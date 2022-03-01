Деятели культуры поддержали операцию России на Украине
Российские артисты и писатели опубликовали обращение президенту со словами поддержки
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкПодбитый украинский танк на въезде в село Гнутово под Мариуполем
Подбитый украинский танк на въезде в село Гнутово под Мариуполем
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российские деятели культуры, в частности народный артист России, первый зампред комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества Николай Бурляев, поддержали позицию Владимира Путина в вопросе с Украиной, отметив в своём обращении президенту, что Россия миролюбива и никогда не выступала зачинщицей войн.
"Восемь лет мы с болью наблюдали, как националисты и фашисты, захватившие в заложники народ нашей родной сестры Украины, убивают наших братьев и сестёр в Киеве, Одессе, Донецкой и Луганской республиках… Единство наших народов должно иметь прочное будущее… Руководство Российской Федерации приняло единственно верное решение, единодушно поддержанное Государственной Думой, Советом Федерации и большинством нашего народа", - говорится в тексте обращения.
Деятели культуры отмечают, что Россия всегда была против войн, никогда их не начинала, но всегда их заканчивала. "Мы, деятели культуры, заявляем о поддержке позиции Президента нашей страны", - говорится в документе.
Обращение подписали, в частности, актёр Николай Лебедев, писатель и публицист Захар Прилепин, худрук Государственного академического Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко, дирижёр и композитор Анатолий Полетаев, актёр Василий Ливанов.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.