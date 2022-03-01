14:26 01.03.2022 (обновлено: 15:15 01.03.2022)
Кремль категорически отверг обвинения Киева в военных преступлениях
Пресс-секретарь Песков: в Кремле отвергают обвинения Киева в военных преступлениях
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВид из парка "Зарядье" на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля
Вид из парка "Зарядье" на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Москва отвергла обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы категорически это отвергаем. И потом — Россия все-таки не является участницей МУСа", — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать заявления представителей Международного уголовного суда о якобы имеющихся у них доказательствах.
На прошлой неделе украинские власти обратились в МУС с заявлением о возбуждении дела против России о геноциде. Прокурор международного суда Карим Хан отметил, что пристально следит за ситуацией, и напомнил, что инстанция может расследовать любой акт геноцида, преступление против человечности или военное преступление, которые могли произойти на Украине с 2014 года. После этого он заявил, что Международный уголовный суд приступит к этому "как можно быстрее".
Международный уголовный суд не входит в структуру Организации Объединенных Наций, его создали в соответствии с Римским статутом, подписанным в 1998 году. При этом он может судить не государства, а физических лиц, в том числе привлекать к ответственности за военные преступления, преступления против человечности и геноцид.
Россия и Украина подписали статут в 2000 году, но не ратифицировали его. Более того, российские власти в 2016 году отказались от намерений стать участником МУС, после того как суд признал возвращение Крыма "равнозначным международному конфликту". В Кремле заявили, что это противоречит национальным интересам.
В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. На этом фоне 19 февраля власти республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.