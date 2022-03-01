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В России за три года ликвидированы 90 колоний и СИЗО
В России за три года ликвидированы 90 колоний и СИЗО - РИА Новости, 01.03.2022
В России за три года ликвидированы 90 колоний и СИЗО
Федеральная служба исполнения наказаний РФ за три года в ликвидировала 90 исправительных учреждений и следственных изоляторов, планируется закрыть еще 36,... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T09:52
2022-03-01T09:52
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
общество
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний РФ за три года в ликвидировала 90 исправительных учреждений и следственных изоляторов, планируется закрыть еще 36, сообщает пресс-бюро ведомства."Только за последние три года в нашей стране ликвидировано 90 исправительных учреждений и следственных изоляторов: в 2019 году – 42, в 2020 году – 16, в 2021 году – 31, в начале 2022 года – 1", - говорится в сообщении.Вместе с тем, отмечают в ведомстве, с 2017 года создано 39 исправительных центров и 150 участков, функционирующих как исправительные центры, для осужденных к принудительным работам.В настоящее время рассматриваются документы о ликвидации еще 36 исправительных учреждений и следственных изоляторов.Как отмечает ФСИН, это связано с поэтапной работой по оптимизации численности пенитенциарных учреждений, что обусловлено постепенным снижением численности осужденных и расширением практики применения уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества.
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия, общество
09:52 01.03.2022
 
В России за три года ликвидированы 90 колоний и СИЗО

В России за 3 года ликвидированы 90 колоний и СИЗО, планируется закрыть еще 36

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкИсправительная колония
Исправительная колония - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Исправительная колония
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний РФ за три года в ликвидировала 90 исправительных учреждений и следственных изоляторов, планируется закрыть еще 36, сообщает пресс-бюро ведомства.
"Только за последние три года в нашей стране ликвидировано 90 исправительных учреждений и следственных изоляторов: в 2019 году – 42, в 2020 году – 16, в 2021 году – 31, в начале 2022 года – 1", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, отмечают в ведомстве, с 2017 года создано 39 исправительных центров и 150 участков, функционирующих как исправительные центры, для осужденных к принудительным работам.
В настоящее время рассматриваются документы о ликвидации еще 36 исправительных учреждений и следственных изоляторов.
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Как отмечает ФСИН, это связано с поэтапной работой по оптимизации численности пенитенциарных учреждений, что обусловлено постепенным снижением численности осужденных и расширением практики применения уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества.
 
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)РоссияОбщество
 
 
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