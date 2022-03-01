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В США предложили конфисковать яхты и самолеты попавших под санкции россиян
В США предложили конфисковать яхты и самолеты попавших под санкции россиян - РИА Новости, 01.03.2022
В США предложили конфисковать яхты и самолеты попавших под санкции россиян
Член Палаты представителей Конгресса США республиканец Лэнс Гуден на фоне ситуации на Украине выступил с предложением позволить рядовым американцам... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T09:42
2022-03-01T09:42
россия
владимир путин
киев
сша
вооруженные силы рф
джо байден
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Член Палаты представителей Конгресса США республиканец Лэнс Гуден на фоне ситуации на Украине выступил с предложением позволить рядовым американцам конфисковывать у попавших под санкции россиян принадлежащие им яхты, самолеты и другую собственность."Я внес (на рассмотрение конгресса - ред.) законопроект, позволяющий гражданам США изымать яхты и самолеты подпадающих под санкции россиян. Мы должны использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы противостоять России и поддержать Украину ", - написал Гуден в Twitter. При этом на сайте конгресса нет информации о внесении законопроекта на рассмотрение.Как отмечает телеканал Fox News, в законопроекте содержатся требования к президенту США Джо Байдену выдавать так называемые каперские свидетельства и репрессалии, которыми американцы пользовались во время войны 1812 года для конфискации частной собственности от имени правительства США. С тех пор они не выпускались. Помимо этого в офисе Гудена заявили, что подобная практика может использоваться и в киберсфере, чтобы разрешать не связанным с правительством США американским хакерам "преследовать" определенных "государственных субъектов".В интервью телеканалу Гуден отметил, что каперские свидетельства и репрессалии также упоминались как инструмент конгресса в случае, если у президента "не хватает инициатив для самостоятельного достижения целей конгресса". В офисе законодателя отметили, что Байден в настоящее время "не действует достаточно быстро, чтобы изъять имущество российских олигархов".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
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россия, владимир путин, киев, сша, вооруженные силы рф, джо байден, в мире
09:42 01.03.2022
 
В США предложили конфисковать яхты и самолеты попавших под санкции россиян

Республиканец Гуден предложил конфисковать яхты и самолеты попавших под санкции россиян

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Член Палаты представителей Конгресса США республиканец Лэнс Гуден на фоне ситуации на Украине выступил с предложением позволить рядовым американцам конфисковывать у попавших под санкции россиян принадлежащие им яхты, самолеты и другую собственность.
"Я внес (на рассмотрение конгресса - ред.) законопроект, позволяющий гражданам США изымать яхты и самолеты подпадающих под санкции россиян. Мы должны использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы противостоять России и поддержать Украину ", - написал Гуден в Twitter. При этом на сайте конгресса нет информации о внесении законопроекта на рассмотрение.
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Как отмечает телеканал Fox News, в законопроекте содержатся требования к президенту США Джо Байдену выдавать так называемые каперские свидетельства и репрессалии, которыми американцы пользовались во время войны 1812 года для конфискации частной собственности от имени правительства США. С тех пор они не выпускались. Помимо этого в офисе Гудена заявили, что подобная практика может использоваться и в киберсфере, чтобы разрешать не связанным с правительством США американским хакерам "преследовать" определенных "государственных субъектов".
В интервью телеканалу Гуден отметил, что каперские свидетельства и репрессалии также упоминались как инструмент конгресса в случае, если у президента "не хватает инициатив для самостоятельного достижения целей конгресса". В офисе законодателя отметили, что Байден в настоящее время "не действует достаточно быстро, чтобы изъять имущество российских олигархов".
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Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
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