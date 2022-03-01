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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/krym-1775870328.html
В Крыму потребуют от Украины выдать организаторов блокады полуострова
В Крыму потребуют от Украины выдать организаторов блокады полуострова - РИА Новости, 01.03.2022
В Крыму потребуют от Украины выдать организаторов блокады полуострова
Крым намерен требовать от Украины и западных стран выдачи организаторов блокады полуострова, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T16:38
2022-03-01T16:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
республика крым
владимир константинов
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Крым намерен требовать от Украины и западных стран выдачи организаторов блокады полуострова, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов."Для нас это очень важно. Кого физически удастся задержать, они будут задержаны в соответствии со всеми процедурами. Те, кто будет прятаться, мы вполне можем ставить условие, в том числе в рамках переговоров с западными странами, о выдачи этих нацистских преступников для передачи их суду", - сказал Константинов журналистам. По его словам, преступники, которые публично взрывали электроопоры и хвастались этим, которые "философствовали", насколько людям хватит в Крыму воды и когда они уже начнут умирать, должны ответить перед законом.Ожидается, что иск по водной блокаде станет первым в череде судебных претензий к Украине. Следующими планируется подать иски по нанесению ущерба полуострову в результате устроенных киевскими властями энергетической, транспортной, продовольственной и банковской блокад.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что выход российских войск к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал. В военном ведомстве подчеркнули, что их специалисты уже приступили к проведению работ по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/kanal-1775034420.html
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россия
республика крым
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в мире, россия, республика крым, владимир константинов, украина, ситуация в днр и лнр
16:38 01.03.2022
 
В Крыму потребуют от Украины выдать организаторов блокады полуострова

Спикер парламента Крыма Константинов: будем требовать выдать организаторов блокады

© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Виктор Лященко
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Крым намерен требовать от Украины и западных стран выдачи организаторов блокады полуострова, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Для нас это очень важно. Кого физически удастся задержать, они будут задержаны в соответствии со всеми процедурами. Те, кто будет прятаться, мы вполне можем ставить условие, в том числе в рамках переговоров с западными странами, о выдачи этих нацистских преступников для передачи их суду", - сказал Константинов журналистам. По его словам, преступники, которые публично взрывали электроопоры и хвастались этим, которые "философствовали", насколько людям хватит в Крыму воды и когда они уже начнут умирать, должны ответить перед законом.
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 13:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украина подорвала заслонки Северо-Крымского канала, заявил Аксенов
Ожидается, что иск по водной блокаде станет первым в череде судебных претензий к Украине. Следующими планируется подать иски по нанесению ущерба полуострову в результате устроенных киевскими властями энергетической, транспортной, продовольственной и банковской блокад.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.
Прохожие на улице Ленина в городе Керчь - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 06:26
Власти Крыма намерены добиться наказания для организаторов водной блокады
Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что выход российских войск к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал. В военном ведомстве подчеркнули, что их специалисты уже приступили к проведению работ по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
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Вид на участок Северо-Крымского канала неподалеку от поселка Советский в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
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