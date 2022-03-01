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В Киеве сообщили, что сотрудники телебашни не пострадали при обстреле
В Киеве сообщили, что сотрудники телебашни не пострадали при обстреле - РИА Новости, 01.03.2022
В Киеве сообщили, что сотрудники телебашни не пострадали при обстреле
Министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что при обстреле телебашни в Киеве никто из сотрудников не пострадал. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T20:10
2022-03-01T20:10
2022-03-01T20:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
верховная рада украины
киев
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что при обстреле телебашни в Киеве никто из сотрудников не пострадал.Ранее во вторник украинские СМИ опубликовали кадры взрыва на телебашне в Киеве, заявив, что в нее попал снаряд."В результате обстрела телебашни в Киеве никто из сотрудников не пострадал, сообщает министр культуры Александр Ткаченко", - говорится в сообщении Верховной рады в Telegram-канале.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, верховная рада украины, киев, украина, россия
В Киеве сообщили, что сотрудники телебашни не пострадали при обстреле
Министр культуры Украины Ткаченко: сотрудники телебашни в Киеве не пострадали при обстреле