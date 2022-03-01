https://ria.ru/20220301/koloniya-1775739540.html

В России за три года ликвидированы 90 колоний и СИЗО

В России за три года ликвидированы 90 колоний и СИЗО - РИА Новости, 01.03.2022

В России за три года ликвидированы 90 колоний и СИЗО

Федеральная служба исполнения наказаний РФ за три года в ликвидировала 90 исправительных учреждений и следственных изоляторов, планируется закрыть еще 36,... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T09:52

2022-03-01T09:52

2022-03-01T09:52

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/05/1748755356_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_db0872f50f8c00084bb1da3974a46b32.jpg

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний РФ за три года в ликвидировала 90 исправительных учреждений и следственных изоляторов, планируется закрыть еще 36, сообщает пресс-бюро ведомства."Только за последние три года в нашей стране ликвидировано 90 исправительных учреждений и следственных изоляторов: в 2019 году – 42, в 2020 году – 16, в 2021 году – 31, в начале 2022 года – 1", - говорится в сообщении.Вместе с тем, отмечают в ведомстве, с 2017 года создано 39 исправительных центров и 150 участков, функционирующих как исправительные центры, для осужденных к принудительным работам.В настоящее время рассматриваются документы о ликвидации еще 36 исправительных учреждений и следственных изоляторов.Как отмечает ФСИН, это связано с поэтапной работой по оптимизации численности пенитенциарных учреждений, что обусловлено постепенным снижением численности осужденных и расширением практики применения уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества.

https://ria.ru/20220208/deti-1771693266.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Зубков

Максим Зубков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия, общество