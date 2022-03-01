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https://ria.ru/20220301/koronavirus-1775725232.html
Новосибирская область отменила QR-коды в общественных местах
Новосибирская область отменила QR-коды в общественных местах - РИА Новости, 01.03.2022
Новосибирская область отменила QR-коды в общественных местах
Власти Новосибирской области в связи со снижением заболеваемости коронавирусом решили с 6 марта отменить QR-коды при посещении предприятий общепита,... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T08:15
2022-03-01T08:15
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
андрей травников
новосибирская область
telegram (приложение)
коронавирус covid-19
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НОВОСИБИРСК, 1 мар – РИА Новости. Власти Новосибирской области в связи со снижением заболеваемости коронавирусом решили с 6 марта отменить QR-коды при посещении предприятий общепита, фитнес-центров, а с 15 марта - театров и спортивных объектов."Прогноз наших медиков оправдывается. На прошлой неделе и в начале этой заболеваемость COVID-19 и ОРВИ резко пошла вниз. Поэтому оперативный штаб продолжает готовить решения о снятии части ограничений. Сегодня такие решения мной принципиально одобрены", - сказал губернатор Андрей Травников в обращении к жителям в Telegram-канале облправительства.Глава региона пояснил, что с 6 марта предъявлять QR-коды при посещении объектов общественного питания, аквапарка, зоопарка, фитнес-центров не требуется. Соответствующие документы правительство региона утвердит на этой неделе.Кроме того, с 15 марта требование о предъявлении QR-кодов будет отменено при посещении объектов культуры и спорта."При этом продолжают действие требования о мерах соблюдения санитарной безопасности. Берегите свое здоровье и не забывайте проходить ревакцинацию", - сказал Травников.Ранее власти Новосибирской области уже приняли решение о снятии части действующих ограничений по коронавирусу. Работодатели теперь сами определяют, какое количество работников следует вывести на удаленную работу, исходя из эпидситуации в коллективе. С 1 марта отменяется требование о предъявлении QR-кодов о вакцинации на предприятиях сферы услуг, таких как парикмахерские, салоны красоты и так далее. Кроме того, с 15 марта в регионе разрешается проведение спортивных мероприятий в соответствии с их графиком.
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общество, здоровье - общество, андрей травников, новосибирская область, telegram (приложение), коронавирус covid-19
08:15 01.03.2022
 
Новосибирская область отменила QR-коды в общественных местах

Новосибирская область отменяет QR-коды для общепита, фитнес-центров и зоопарка

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДемонстрация проверки QR-кода
Демонстрация проверки QR-кода - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Демонстрация проверки QR-кода
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НОВОСИБИРСК, 1 мар – РИА Новости. Власти Новосибирской области в связи со снижением заболеваемости коронавирусом решили с 6 марта отменить QR-коды при посещении предприятий общепита, фитнес-центров, а с 15 марта - театров и спортивных объектов.
"Прогноз наших медиков оправдывается. На прошлой неделе и в начале этой заболеваемость COVID-19 и ОРВИ резко пошла вниз. Поэтому оперативный штаб продолжает готовить решения о снятии части ограничений. Сегодня такие решения мной принципиально одобрены", - сказал губернатор Андрей Травников в обращении к жителям в Telegram-канале облправительства.
Глава региона пояснил, что с 6 марта предъявлять QR-коды при посещении объектов общественного питания, аквапарка, зоопарка, фитнес-центров не требуется. Соответствующие документы правительство региона утвердит на этой неделе.
Кроме того, с 15 марта требование о предъявлении QR-кодов будет отменено при посещении объектов культуры и спорта.
"При этом продолжают действие требования о мерах соблюдения санитарной безопасности. Берегите свое здоровье и не забывайте проходить ревакцинацию", - сказал Травников.
Ранее власти Новосибирской области уже приняли решение о снятии части действующих ограничений по коронавирусу. Работодатели теперь сами определяют, какое количество работников следует вывести на удаленную работу, исходя из эпидситуации в коллективе. С 1 марта отменяется требование о предъявлении QR-кодов о вакцинации на предприятиях сферы услуг, таких как парикмахерские, салоны красоты и так далее. Кроме того, с 15 марта в регионе разрешается проведение спортивных мероприятий в соответствии с их графиком.
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
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Опубликовано: М. Моргоева
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоАндрей ТравниковНовосибирская областьTelegram (приложение)Коронавирус COVID-19
 
 
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