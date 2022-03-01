Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220301/kurs-1775913756.html
Курс доллара вырос до 101 рубля
Курс доллара вырос до 101 рубля - РИА Новости, 01.03.2022
Курс доллара вырос до 101 рубля
Рубль упал во вторник, однако остался ощутимо выше исторических минимумов к доллару и евро: доллар завершил день на отметке 101,23 рубля, евро - 112,49 рубля,... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T19:30
2022-03-01T19:30
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
доллар
евро
рубль
динамика курсов валют
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759696446_0:128:3024:1829_1920x0_80_0_0_46f11dcebdf5852abc4737649f09aaf3.jpg
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Рубль упал во вторник, однако остался ощутимо выше исторических минимумов к доллару и евро: доллар завершил день на отметке 101,23 рубля, евро - 112,49 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск вторника вырос на 6,63 рубля - до 101,23 рубля, евро - на 6,49 рубля, до 112,49 рубля. Доллар и евро обновили исторический максимум в ходе торгов понедельника, подскочив до 109,185 рубля и 122 рубля соответственно.Торги во вторник по решению ЦБ РФ закончились в 19.00 мск против традиционных 23.50 мск.Объем операций, как и в понедельник, составил около 1,8 миллиарда долларов на торгах расчетами "завтра" по этой валюте – в несколько раз меньше обычного для прошлого месяца.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759696446_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_48f937f04feed65f47ae85858c96fb11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), доллар, евро, рубль, динамика курсов валют, московская биржа
19:30 01.03.2022
 
Курс доллара вырос до 101 рубля

Курс доллара на Мосбирже вырос до 101,23 рубля, евро – до 112,49 рубля

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Электронное табло со знаком доллара
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Рубль упал во вторник, однако остался ощутимо выше исторических минимумов к доллару и евро: доллар завершил день на отметке 101,23 рубля, евро - 112,49 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск вторника вырос на 6,63 рубля - до 101,23 рубля, евро - на 6,49 рубля, до 112,49 рубля. Доллар и евро обновили исторический максимум в ходе торгов понедельника, подскочив до 109,185 рубля и 122 рубля соответственно.
Торги во вторник по решению ЦБ РФ закончились в 19.00 мск против традиционных 23.50 мск.
Объем операций, как и в понедельник, составил около 1,8 миллиарда долларов на торгах расчетами "завтра" по этой валюте – в несколько раз меньше обычного для прошлого месяца.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ДолларевроРубльДинамика курсов валютМосковская биржа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала