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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220301/kultura-1775918641.html
Деятели культуры поддержали операцию России на Украине
Деятели культуры поддержали операцию России на Украине - РИА Новости, 01.03.2022
Деятели культуры поддержали операцию России на Украине
Российские деятели культуры, в частности народный артист России, первый зампред комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества Николай Бурляев,... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T19:44
2022-03-01T19:44
культура
николай лебедев
василий ливанов
захар прилепин
донецкая народная республика
россия
кубанский казачий хор
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российские деятели культуры, в частности народный артист России, первый зампред комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества Николай Бурляев, поддержали позицию Владимира Путина в вопросе с Украиной, отметив в своём обращении президенту, что Россия миролюбива и никогда не выступала зачинщицей войн."Восемь лет мы с болью наблюдали, как националисты и фашисты, захватившие в заложники народ нашей родной сестры Украины, убивают наших братьев и сестёр в Киеве, Одессе, Донецкой и Луганской республиках… Единство наших народов должно иметь прочное будущее… Руководство Российской Федерации приняло единственно верное решение, единодушно поддержанное Государственной Думой, Советом Федерации и большинством нашего народа", - говорится в тексте обращения.Деятели культуры отмечают, что Россия всегда была против войн, никогда их не начинала, но всегда их заканчивала. "Мы, деятели культуры, заявляем о поддержке позиции Президента нашей страны", - говорится в документе.Обращение подписали, в частности, актёр Николай Лебедев, писатель и публицист Захар Прилепин, худрук Государственного академического Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко, дирижёр и композитор Анатолий Полетаев, актёр Василий Ливанов.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html
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николай лебедев, василий ливанов, захар прилепин, донецкая народная республика, россия, кубанский казачий хор, ситуация в днр и лнр
19:44 01.03.2022
 
Деятели культуры поддержали операцию России на Украине

Российские артисты и писатели опубликовали обращение президенту со словами поддержки

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкПодбитый украинский танк на въезде в село Гнутово под Мариуполем
Подбитый украинский танк на въезде в село Гнутово под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
Подбитый украинский танк на въезде в село Гнутово под Мариуполем
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российские деятели культуры, в частности народный артист России, первый зампред комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества Николай Бурляев, поддержали позицию Владимира Путина в вопросе с Украиной, отметив в своём обращении президенту, что Россия миролюбива и никогда не выступала зачинщицей войн.
"Восемь лет мы с болью наблюдали, как националисты и фашисты, захватившие в заложники народ нашей родной сестры Украины, убивают наших братьев и сестёр в Киеве, Одессе, Донецкой и Луганской республиках… Единство наших народов должно иметь прочное будущее… Руководство Российской Федерации приняло единственно верное решение, единодушно поддержанное Государственной Думой, Советом Федерации и большинством нашего народа", - говорится в тексте обращения.
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Деятели культуры отмечают, что Россия всегда была против войн, никогда их не начинала, но всегда их заканчивала. "Мы, деятели культуры, заявляем о поддержке позиции Президента нашей страны", - говорится в документе.
Обращение подписали, в частности, актёр Николай Лебедев, писатель и публицист Захар Прилепин, худрук Государственного академического Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко, дирижёр и композитор Анатолий Полетаев, актёр Василий Ливанов.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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КультураНиколай ЛебедевВасилий ЛивановЗахар ПрилепинДонецкая Народная РеспубликаРоссияКубанский казачий хорСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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