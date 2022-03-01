16:54 01.03.2022 (обновлено: 17:35 01.03.2022)
МИД КНР призвал Украину и Россию найти решение проблемы путем переговоров
В МИД КНР призвали Украину и Россию найти решение проблемы путем переговоров
© AP Photo / Behrouz Mehri/PoolМинистр иностранных дел Китая Ван И
© AP Photo / Behrouz Mehri/Pool
Министр иностранных дел Китая Ван И
ПЕКИН, 1 мар – РИА Новости. Китай призывает Украину и Россию найти решение проблемы путем переговоров, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Ван И подчеркнул, что Китай всегда выступал за уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран. Он также добавил, что Китай считает, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть достигнута за счет расширения военных блоков.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.