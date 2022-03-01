https://ria.ru/20220301/lavrov-1775796800.html

Власти в Киеве затеяли опасные игры, заявил Лавров

Власти в Киеве затеяли опасные игры, заявил Лавров - РИА Новости, 01.03.2022

Власти в Киеве затеяли опасные игры, заявил Лавров

Власти в Киеве затеяли опасные игры, связанные с планами обретения собственного ядерного оружия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T12:56

2022-03-01T12:56

2022-03-01T14:13

в мире

сергей лавров

киев

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Власти в Киеве затеяли опасные игры, связанные с планами обретения собственного ядерного оружия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Сегодня опасности, которые режим Зеленского представляет для соседних стран и международной безопасности в целом, существенно возросли после того, как власти, обосновавшиеся в Киеве, затеяли опасные игры, связанные с планами обретения собственного ядерного оружия", - сказал он, выступая на конференции по разоружению.

https://ria.ru/20220301/ukraina-1775793985.html

киев

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лавров о планах Киева по ядерному оружию Власти в Киеве затеяли опасные игры, связанные с планами обретения собственного ядерного оружия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 2022-03-01T12:56 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сергей лавров, киев