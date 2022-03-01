https://ria.ru/20220301/klimov-1775851292.html
Кампания Запада на Украине направлена против России, заявил Климов
Кампания Запада на Украине направлена против России, заявил Климов - РИА Новости, 01.03.2022
Кампания Запада на Украине направлена против России, заявил Климов
Главной целью кампании НАТО на Украине была наша страна, ослабление и сдерживание России, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T15:29
2022-03-01T15:29
2022-03-01T15:29
россия
нато
андрей климов
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Главной целью кампании НАТО на Украине была наша страна, ослабление и сдерживание России, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Главной целью покорения Вашингтоном и рядом других стран НАТО когда-то независимой Украины была всё-таки наша страна, ослабление и сдерживание Российской Федерации. Недаром сам план уже давно известен как проект "Анти-Россия", - сказал политик на заседании комиссии во вторник.По его словам, этот план предусматривал и предусматривает не только превращение братской нам страны в русофобский оплот НАТО у российских границ протяженностью 3 тысячи километров. "Он также включал и включает максимальное ужесточение противоправных антироссийских административно-экономических санкций, откровенно гебельсовскую, агрессивную пропаганду в адрес Москвы со стороны "Империи лжи", - сказал Климов."В настоящее время один из такого рода центров по производству лжи сформирован и действует под присмотром спецслужб США в Польше", - добавил он.Одновременно в странах прозападной ориентации дан старт бесстыжей и позорной для подлинно цивилизованных людей войне со всем, что имеет отношение к Русскому миру, подчеркнул сенатор. "Эта явно шовинистическая атака обращена как на наших граждан, временно находящихся за рубежом, так и на постоянно проживающих там русскоязычных соотечественников, вообще на все, имеющее отношение к России", - отметил законодатель.Он также подчеркнул, "что частью нынешнего дьявольского плана, исполняемого, по сути, в гитлеровских традициях, было и остается максимальное применение в антироссийских целях как пораженных натофилией и склонных к предательству элементов внутри самой России, так и сбежавших за рубеж в минувшие годы ставленников подрывных иностранных центров".
https://ria.ru/20220301/kiev-1775708599.html
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https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, андрей климов
Кампания Запада на Украине направлена против России, заявил Климов
Сенатор Климов: кампания Запада на Украине направлена на ослабление и сдерживание России
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Главной целью кампании НАТО на Украине была наша страна, ослабление и сдерживание России, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Главной целью покорения Вашингтоном
и рядом других стран НАТО
когда-то независимой Украины
была всё-таки наша страна, ослабление и сдерживание Российской Федерации
. Недаром сам план уже давно известен как проект "Анти-Россия", - сказал политик на заседании комиссии во вторник.
По его словам, этот план предусматривал и предусматривает не только превращение братской нам страны в русофобский оплот НАТО у российских границ протяженностью 3 тысячи километров. "Он также включал и включает максимальное ужесточение противоправных антироссийских административно-экономических санкций, откровенно гебельсовскую, агрессивную пропаганду в адрес Москвы
со стороны "Империи лжи", - сказал Климов.
"В настоящее время один из такого рода центров по производству лжи сформирован и действует под присмотром спецслужб США
в Польше", - добавил он.
Одновременно в странах прозападной ориентации дан старт бесстыжей и позорной для подлинно цивилизованных людей войне со всем, что имеет отношение к Русскому миру, подчеркнул сенатор. "Эта явно шовинистическая атака обращена как на наших граждан, временно находящихся за рубежом, так и на постоянно проживающих там русскоязычных соотечественников, вообще на все, имеющее отношение к России", - отметил законодатель.
Он также подчеркнул, "что частью нынешнего дьявольского плана, исполняемого, по сути, в гитлеровских традициях, было и остается максимальное применение в антироссийских целях как пораженных натофилией и склонных к предательству элементов внутри самой России, так и сбежавших за рубеж в минувшие годы ставленников подрывных иностранных центров".