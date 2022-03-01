https://ria.ru/20220301/kitay-1775875192.html

МИД КНР призвал Украину и Россию найти решение проблемы путем переговоров

МИД КНР призвал Украину и Россию найти решение проблемы путем переговоров - РИА Новости, 01.03.2022

МИД КНР призвал Украину и Россию найти решение проблемы путем переговоров

Китай призывает Украину и Россию найти решение проблемы путем переговоров, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T16:54

2022-03-01T16:54

2022-03-01T17:35

в мире

китай

украина

россия

ван и (политик)

дмитрий кулеба

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ПЕКИН, 1 мар – РИА Новости. Китай призывает Украину и Россию найти решение проблемы путем переговоров, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой."В отношении сложившегося кризиса Китай призывает Украину и Россию найти решение проблемы путем переговоров и поддерживает все конструктивные международные усилия, способствующие политическому решению", - приводит его слова официальный сайт МИД КНР.Ван И подчеркнул, что Китай всегда выступал за уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран. Он также добавил, что Китай считает, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть достигнута за счет расширения военных блоков.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220301/ukraina-1775859702.html

китай

украина

россия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, украина, россия, ван и (политик), дмитрий кулеба