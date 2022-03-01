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Курс доллара вырос до 101 рубля
Курс доллара вырос до 101 рубля - РИА Новости, 01.03.2022
Курс доллара вырос до 101 рубля
Рубль упал во вторник, однако остался ощутимо выше исторических минимумов к доллару и евро: доллар завершил день на отметке 101,23 рубля, евро - 112,49 рубля,... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T19:30
2022-03-01T19:30
2022-03-01T19:30
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
доллар
евро
рубль
динамика курсов валют
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Рубль упал во вторник, однако остался ощутимо выше исторических минимумов к доллару и евро: доллар завершил день на отметке 101,23 рубля, евро - 112,49 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск вторника вырос на 6,63 рубля - до 101,23 рубля, евро - на 6,49 рубля, до 112,49 рубля. Доллар и евро обновили исторический максимум в ходе торгов понедельника, подскочив до 109,185 рубля и 122 рубля соответственно.Торги во вторник по решению ЦБ РФ закончились в 19.00 мск против традиционных 23.50 мск.Объем операций, как и в понедельник, составил около 1,8 миллиарда долларов на торгах расчетами "завтра" по этой валюте – в несколько раз меньше обычного для прошлого месяца.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), доллар, евро, рубль, динамика курсов валют, московская биржа
Курс доллара вырос до 101 рубля
Курс доллара на Мосбирже вырос до 101,23 рубля, евро – до 112,49 рубля