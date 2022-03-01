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Рубль перешел к росту против доллара и евро

Рубль перешел к росту против доллара и евро - РИА Новости, 01.03.2022

Рубль перешел к росту против доллара и евро

После падения на старте торгов рубль резко перешел к укреплению и прибавляет к доллару и евро порядка двух — двух с половиной рублей, следует из данных торгов. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T10:12

2022-03-01T10:12

2022-03-01T16:38

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россия

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. После падения на старте торгов рубль резко перешел к укреплению и прибавляет к доллару и евро порядка двух — двух с половиной рублей, следует из данных торгов.Так, на открытии американская валюта подскакивала до 100,79 рубля, евро — до 113 рублей. Но к 10:09 доллар торговался на уровне 92,5 рубля, а евро — 103,5 рубля. Примерно через 20 минут доллар опустился даже ниже 90 рублей, но затем снова пошел вверх.К 10:36 курс доллара расчетами "завтра" составлял 91,5 рубля, евро — 102,4 рубля, но затем российская валюта растеряла часть утреннего роста, и к 12:02 доллар достиг 93,99, евро — 105,10 рубля.Накануне рубль пережил рекордное падение. Доллар и евро подскакивали до 109,185 рубля и 122 рублей, а к закрытию курс составил 94,6 рубля и 106 рублей соответственно.Главное давление связано с санкциями, которые Запад вводит после того, как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, под ограничения попал Центробанк, введены санкции и в отношении других российских кредитных организаций. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". В ближайшие дни Россию обещают отключить от системы SWIFT. Евросоюз и другие страны закрыли для российских авиакомпаний небо.На этом фоне ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 20 процентов годовых, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, курс рубля, курс доллара