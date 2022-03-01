https://ria.ru/20220301/kurs-1775744101.html
Рубль перешел к росту против доллара и евро
Рубль перешел к росту против доллара и евро - РИА Новости, 01.03.2022
Рубль перешел к росту против доллара и евро
После падения на старте торгов рубль резко перешел к укреплению и прибавляет к доллару и евро порядка двух — двух с половиной рублей, следует из данных торгов. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T10:12
2022-03-01T10:12
2022-03-01T16:38
экономика
россия
курс рубля
курс доллара
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584421216_0:78:3184:1869_1920x0_80_0_0_e792384e061c7601ce8b998d0e233d78.jpg
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. После падения на старте торгов рубль резко перешел к укреплению и прибавляет к доллару и евро порядка двух — двух с половиной рублей, следует из данных торгов.Так, на открытии американская валюта подскакивала до 100,79 рубля, евро — до 113 рублей. Но к 10:09 доллар торговался на уровне 92,5 рубля, а евро — 103,5 рубля. Примерно через 20 минут доллар опустился даже ниже 90 рублей, но затем снова пошел вверх.К 10:36 курс доллара расчетами "завтра" составлял 91,5 рубля, евро — 102,4 рубля, но затем российская валюта растеряла часть утреннего роста, и к 12:02 доллар достиг 93,99, евро — 105,10 рубля.Накануне рубль пережил рекордное падение. Доллар и евро подскакивали до 109,185 рубля и 122 рублей, а к закрытию курс составил 94,6 рубля и 106 рублей соответственно.Главное давление связано с санкциями, которые Запад вводит после того, как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, под ограничения попал Центробанк, введены санкции и в отношении других российских кредитных организаций. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". В ближайшие дни Россию обещают отключить от системы SWIFT. Евросоюз и другие страны закрыли для российских авиакомпаний небо.На этом фоне ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 20 процентов годовых, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584421216_505:505:2562:2048_1920x0_80_0_0_09704f5e67c051cf12f2035b4d5541b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, курс рубля, курс доллара
10:12 01.03.2022 (обновлено: 16:38 01.03.2022)
Рубль перешел к росту против доллара и евро
Курс доллара вырос до 93,8 рубля, евро — до 105,7 рубля
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. После падения на старте торгов рубль резко перешел к укреплению и прибавляет к доллару и евро порядка двух — двух с половиной рублей, следует из данных торгов.
Так, на открытии американская валюта подскакивала до 100,79 рубля, евро — до 113 рублей. Но к 10:09 доллар торговался на уровне 92,5 рубля, а евро — 103,5 рубля. Примерно через 20 минут доллар опустился даже ниже 90 рублей, но затем снова пошел вверх.
К 10:36 курс доллара расчетами "завтра" составлял 91,5 рубля, евро — 102,4 рубля, но затем российская валюта растеряла часть утреннего роста, и к 12:02 доллар достиг 93,99, евро — 105,10 рубля.
Накануне рубль пережил рекордное падение. Доллар и евро подскакивали до 109,185 рубля и 122 рублей, а к закрытию курс составил 94,6 рубля и 106 рублей соответственно.
Главное давление связано с санкциями, которые Запад вводит после того, как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, под ограничения попал Центробанк, введены санкции и в отношении других российских кредитных организаций. Германия
остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2
". В ближайшие дни Россию обещают отключить от системы SWIFT. Евросоюз и другие страны закрыли для российских авиакомпаний небо.
На этом фоне ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 20 процентов годовых, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.