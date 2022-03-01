https://ria.ru/20220301/lavrov-1775824840.html
Лавров рассказал о многолетней принудительной дерусификации на Украине
Лавров рассказал о многолетней принудительной дерусификации на Украине - РИА Новости, 01.03.2022
Лавров рассказал о многолетней принудительной дерусификации на Украине
Киев на протяжении многих лет проводил курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T14:08
2022-03-01T14:08
2022-03-01T14:23
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сергей лавров
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Киев на протяжении многих лет проводил курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.По его словам, Владимир Зеленский, назвав их "особями", посоветовал убираться в Россию, а также инициировал принятие закона о коренных народах, среди которых не нашлось места для русских, веками живущих на этих землях, – "вполне в духе законотворчества нацистской Германии"."Русский язык изгоняется из школ и университетов, из публичной сферы, просто из повседневного обихода. Нередки ситуации, когда за право говорить на родном языке можно поплатиться не только работой, здоровьем, но и жизнью", - добавил министр.Он подчеркнул, что "фронтальная атака" на русский язык на Украине не вызывает у Запада отторжения, а кое-кем даже поощряется.
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775816868.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, оон, сергей лавров, владимир зеленский
14:08 01.03.2022 (обновлено: 14:23 01.03.2022)
Лавров рассказал о многолетней принудительной дерусификации на Украине
Лавров: Киев в течение многих лет проводил принудительную дерусификацию
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Киев на протяжении многих лет проводил курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Украинский режим все эти годы (с начала кризиса - ред.) проводил курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Людям, которые считают себя русскими и хотели бы сохранить свою идентичность, язык, культуру, прямо дают понять, что на Украине
они чужие", - сказал Лавров, выступая на сессии Совета ООН
по правам человека.
По его словам, Владимир Зеленский
, назвав их "особями", посоветовал убираться в Россию
, а также инициировал принятие закона о коренных народах, среди которых не нашлось места для русских, веками живущих на этих землях, – "вполне в духе законотворчества нацистской Германии".
"Русский язык изгоняется из школ и университетов, из публичной сферы, просто из повседневного обихода. Нередки ситуации, когда за право говорить на родном языке можно поплатиться не только работой, здоровьем, но и жизнью", - добавил министр.
Он подчеркнул, что "фронтальная атака" на русский язык на Украине не вызывает у Запада отторжения, а кое-кем даже поощряется.