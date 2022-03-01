https://ria.ru/20220301/lavrov-1775796800.html
Власти в Киеве затеяли опасные игры, заявил Лавров
Власти в Киеве затеяли опасные игры, заявил Лавров - РИА Новости, 01.03.2022
Власти в Киеве затеяли опасные игры, заявил Лавров
Власти в Киеве затеяли опасные игры, связанные с планами обретения собственного ядерного оружия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T12:56
2022-03-01T12:56
2022-03-01T14:13
в мире
сергей лавров
киев
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Власти в Киеве затеяли опасные игры, связанные с планами обретения собственного ядерного оружия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Сегодня опасности, которые режим Зеленского представляет для соседних стран и международной безопасности в целом, существенно возросли после того, как власти, обосновавшиеся в Киеве, затеяли опасные игры, связанные с планами обретения собственного ядерного оружия", - сказал он, выступая на конференции по разоружению.
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775793985.html
киев
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Лавров о планах Киева по ядерному оружию
Власти в Киеве затеяли опасные игры, связанные с планами обретения собственного ядерного оружия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
2022-03-01T12:56
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PT0M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, киев
12:56 01.03.2022 (обновлено: 14:13 01.03.2022)
Власти в Киеве затеяли опасные игры, заявил Лавров
Лавров: власти в Киеве затеяли опасные игры из-за планов обретения ядерного оружия