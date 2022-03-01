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Власти в Киеве затеяли опасные игры, заявил Лавров
Власти в Киеве затеяли опасные игры, заявил Лавров - РИА Новости, 01.03.2022
Власти в Киеве затеяли опасные игры, заявил Лавров
Власти в Киеве затеяли опасные игры, связанные с планами обретения собственного ядерного оружия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T12:56
2022-03-01T14:13
в мире
сергей лавров
киев
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Власти в Киеве затеяли опасные игры, связанные с планами обретения собственного ядерного оружия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Сегодня опасности, которые режим Зеленского представляет для соседних стран и международной безопасности в целом, существенно возросли после того, как власти, обосновавшиеся в Киеве, затеяли опасные игры, связанные с планами обретения собственного ядерного оружия", - сказал он, выступая на конференции по разоружению.
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Лавров о планах Киева по ядерному оружию
Власти в Киеве затеяли опасные игры, связанные с планами обретения собственного ядерного оружия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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в мире, сергей лавров, киев
12:56 01.03.2022 (обновлено: 14:13 01.03.2022)
 
Власти в Киеве затеяли опасные игры, заявил Лавров

Лавров: власти в Киеве затеяли опасные игры из-за планов обретения ядерного оружия

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Власти в Киеве затеяли опасные игры, связанные с планами обретения собственного ядерного оружия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сегодня опасности, которые режим Зеленского представляет для соседних стран и международной безопасности в целом, существенно возросли после того, как власти, обосновавшиеся в Киеве, затеяли опасные игры, связанные с планами обретения собственного ядерного оружия", - сказал он, выступая на конференции по разоружению.
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