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В Киеве сообщили, что сотрудники телебашни не пострадали при обстреле

В Киеве сообщили, что сотрудники телебашни не пострадали при обстреле - РИА Новости, 01.03.2022

В Киеве сообщили, что сотрудники телебашни не пострадали при обстреле

Министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что при обстреле телебашни в Киеве никто из сотрудников не пострадал. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T20:10

2022-03-01T20:10

2022-03-01T20:10

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что при обстреле телебашни в Киеве никто из сотрудников не пострадал.Ранее во вторник украинские СМИ опубликовали кадры взрыва на телебашне в Киеве, заявив, что в нее попал снаряд."В результате обстрела телебашни в Киеве никто из сотрудников не пострадал, сообщает министр культуры Александр Ткаченко", - говорится в сообщении Верховной рады в Telegram-канале.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

киев

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, верховная рада украины, киев, украина, россия