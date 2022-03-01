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Лавров рассказал о многолетней принудительной дерусификации на Украине
Лавров рассказал о многолетней принудительной дерусификации на Украине - РИА Новости, 01.03.2022
Лавров рассказал о многолетней принудительной дерусификации на Украине
Киев на протяжении многих лет проводил курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T14:08
2022-03-01T14:23
в мире
украина
россия
оон
сергей лавров
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Киев на протяжении многих лет проводил курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.По его словам, Владимир Зеленский, назвав их "особями", посоветовал убираться в Россию, а также инициировал принятие закона о коренных народах, среди которых не нашлось места для русских, веками живущих на этих землях, – "вполне в духе законотворчества нацистской Германии"."Русский язык изгоняется из школ и университетов, из публичной сферы, просто из повседневного обихода. Нередки ситуации, когда за право говорить на родном языке можно поплатиться не только работой, здоровьем, но и жизнью", - добавил министр.Он подчеркнул, что "фронтальная атака" на русский язык на Украине не вызывает у Запада отторжения, а кое-кем даже поощряется.
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в мире, украина, россия, оон, сергей лавров, владимир зеленский
14:08 01.03.2022 (обновлено: 14:23 01.03.2022)
 
Лавров рассказал о многолетней принудительной дерусификации на Украине

Лавров: Киев в течение многих лет проводил принудительную дерусификацию

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Киев на протяжении многих лет проводил курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Украинский режим все эти годы (с начала кризиса - ред.) проводил курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Людям, которые считают себя русскими и хотели бы сохранить свою идентичность, язык, культуру, прямо дают понять, что на Украине они чужие", - сказал Лавров, выступая на сессии Совета ООН по правам человека.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 13:47Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лавров заявил, что живущих в России уроженцев Украины считают своими
По его словам, Владимир Зеленский, назвав их "особями", посоветовал убираться в Россию, а также инициировал принятие закона о коренных народах, среди которых не нашлось места для русских, веками живущих на этих землях, – "вполне в духе законотворчества нацистской Германии".
"Русский язык изгоняется из школ и университетов, из публичной сферы, просто из повседневного обихода. Нередки ситуации, когда за право говорить на родном языке можно поплатиться не только работой, здоровьем, но и жизнью", - добавил министр.
Он подчеркнул, что "фронтальная атака" на русский язык на Украине не вызывает у Запада отторжения, а кое-кем даже поощряется.
 
В миреУкраинаРоссияООНСергей ЛавровВладимир Зеленский
 
 
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