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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/kreml-1775832056.html
Кремль категорически отверг обвинения Киева в военных преступлениях
Кремль категорически отверг обвинения Киева в военных преступлениях - РИА Новости, 01.03.2022
Кремль категорически отверг обвинения Киева в военных преступлениях
Москва отвергла обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T14:26
2022-03-01T15:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
донбасс
владимир путин
дмитрий песков
международный уголовный суд
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Москва отвергла обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы категорически это отвергаем. И потом — Россия все-таки не является участницей МУСа", — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать заявления представителей Международного уголовного суда о якобы имеющихся у них доказательствах.На прошлой неделе украинские власти обратились в МУС с заявлением о возбуждении дела против России о геноциде. Прокурор международного суда Карим Хан отметил, что пристально следит за ситуацией, и напомнил, что инстанция может расследовать любой акт геноцида, преступление против человечности или военное преступление, которые могли произойти на Украине с 2014 года. После этого он заявил, что Международный уголовный суд приступит к этому "как можно быстрее".Международный уголовный суд не входит в структуру Организации Объединенных Наций, его создали в соответствии с Римским статутом, подписанным в 1998 году. При этом он может судить не государства, а физических лиц, в том числе привлекать к ответственности за военные преступления, преступления против человечности и геноцид.Россия и Украина подписали статут в 2000 году, но не ратифицировали его. Более того, российские власти в 2016 году отказались от намерений стать участником МУС, после того как суд признал возвращение Крыма "равнозначным международному конфликту". В Кремле заявили, что это противоречит национальным интересам.В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. На этом фоне 19 февраля власти республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775793167.html
https://ria.ru/20220301/bomby-1775810964.html
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в мире, россия, украина, донбасс, владимир путин, дмитрий песков, международный уголовный суд, вооруженные силы рф
14:26 01.03.2022 (обновлено: 15:15 01.03.2022)
 
Кремль категорически отверг обвинения Киева в военных преступлениях

Пресс-секретарь Песков: в Кремле отвергают обвинения Киева в военных преступлениях

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВид из парка "Зарядье" на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля
Вид из парка Зарядье на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вид из парка "Зарядье" на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Москва отвергла обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы категорически это отвергаем. И потом — Россия все-таки не является участницей МУСа", — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать заявления представителей Международного уголовного суда о якобы имеющихся у них доказательствах.
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На прошлой неделе украинские власти обратились в МУС с заявлением о возбуждении дела против России о геноциде. Прокурор международного суда Карим Хан отметил, что пристально следит за ситуацией, и напомнил, что инстанция может расследовать любой акт геноцида, преступление против человечности или военное преступление, которые могли произойти на Украине с 2014 года. После этого он заявил, что Международный уголовный суд приступит к этому "как можно быстрее".
Международный уголовный суд не входит в структуру Организации Объединенных Наций, его создали в соответствии с Римским статутом, подписанным в 1998 году. При этом он может судить не государства, а физических лиц, в том числе привлекать к ответственности за военные преступления, преступления против человечности и геноцид.
Россия и Украина подписали статут в 2000 году, но не ратифицировали его. Более того, российские власти в 2016 году отказались от намерений стать участником МУС, после того как суд признал возвращение Крыма "равнозначным международному конфликту". В Кремле заявили, что это противоречит национальным интересам.
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Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаДонбассВладимир ПутинДмитрий ПесковМеждународный уголовный судВооруженные силы РФ
 
 
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