https://ria.ru/20220301/klimov-1775851292.html

Кампания Запада на Украине направлена против России, заявил Климов

Кампания Запада на Украине направлена против России, заявил Климов - РИА Новости, 01.03.2022

Кампания Запада на Украине направлена против России, заявил Климов

Главной целью кампании НАТО на Украине была наша страна, ослабление и сдерживание России, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T15:29

2022-03-01T15:29

2022-03-01T15:29

россия

нато

андрей климов

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Главной целью кампании НАТО на Украине была наша страна, ослабление и сдерживание России, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Главной целью покорения Вашингтоном и рядом других стран НАТО когда-то независимой Украины была всё-таки наша страна, ослабление и сдерживание Российской Федерации. Недаром сам план уже давно известен как проект "Анти-Россия", - сказал политик на заседании комиссии во вторник.По его словам, этот план предусматривал и предусматривает не только превращение братской нам страны в русофобский оплот НАТО у российских границ протяженностью 3 тысячи километров. "Он также включал и включает максимальное ужесточение противоправных антироссийских административно-экономических санкций, откровенно гебельсовскую, агрессивную пропаганду в адрес Москвы со стороны "Империи лжи", - сказал Климов."В настоящее время один из такого рода центров по производству лжи сформирован и действует под присмотром спецслужб США в Польше", - добавил он.Одновременно в странах прозападной ориентации дан старт бесстыжей и позорной для подлинно цивилизованных людей войне со всем, что имеет отношение к Русскому миру, подчеркнул сенатор. "Эта явно шовинистическая атака обращена как на наших граждан, временно находящихся за рубежом, так и на постоянно проживающих там русскоязычных соотечественников, вообще на все, имеющее отношение к России", - отметил законодатель.Он также подчеркнул, "что частью нынешнего дьявольского плана, исполняемого, по сути, в гитлеровских традициях, было и остается максимальное применение в антироссийских целях как пораженных натофилией и склонных к предательству элементов внутри самой России, так и сбежавших за рубеж в минувшие годы ставленников подрывных иностранных центров".

https://ria.ru/20220301/kiev-1775708599.html

https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775668066.html

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

россия, нато, андрей климов