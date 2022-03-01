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В Киеве сообщили, что сотрудники телебашни не пострадали при обстреле
В Киеве сообщили, что сотрудники телебашни не пострадали при обстреле - РИА Новости, 01.03.2022
В Киеве сообщили, что сотрудники телебашни не пострадали при обстреле
Министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что при обстреле телебашни в Киеве никто из сотрудников не пострадал. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T20:10
2022-03-01T20:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
верховная рада украины
киев
украина
россия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что при обстреле телебашни в Киеве никто из сотрудников не пострадал.Ранее во вторник украинские СМИ опубликовали кадры взрыва на телебашне в Киеве, заявив, что в нее попал снаряд."В результате обстрела телебашни в Киеве никто из сотрудников не пострадал, сообщает министр культуры Александр Ткаченко", - говорится в сообщении Верховной рады в Telegram-канале.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
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в мире, верховная рада украины, киев, украина, россия
20:10 01.03.2022
 
В Киеве сообщили, что сотрудники телебашни не пострадали при обстреле

Министр культуры Украины Ткаченко: сотрудники телебашни в Киеве не пострадали при обстреле

© REUTERS / Carlos BarriaОгонь от взрыва в районе телевышки в Киеве
Огонь от взрыва в районе телевышки в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© REUTERS / Carlos Barria
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что при обстреле телебашни в Киеве никто из сотрудников не пострадал.
Ранее во вторник украинские СМИ опубликовали кадры взрыва на телебашне в Киеве, заявив, что в нее попал снаряд.
"В результате обстрела телебашни в Киеве никто из сотрудников не пострадал, сообщает министр культуры Александр Ткаченко", - говорится в сообщении Верховной рады в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
 
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