T14:23

в мире

украина

россия

оон

сергей лавров

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760265174_0:35:3106:1782_1920x0_80_0_0_cd867af22a156f1a376bb2f14a896982.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Киев на протяжении многих лет проводил курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.По его словам, Владимир Зеленский, назвав их "особями", посоветовал убираться в Россию, а также инициировал принятие закона о коренных народах, среди которых не нашлось места для русских, веками живущих на этих землях, – "вполне в духе законотворчества нацистской Германии"."Русский язык изгоняется из школ и университетов, из публичной сферы, просто из повседневного обихода. Нередки ситуации, когда за право говорить на родном языке можно поплатиться не только работой, здоровьем, но и жизнью", - добавил министр.Он подчеркнул, что "фронтальная атака" на русский язык на Украине не вызывает у Запада отторжения, а кое-кем даже поощряется.

https://ria.ru/20220301/ukraina-1775816868.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, россия, оон, сергей лавров, владимир зеленский