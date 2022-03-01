https://ria.ru/20220301/kultura-1775918641.html

Деятели культуры поддержали операцию России на Украине

Деятели культуры поддержали операцию России на Украине - РИА Новости, 01.03.2022

Деятели культуры поддержали операцию России на Украине

Российские деятели культуры, в частности народный артист России, первый зампред комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества Николай Бурляев,... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T19:44

2022-03-01T19:44

2022-03-01T19:44

культура

николай лебедев

василий ливанов

захар прилепин

донецкая народная республика

россия

кубанский казачий хор

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российские деятели культуры, в частности народный артист России, первый зампред комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества Николай Бурляев, поддержали позицию Владимира Путина в вопросе с Украиной, отметив в своём обращении президенту, что Россия миролюбива и никогда не выступала зачинщицей войн."Восемь лет мы с болью наблюдали, как националисты и фашисты, захватившие в заложники народ нашей родной сестры Украины, убивают наших братьев и сестёр в Киеве, Одессе, Донецкой и Луганской республиках… Единство наших народов должно иметь прочное будущее… Руководство Российской Федерации приняло единственно верное решение, единодушно поддержанное Государственной Думой, Советом Федерации и большинством нашего народа", - говорится в тексте обращения.Деятели культуры отмечают, что Россия всегда была против войн, никогда их не начинала, но всегда их заканчивала. "Мы, деятели культуры, заявляем о поддержке позиции Президента нашей страны", - говорится в документе.Обращение подписали, в частности, актёр Николай Лебедев, писатель и публицист Захар Прилепин, худрук Государственного академического Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко, дирижёр и композитор Анатолий Полетаев, актёр Василий Ливанов.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html

https://ria.ru/20220301/kiev-1775708599.html

донецкая народная республика

россия

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

николай лебедев, василий ливанов, захар прилепин, донецкая народная республика, россия, кубанский казачий хор, ситуация в днр и лнр