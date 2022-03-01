https://ria.ru/20220301/kreml-1775832056.html

Кремль категорически отверг обвинения Киева в военных преступлениях

Кремль категорически отверг обвинения Киева в военных преступлениях - РИА Новости, 01.03.2022

Кремль категорически отверг обвинения Киева в военных преступлениях

Москва отвергла обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T14:26

2022-03-01T14:26

2022-03-01T15:15

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

донбасс

владимир путин

дмитрий песков

международный уголовный суд

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Москва отвергла обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы категорически это отвергаем. И потом — Россия все-таки не является участницей МУСа", — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать заявления представителей Международного уголовного суда о якобы имеющихся у них доказательствах.На прошлой неделе украинские власти обратились в МУС с заявлением о возбуждении дела против России о геноциде. Прокурор международного суда Карим Хан отметил, что пристально следит за ситуацией, и напомнил, что инстанция может расследовать любой акт геноцида, преступление против человечности или военное преступление, которые могли произойти на Украине с 2014 года. После этого он заявил, что Международный уголовный суд приступит к этому "как можно быстрее".Международный уголовный суд не входит в структуру Организации Объединенных Наций, его создали в соответствии с Римским статутом, подписанным в 1998 году. При этом он может судить не государства, а физических лиц, в том числе привлекать к ответственности за военные преступления, преступления против человечности и геноцид.Россия и Украина подписали статут в 2000 году, но не ратифицировали его. Более того, российские власти в 2016 году отказались от намерений стать участником МУС, после того как суд признал возвращение Крыма "равнозначным международному конфликту". В Кремле заявили, что это противоречит национальным интересам.В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. На этом фоне 19 февраля власти республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/ukraina-1775793167.html

https://ria.ru/20220301/bomby-1775810964.html

https://ria.ru/20220301/chernigov-1775790092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, украина, донбасс, владимир путин, дмитрий песков, международный уголовный суд, вооруженные силы рф