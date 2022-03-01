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МИД КНР призвал Украину и Россию найти решение проблемы путем переговоров
МИД КНР призвал Украину и Россию найти решение проблемы путем переговоров - РИА Новости, 01.03.2022
МИД КНР призвал Украину и Россию найти решение проблемы путем переговоров
Китай призывает Украину и Россию найти решение проблемы путем переговоров, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T16:54
2022-03-01T17:35
в мире
китай
украина
россия
ван и (политик)
дмитрий кулеба
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ПЕКИН, 1 мар – РИА Новости. Китай призывает Украину и Россию найти решение проблемы путем переговоров, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой."В отношении сложившегося кризиса Китай призывает Украину и Россию найти решение проблемы путем переговоров и поддерживает все конструктивные международные усилия, способствующие политическому решению", - приводит его слова официальный сайт МИД КНР.Ван И подчеркнул, что Китай всегда выступал за уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран. Он также добавил, что Китай считает, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть достигнута за счет расширения военных блоков.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775859702.html
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в мире, китай, украина, россия, ван и (политик), дмитрий кулеба
16:54 01.03.2022 (обновлено: 17:35 01.03.2022)
 
МИД КНР призвал Украину и Россию найти решение проблемы путем переговоров

В МИД КНР призвали Украину и Россию найти решение проблемы путем переговоров

© AP Photo / Behrouz Mehri/PoolМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© AP Photo / Behrouz Mehri/Pool
Министр иностранных дел Китая Ван И
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 1 мар – РИА Новости. Китай призывает Украину и Россию найти решение проблемы путем переговоров, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
"В отношении сложившегося кризиса Китай призывает Украину и Россию найти решение проблемы путем переговоров и поддерживает все конструктивные международные усилия, способствующие политическому решению", - приводит его слова официальный сайт МИД КНР.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 16:06Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Ван И подчеркнул, что Китай всегда выступал за уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран. Он также добавил, что Китай считает, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть достигнута за счет расширения военных блоков.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
В миреКитайУкраинаРоссияВан И (политик)Дмитрий Кулеба
 
 
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