https://ria.ru/20220301/kitay-1775773873.html

Китай призвал США прекратить все официальные контакты с Тайванем

Китай призвал США прекратить все официальные контакты с Тайванем - РИА Новости, 01.03.2022

Китай призвал США прекратить все официальные контакты с Тайванем

Китай призывает США прекратить любые официальные контакты с Тайванем, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T11:49

2022-03-01T11:49

2022-03-01T11:49

в мире

цай инвэнь

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тайвань

вашингтон (город)

гоминьдан

вооруженные силы сша

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ПЕКИН, 1 мар – РИА Новости. Китай призывает США прекратить любые официальные контакты с Тайванем, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя визит американской делегации на остров.Неофициальная делегация США во главе с бывшим главой комитета начальников штабов ВС США Майклом Малленом прибывает на Тайвань во вторник с двухдневным визитом. В делегацию также вошла экс-заместитель советника по национальной безопасности Ирака и Афганистана Меган О'Салливан и экс-замминистра обороны Мишель Флурной. В среду у делегации запланирована встреча с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, в рамках которой будут обсуждаться вопросы сотрудничества Вашингтона и Тайбэя, а также региональный мир и стабильность."Решимость и воля китайского народа защищать государственный суверенитет и территориальную целостность непоколебимы. Кого бы США не отправили продемонстрировать так называемую поддержку Тайваню, это все напрасные усилия", - заявил дипломат.По его словам, "Китай призывает США соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех американо-китайских совместных коммюнике, прекратить любые официальные контакты США и Тайваня, проявлять осторожность в вопросах, связанных с Тайванем, чтобы не нанести еще более серьезный ущерб китайско-американским отношениям, а также миру и стабильности в Тайваньском проливе".Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://radiosputnik.ria.ru/20220301/kitay-1775739746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, цай инвэнь, сша, тайвань, вашингтон (город), гоминьдан, вооруженные силы сша