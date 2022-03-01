В Крыму потребуют от Украины выдать организаторов блокады полуострова
Спикер парламента Крыма Константинов: будем требовать выдать организаторов блокады
© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Крым намерен требовать от Украины и западных стран выдачи организаторов блокады полуострова, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Для нас это очень важно. Кого физически удастся задержать, они будут задержаны в соответствии со всеми процедурами. Те, кто будет прятаться, мы вполне можем ставить условие, в том числе в рамках переговоров с западными странами, о выдачи этих нацистских преступников для передачи их суду", - сказал Константинов журналистам. По его словам, преступники, которые публично взрывали электроопоры и хвастались этим, которые "философствовали", насколько людям хватит в Крыму воды и когда они уже начнут умирать, должны ответить перед законом.
Ожидается, что иск по водной блокаде станет первым в череде судебных претензий к Украине. Следующими планируется подать иски по нанесению ущерба полуострову в результате устроенных киевскими властями энергетической, транспортной, продовольственной и банковской блокад.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.
Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что выход российских войск к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал. В военном ведомстве подчеркнули, что их специалисты уже приступили к проведению работ по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
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